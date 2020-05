Qué es una computadora Chromebook: ¿te conviene o no comprarla?

Qué es una computadora Chromebook: ¿te conviene o no comprarla?

La computadora Chromebook opera con el sistema operativo Chrome OS de Android y está pensada, sobre todo, para conectarse a Internet

El nombre quizás te suena, pero ¿qué es una computadora Chromebook? ¿Cómo funciona y por qué es distinta a las demás computadoras portátiles?

A continuación te contamos qué es una computadora Chromebook, aunque te adelantamos que es una propuesta que cuenta con su propio nicho de mercado en el mundo de las computadoras gracias al rápido rendimiento y a un precio más accesible que otras.

Lo que la hace distinta es que una computadora Chromebook opera con el sistema operativo Chrome OS de Android y que está pensada, sobre todo, para conectarse a Internet.

La mayoría de las aplicaciones con las que trabaja se encuentran en la nube informática, por lo que al adquirirla, Google te da acceso gratuito a 100 GB de almacenamiento en Google Drive para todos los modelos de la computadora Chromebook.

¿Qué es una computadora Chromebook?

Tené claro que una computadora Chromebook es un equipo portátil que depende en gran medida de Internet, que se inicia muy rápido y que funciona de forma muy ágil gracias a la carga del sistema operativo, muy baja comparada con Windows, Mac OS o distribución de Linux.

Las aplicaciones de una computadora Chromebook están orientadas a los propios servicios y aplicaciones de Google, como Chrome, Maps y YouTube, pero existe una creciente lista de aplicaciones de terceros que funcionan con Chrome OS de forma nativa, y muchas otras que lo hacen a través de Google Play Store.

Algunas aplicaciones pueden funcionar sin conexión en una computadora Chromebook, pero la mayoría de ellas son aplicaciones web o aplicaciones que se ejecutan mientras está conectada a una red.

El almacenamiento local es limitado, pero con 100 GB de espacio en línea y la opción de ampliarlo significativamente si lo deseas, hay suficiente para la mayoría de las tareas y usos de la computadora Chromebook.

La gran ventaja de la computadora Chromebook es que guarda todo en la nube, por lo que puedes acceder a ello desde cualquier computadora. Además, si alguna vez tu computadora Chromebook "muere", no tendrás que preocuparte por perder todas tus aplicaciones, documentos y configuraciones.

La mayoría de las computadoras Chromebooks pueden conectarse a Internet con conexiones de datos tanto Wi-Fi como móviles, pero hay veces en que no se puede encontrar una señal.

Hay soluciones para muchas tareas rutinarias. Por ejemplo, puedes redactar y leer mensajes de correo electrónico con Gmail sin conexión y también trabajar offline en documentos con Google Drive en una computadora Chromebook.

Las aplicaciones fuera de línea guardarán automáticamente lo que has estado haciendo y sincronizarán la copia de seguridad con los servicios en línea cuando tu computadora Chromebook tenga conexión a Internet.

Los juegos, en cambio, no son la especialidad de la computadora Chromebook, en parte debido al pequeño espacio de almacenamiento de estas computadoras y a las especificaciones relativamente modestas.

Sin embargo, gracias a la introducción de la compatibilidad con Android App a través de la tienda Google Play, si ya has descargado algunos juegos desde allí, podrás jugar a la mayoría de ellos sin conexión en una computadora Chromebook.

Te puede interesar Películas online gratis: dónde ver estrenos de cine argentino y películas clásicas

Tené en cuenta, sin embargo, que algunas aplicaciones de Android no se adaptan bien a las pantallas más grandes de la computadora Chromebook, así que no esperes que todos los juegos se disfruten perfectamente en un equipo de este tipo.

La computadora Chrmebook se destaca por su delgadez.

El rendimiento de una computadora Chromebook

Las especificaciones de la computadora Chromebook a menudo parecen flojas en comparación con las de las portátiles de Windows, pero hay buenas razones para que sean así.

Chrome OS es lo suficientemente ligero como para que no necesites la misma carga de procesamiento de una portátil con Windows y los componentes de gama baja suelen requerir menos energía para funcionar, lo que ayuda a prolongar significativamente la vida útil de la batería de la computadora Chromebook.

El modelo Google Pixelbook allanó el camino para una nueva generación de computadora Chromebook de alta calidad con hardware de gama alta y un rendimiento aún mayor.

Sin embargo, la mayoría de los modelos de la computadora Chromebooks no tienen especificaciones tan impresionantes. Por lo general, una computadora Chromebook ofrece procesadores de nivel básico que están diseñados para ahorrar energía, y la memoria operativa (RAM) puede limitarse de 2 a 4GB.

Eso no es mucho para los estándares de Windows, pero es más que suficiente para la mayoría de las tareas de Chrome OS en una computadora Chromebook.

El almacenamiento interno en una computadora Chromebook tiende a estar limitado entre los 16 y los 64 GB y es casi exclusivamente almacenamiento eMMC Flash. Eso significa que sea relativamente rápido, pero el espacio es limitado.

La idea es que los archivos y carpetas grandes se guarden en la nube, aunque los 64 GB de una computadora Chromebook son suficientes para almacenar algunos juegos y películas si eso te interesa. Siempre podés ampliar la capacidad de almacenamiento de una computadora Chromebook con un disco duro externo si realmente la necesitás.

No hay una computadora Chromebook con chips de gráficos dedicados, aunque hay algunos modelos con gráficos más capaces que otros. La Acer Chromebook 315 tiene un AMD APU con gráficos Radeon, pero aún así está diseñada para servicios web más que para juegos.

Los tamaños de las pantallas de la computadora Chromebook tienden a ser más parecidos a sus homólogos de Windows, con modelos pequeños de 12 pulgadas, como Pixel Slate, hasta de 15 pulgadas, como Lenovo Yoga Chromebook C630.

No hay más grandes que este último, pero la computadora Chromebook funciona bien con monitores externos para aquellos que necesiten más pantalla. Las resoluciones sí pueden ser altas. La pantalla de Pixel Slate tiene una resolución de 3.000 x 2.000, y se ve increíble.

No todas los modelos de la computadora Chromebooks son así, pero no hay razón para pensar que la pantalla de una no se vea tan bien como la de una portátil con Windows.

Las limitaciones de una computadora Chromebook

La computadora Chromebook tienen sus puntos fuertes, pero también débiles. Los sistemas operativos Windows y MacOS y distribuciones de Linux tienen bibliotecas de aplicaciones mucho más completas.

Hay un montón de aplicaciones para Android y Chrome OS que pueden sustituir en una computadora Chromebook a las aplicaciones de Windows o MacOS, pero no siempre son tan buenas como las más usadas habitualmente en otras plataformas.

Entre esas aplicaciones se encuentran de edición de fotos, como Photoshop, de Adobe, o navegadores alternativos, como Firefox de la Fundación Mozilla. Aunque hay soluciones que pueden hacer que algunos de esos programas funcionen en la computadora Chromebooks, no es fácil y las equivalentes de Chrome OS o Android no siempre son una alternativa perfecta.

Nada de esto es problemático si eres un usuario habitual de productos de Google, ya que todos esos servicios y aplicaciones están integrados en Chrome OS y funcionan bien con este sistema en una computadora Chromebook.

El problema está en aquellos que quieren y necesitan más que eso de su computadora Chromebook. Ahí es donde Chrome OS muestra sus debilidades con mayor intensidad.

El soporte de periféricos tampoco es ideal, ya que los nuevos accesorios a veces carecen de los controladores necesarios para funcionar correctamente en una computadora Chromebook.

Aunque este soporte puede llegar en el futuro, también puede que no, dejando a veces a los usuarios de la computadora Chromebook limitados por la elección de accesorios en comparación con la de computadoras portátiles con Windows.

¿Qué es Chrome OS, el sistema de la computadora Chromebook?

El sistema operativo de Google es simple y seguro, pero más limitado que Windows o macOS. La interfaz de usuario se parece mucho a Windows con un menú de aplicaciones, un escritorio y la capacidad de arrastrar ventanas, pero la aplicación principal que utiliza es el navegador Chrome.

El inconveniente es que muchas de las aplicaciones web que utiliza no funcionan particularmente bien fuera de línea, es decir, desconectada de Internet.

Sin embargo, eso está cambiando a medida que varios modelos de la computadora Chromebook, incluido la Google PixelBook de gama alta, ahora pueden ejecutar aplicaciones de Android.

La computadora Chromebook es popular en algunas escuelas y padres, ya que son difíciles de infectar con código malicioso ("malware") para los niños y son más funcionales que la mayoría de las tabletas.

Fabricantes como HP, Lenovo y Acer tienen modelos de la computadora Chromebook.

Comprar una computadora Chromebook: ¿sí o no?

La computadora Chromebook puede quedarse corta si se compara con las portátiles de Windows o las MacBooks de Apple, pero es más que suficiente para algunas personas. Si usas tu portátil para ver Netflix, navegar por la web y escribir correos electrónicos, es recomendable la compra de una computadora Chromebook.

Te puede interesar ¿Cuáles son los cambios que trae la nueva actualización de Windows 10?

Es más barata que sus homólogas de Windows, rápidas y con capacidad de respuesta. Una computadora Chromebook funciona especialmente bien con el software y los servicios de Google, por lo que si utilizas Gmail, Google Drive y Google Docs con regularidad, una computadora Chromebook podría ser la mejor opción para vos.

Si estás pensando en comprar una computadora portátil por menos de 500 dólares, probablemente terminarás con una mejor experiencia con una computadora Chromebook.

Las portátiles Windows a ese precio suelen ser voluminosas, tienen una duración de la batería deficiente y no funcionan tan bien. Sin embargo, la computadora Chromebook no es para juegos ni tampoco es particularmente buenas para ejecutar las aplicaciones que estás acostumbrado a usar en Windows.

Las aplicaciones Android han llenado muchos de los vacíos que las aplicaciones nativas de Chrome OS no cubren, pero los entornos de software de Windows y MacOS y Linux están más desarrollados y son más extensos.

La falta de espacio de almacenamiento de una computadora Chromebook también puede ser un problema, especialmente con las versiones más baratas. Si necesitás una computadora Chromebook, buscá una con al menos 4 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento. Una resolución de 1920 x 1080 es preferible pero poco común.

La Pixelbook es el último modelo de la computadora Chromebook presentado por Google.

La Pixelbook Go, una Chromebook de Google

Pixelbook Go, la nueva computadora portátil de Google es el equipo más liviano de la empresa. Pesa menos un kilo y tiene un grosor de 13 mm. Fue diseñada con teclas silenciosas Hush Keys que tienen retroiluminación para facilitar su utilización sin importar la luz ambiental.

Su batería promete darle una autonomía al dispositivo hasta por 12 horas y una carga rápida. Estas características la hacen idónea para las personas que pasan mucho tiempo fuera de casa o la oficina y necesitan llevar con ellos a su portátil.

Su sistema operativo es Chrome OS, uno de los más veloces del mercado, que Google ha utilizado en sus Chromebook desde 2011. Le permite iniciar en segundos y promete mantenerse rápida con actualizaciones automáticas, lo que sería un beneficio a larga plazo.

Su pantalla es táctil de tecnología LCD de 13.3 pulgadas. El equipo cuenta con una cámara web de 2 megapíxeles capaz de grabar video Full HD a 60 fotogramas por segundo.

En cada lateral cuenta con puerto USB tipo C y jack de 3.5 mm para auriculares. Pero no tiene entrada para memorias microSD, utilizados sobre todo por las cámaras fotográficas, ni puertos HDMI, para conectarla a proyectores. Su memoria RAM puede ser de 8 o 16 GB y su almacenamiento interno comienza con 64 GB, pero hay opciones de 128 y hasta 256.

Integra un chip Titan C, encargado de gestionar todo lo relacionado a la seguridad del dispositivo. Los micrófonos del portátil se mantienen activos para invocar a Google Assistant, pero habrá opción de apagarlos.

Dependiendo la gama del dispositivo, tiene uno de los tres procesadores disponibles: Intel Core m3 de octava generación, para los básicos, e Intel Core i5 e i7, que son más completos y potentes. De acuerdo con la descripción oficial del producto, todos permiten a la computadora soportar cualquier carga de trabajo.

La gama más alta es la que tiene el procesador i7 y 256 GB de memoria interna y es la única que contará con una pantalla 4k táctil. Los modelos básicos conservan la resolución de 1080 pixeles, con un formato de pantalla 16:9, que lo diferencia del Pixelbook original, que tenía una escala 3:2.

En la presentación del Pixelbook Go, la empresa hizo énfasis en la carcasa de magnesio con acabado mate que le permite ser más liviana sin dejar de sentirse sólido. Está disponible en dos colores, negro y rosado o como los de Google lo describen "no rosa".