Escándalo: detienen al fundador del antivirus McAfee por llevar una tanga como barbijo

"Arrestado por ponerme un tanga como mascarilla". Así es como John McAfee ha resumido en Twitter su detención durante unas horas en un aeropuerto de Noruega el lunes.

El magnate tecnológico, fundador del antivirus que lleva su nombre, se disponía a realizar un viaje de vuelta a Alemania cuando en un control de seguridad le reclamaron que se cambiara su particular mascarilla, confeccionada con lencería de mujer, por otra certificada frente al coronavirus. "Rechacé, hubo pelea, me encarcelaron".

I was jailed:Why?Visited Catalonia just before Europe banned Catalonians from travelling.Tried to return to Germany and were refused entrance. They demanded we wear masks. I put on my thong mask. They demanded I replace it. I refused.Tussle. Jail. Black eye. Released. pic.twitter.com/B8SW2VBzSm — John McAfee (@officialmcafee) August 11, 2020

McAfee, de 74 años, se negó a ponerse otro tipo de mascarilla "por el bien de mi salud": "Insisto en que es lo más seguro que tengo disponible y me niego a usar cualquier otra cosa". Él mismo fue tuiteando los detalles en directo y luego, una vez detenido, tomó el relevo su mujer.

"Controlaré la cuenta de John hasta que se escape (método habitual), soborne a alguien (muy rápido, podría salir en unas pocas horas), contrate al abogado adecuado (serán unos días) o se convierta en el director de la cárcel, en cuyo caso tendremos que expulsarlo", dijo.

Janice McAfee, la esposa de John, también fue retenida en una de las salas del aeropuerto, pero eso no le impidió tomar el móvil de su marido y continuar difundiendo lo sucedido. Esa mascarilla-tanga era la idónea para John porque, según comentó, "no recicla el dióxido de carbono exhalado".

His thong mask:It doesn't recycle his exhaled carbon dioxide, like over the ear masks.(Breathing impaired people are exempt from wearing masks because masks impair respiration).Masks stop bacteria. Not viruses people!He was arrested for what he believes.Thank you my love. pic.twitter.com/Vm7ZjyR6bz — John McAfee (@officialmcafee) August 10, 2020