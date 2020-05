Coronavirus y después: el CEO de InfoAD cuenta cómo afecta sus planes en la Argentina

"El desafío es cómo acelerar el crecimiento el día después de la pandemia, con todo el tejido productivo resentido", advirtió Pablo Verdenelli

Pablo Verdenelli (en la foto), fundador y CEO de la empresa InfoAD, analiza en la siguiente entrevista de iProfesional los impactos de la pandemia del coronavirus y las medidas de confinamiento social para evitar su propagación, en el sector de la publicidad digital.

-Desde que rige el aislamiento por la pandemia del coronavirus, el 20 de marzo, hasta ahora, ¿cómo impactó esta medida en su empresa? ¿Qué medidas adoptaron?

-Nuestra compañía provee datos de la industria publicitaria en tiempo real en 8 países, a Agencias, Medios y Anunciantes a través de la plataforma online InfoAD. Opera básicamente en dos industrias, Tecnología y Medios de comunicación, las cuales pudieron mantener su actividad de forma remota sin afectar el día a día.

Los procesos de Home Office que se utilizaban para un día de la semana, se llevaron a la semana completa y ampliamos el uso de las herramientas de seguimiento y comunicación (Slack, Meet, Zoom). También comenzamos a utilizar diariamente reuniones cortas (10 minutos) para actualizar el status y avances de cada miembro de la empresa.

-¿Cómo cambió el mercado donde opera su empresa en la Argentina desde que rige el aislamiento por la pandemia del coronavirus, el 20 de marzo, hasta ahora?

-Si bien la audiencia y el consumo de medios aumentó significativamente, la inversión en publicidad fue en sentido opuesto, y se sumó a una crisis arrastrada de toda la industria de medios tradicionales.

En este sentido, la inversión de incorporar datos y herramientas con InfoAD se están revisando continuamente. Nuestros productos funcionan como anticíclicos porque ahorran costos y tiempos de procesos en relación a la principal competencia, por lo que esperamos que crezca la demanda en los próximos 6 meses, no sin antes tener mucha inestabilidad de clientes que se bajan y otros que se suman.

InfoAD ya usaba una vez a la semana el home office, que con la pandemia se generalizó a todos los días.

"Mucha inestabilidad" por la crisis del coronavirus

-¿Qué consecuencias en el corto y en el mediano plazo generarán la pandemia y las medidas preventivas contra ella en su empresa y en el mercado donde opera en la Argentina?

-Como comentaba, en el corto plazo esperamos mucha inestabilidad de clientes y proyectos frenados, creemos que en caso de volver a la normalidad, se retomarán en el segundo semestre. Otros proyectos ya descartamos que se pasarán a 2021.

-¿Cómo evalúa la respuesta gubernamental en sus diferentes niveles (Nación, provincias, municipios) ante las consecuencias de la pandemia y el aislamiento en el mercado donde opera su empresa?

-Creo que la respuesta de todas las líneas de Gobierno fue muy rápida y coherente con la situación en la que nos encontrábamos. Me sorprendió muy gratamente verlos a todos alineados en cómo resolver la pandemia desde lo epidemiológico.

En la faz económica, el Ministerio de Producción de la Nación está con muchas iniciativas en linea con dar soporte a Pymes, y restaurar la actividad, el tema suele ser la burocracia de los intermediarios (bancos, etc) para ejecutar, y muchas empresas seguramente no resistan o no le lleguen los planes a tiempo.

En nuestra industria, que no es esencial ni se vió gravemente afectada, el desafío es cómo acelerar el crecimiento el día después de la pandemia, con todo el tejido productivo resentido, no solo local sino regional.

-En el marco de la pandemia y el aislamiento, ¿qué medidas gubernamentales considera que hacen falta en el corto y en el mediano plazo?

-En el corto plazo, seguramente la prioridad siga siendo la salud de todos y normalizar el nivel de actividad pre pandemia, pero en mediano plazo, creo que va a ser clave un fuerte estímulo para exportar a muchas de las empresas del país y generar divisas.

Hay países que generaron beneficios fiscales o de estímulo muy agresivos para la facturación que provenga de fuente extranjera con resultados muy rápidos en la mejora de la oferta exportable.

En nuestras industrias (publicidad, software, contenidos) hay muchísimo talento y servicios exportables, que dadas las restricciones cambiarias actuales y barreras fiscales como el impuesto PAIS, es muy desventajoso hacerlo desde Argentina, y otros Estados están tentando permanentemente para "llevarse" este tipo de empresas. Creo que tenemos en el mediano plazo, una oportunidad enorme con este tipo de medidas, supeditado obviamente a que normalicemos la situación de la pandemia.