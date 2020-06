"Exprópiese": El Gobierno interviene Vicentin y explotaron los memes en las redes

El presidente Alberto Fernández anunció el lunes la intervención del Grupo Vicentin, una de las principales agroexportadoras de la Argentina. Gabriel Delgado se hará cargo de la empresa, que tiene una deuda de 1350 millones de dólares e ingresó en un concurso preventivo de acreedores. El Poder Ejecutivo enviará al Congreso una ley de expropiación para la compañía.

Cuando el jefe de Estado empezó su discurso, en las redes sociales se publicaron "memes" que convirtieron al nombre de la compañía, Vicentin, en tópico de tendencia relevante.

Hubo usuarios de redes sociales recordaron una frase que dijo en 2010 el expresidente de Venezuela, Hugo Chávez:

"¿Ven esa casita con dos balcones y esos negocios? ¡Exprópiese!", exclamó el exmandatario venezolano. Esa palabra fue tópico de tendencia relevante en su momento.

Hubo usuarios que crearon el lunes memes o escribieron comentarios con los que celebraron la determinación oficial, mientras que otros criticaron la decisión del Gobierno.

IMAGENES EXCLUSIVAS- Alberto fue a tomar posesión de Vicentin. Ah, no? Es Chavez expropiando empresas? No me había dado cuenta. #EXPROPIESE pic.twitter.com/e4n3oxxDiP — Juan Kalvermatter (@Kalver_JM) June 8, 2020