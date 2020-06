Twitter lanza una nueva función: ¿quiénes ya la pueden usar?

En un giro inesperado, Twitter acaba de anunciar el lanzamiento de una nueva funcionalidad que equipara la plataforma a WhatsApp. Se trata de los tuits de voz, notas de audio de hasta 140 segundos que se podrán compartir como si un tuit convencional se trataran.

Esta nueva característica está disponible por el momento en iOS, y se ha lanzado solamente para "un grupo limitado de personas", según explicó la compañía en un comunicado enviado a iProfesional.

"A veces, 280 caracteres no son suficientes y algunos matices de conversación se pierden en la traducción. Así que a partir de hoy, estamos probando una nueva característica que agregará un toque más humano a la forma en que usamos Twitter: su propia voz ", explicó Twitter en una publicación de su blog.

You can Tweet a Tweet. But now you can Tweet your voice!Rolling out today on iOS, you can now record and Tweet with audio. pic.twitter.com/jezRmh1dkD — Twitter (@Twitter) June 17, 2020