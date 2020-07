¿Cómo funciona Instagram Shop, la nueva función que permite comprar sin salir de la aplicación?

Para pagar por una compra en la aplicación, la compañía también lanzará Facebook Pay en Instagram en las próximas semanas en Estados Unidos

Instagram anunció que lanzará una nueva función que permitirá a los usuarios explorar y comprar productos de marcas y creadores sin salir de la aplicación. Instagram Shop fue presentada esta semana en los Estados Unidos y se expandirá a nivel global en las próximas semanas.

La nueva sección de compras estará disponible en la sección "Explorar" de la popular aplicación de redes sociales y tendrá su propia pestaña más adelante este año, agregó Instagram.

Para pagar por una compra en la aplicación, la compañía también lanzará Facebook Pay en Instagram en las próximas semanas en Estados Unidos, en línea con su objetivo de integrar servicios de pagos en todas sus aplicaciones.

Instagram Shop ofrecerá colecciones y productos de marcas y creadores, así como contenido especialmente seleccionado a través del canal social de compras @shop.

El símbolo de corchetes angulares (»), indicará a los usuarios de Estados Unidos los productos que pueden ser comprados sin necesidad de salir de la aplicación.

La firma adelantó que durante 2020 se agregará la pestaña Comprar en la barra de navegación, con lo que se podrá acceder a Instagram Shop con solo un toque.

Para las compras que se realicen desde la aplicación, Instagram adelantó que en las próximas semanas implementará el sistema de Facebook Pay para los usuarios de Estados Unidos.

Anunciada en 2019, la compañía sostiene que esta plataforma de pagos proporcionará una forma segura para comprar o realizar donaciones, a través de las redes sociales de propiedad de Facebook. En junio de 2020, esta herramienta llegó a WhatsApp.

Facebook Pay cuenta con una capa adicional de seguridad, con la capacidad de agregar un PIN único o datos biométricos en el dispositivo, como Touch ID o Face ID. Según Facebook, además ofrece una protección especial de compra para algunos productos escogidos.

Instagram apunta al bienestar en tiempos de pandemia

Instagram lanzó en mayo una nueva función que ofrece la opción de crear Guías para que sus usuarios puedan descubrir recomendaciones, consejos y otro contenido de creadores, figuras públicas, organizaciones y editores.

Con la pandemia de coronavirus en mente, las Guías nacen con un enfoque en el contenido relacionado con el bienestar y la salud mental, con temas que incluyen formas de manejar la xenofobia o la discriminación como resultado de Covid-19, consejos para lidiar con la ansiedad o la soledad y aprender a convivir con el dolor.

Según explicó Instagram en su web, para estas guías ha colaborado con diversas instituciones de Estados Unidos como la Fundación Estadounidense para la Prevención del Suicidio, el Comité de Justicia Asiático-Americano, el Boys and Girls Club of America, la Fundación Hispanic Heritage, la NAACP, la Asociación Nacional de Trastornos de la Alimentación, Unicef y WE.

A nivel mundial, los socios incluyen e-Enfance (Francia), Headspace (Australia), Heads Together (Reino Unido), Kilcksafe (Alemania), The Live Love Laugh Foundation (India), SudahDong (Indonesia) y Vita Alere (Brasil).

La red de intercambio de fotos y videos propiedad de Facebook también trabaja con editoriales como BuzzFeed, Parents Latina, Refinery29 y Shape.

Instagram acordó con proveedores de contenido para proveer estas guías.

Los usuarios de Instagram pueden ir a los perfiles de las organizaciones y editores participantes y tocar el ícono del medio para ver las Guías, que también se agregarán a la pestaña Explorar en las próximas semanas. Las guías contendrán publicaciones y videos seleccionados por el creador, junto con consejos y sugerencias.

Los usuarios que deseen obtener más información sobre publicaciones específicas pueden aprovechar la imagen o el video que se llevará a la publicación original de Instagram.

Las guías también se pueden compartir en las Historias de los usuarios o mediante mensajes directos de Instagram tocando el botón de compartir en la esquina superior derecha.

Según explicó Instagram, que este mes activó la eliminación de varios comentarios a la vez, quieren que la red "sea un lugar donde pueda encontrar fácilmente información confiable e inspiración de sus cuentas favoritas. Es por eso que presentamos Guías, una forma de descubrir más fácilmente recomendaciones, consejos y otro contenido de sus creadores, figuras públicas, organizaciones y editores favoritos en Instagram ".

Instagram hizo ajustes para ampliar su alcance en la pandemia.

Nueva funcionalidad en Instagram

Instagram activó una nueva funcionalidad para hacer más llevadero el confinamiento en casa durante la pandemia de coronavirus. Hasta ahora solo podíamos disfrutar de las fotos y publicaciones de Instagram solos desde nuestro dispositivo. La nueva función de la red social permite compartir esta actividad con nuestros amigos.

La novedad de Instagram se llama Co-Watching y permite a los contactos que participan en un chat de video o chat de video grupal navegar a través de las publicaciones del feed que a un usuario le ha gustado o guardado, o que Instagram recomienda.

De esta manera, mediante la función de Co-Watching los usuarios pueden comentar y bromear sobre el contenido de Instagram en lugar de consumirlo solos y, como mucho, compartirlo en un hilo de chat para que los demás lo vean.

Se pueden hacer de esta manera sesiones en línea de visionado de fotos y contenidos de Instagram, algo que ayudará a dinamizar las horas que tenemos que pasar en casa.

Para hacer uso de esta función tenemos que iniciar un chat de video desde la bandeja de entrada directa o un hilo de chat. Allí aparece el botón "Publicaciones" que inicia Co-Watching.