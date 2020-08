Tendencia en alza: ¿cuál es la plataforma de "gaming" que crece por la pandemia?

De la mano de ese crecimiento, lo hacen también diversas actividades ligadas a este mundo, como "streamings" de todo tipo, y competencias

La industria del "gaming" arrasa, y eso no es novedad. Con actualizaciones constantes de los juegos instalados, y otros nuevos que se dan a conocer semana tras semana, el mundo de los videojuegos no da descanso.

En el marco del confinamiento global, por coronavirus, el consumo de juegos aumentó un 65%. En la Argentina, según un informe de Telecom, solo en la primera semana del aislamiento el uso de Internet para juegos aumentó un 100%. La cantidad de jugadores, solo en ese primer período, creció un 20 %, mientras que un número superior al 40 % de los "gamers" aumentó su juego.

De la mano de ese crecimiento, lo hacen también diversas actividades ligadas a este mundo, como "streamings" de todo tipo, competencias de "eSports", "merchandising", y, para la sorpresa de muchos, el negocio detrás de las monedas virtuales de los propios juegos.

Fortnite una vez más ocupa los primeros puestos del ranking a escala regional, aunque su última actualización no impactó de buena manera en su comunidad. Debido a eso, apareció un nuevo "shooter" sensación: el FreeFire, que junto al COD Warzone, son los nuevos gigantes del mercado.

Los eSports crecen de forma sostenida en el negocio del entretenimiento.

Crecimiento de los eSports

Ambos se despliegan con la modalidad Battle Royal instalada por Epic, aunque el segundo está acompañado de una versión paga de multijugador al viejo estilo Call Of Duty, con los tradicionales Team Deathmatch, Search and Destroy, Caputre the Flag, entre otros.

Entre los juegos deportivos, como todos los años junio y agosto suelen ser los más calmos, ya que están todos a la espera del lanzamiento de los juegos edición 2021.

FIFA, el más fuerte en la región, ya anuncio que el release date será el 6 de octubre, y el francés Kylian Mbappe será la cara del juego cuyo nuevo lema es "Win as one" (ganar como uno), apoyando la lucha mundial contra el racismo.

Otra novedad sobre el rubro es la importante cuota de mercado que está captando el teléfono móvil "gaming". De acuerdo a un estudio realizado por Newzoo, el valor de la industria de los juegos móviles es de 77,2 mil millones de dólares, lo que equivale a casi el 50 % de los 159,3 mil millones de dólares que alcanza el total del mercado del "gaming".

El 2020, donde se dio una explosión de lo virtual, ya le saca un 13,3 por ciento de ventaja en la valuación de 2019. La comodidad que brinda poder jugar desde el teléfono será sin duda una de las grandes preocupaciones que deberán enfrentar las tradicionales plataformas de videojuegos, como Playstation, Xbox, o PC.

En días de pandemia, con más de tres generaciones que nacieron con un joytsick bajo el brazo, se espera que el gaming siga creciendo. En breve ya estará en el mercado la PS5, que saldrá a enfrentar al "mobile gaming", y a los tradicionales mouse y teclado. Sony deberá tener en cuenta la accesibilidad mundial en relación a sus precios, ya que la nueva consola rondará los 1.000 dólares.

Lo cierto es que la comunidad gamer se amplía día tras día, y el confinamiento por la Covid-19 no ha hecho más que acelerar fuertemente dicha tendencia, tanto en el mundo como en la Argentina.

(*) Especialista en "gaming" y fundador de Zona Players.

