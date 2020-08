Apple y Google sacan a Fortnite de sus tiendas y su creador les hace juicio

El videojuego Fortnite, de la empresa Epic Games, fue retirado de la tienda de iOS (la App Store de Apple) en la tarde del jueves por infringir los términos de uso del centro de software para iPhone y iPad, tras anunciar una función de pago interno directo dentro de la aplicación.

De forma previa, la firma detrás del exitoso juego había ofrecido una nueva función dentro de la aplicación para iOS, sin autorización de la compañia liderada por Tim Cook. Unas horas más tarde también fue quitada de Play Store, la tienda de Google, aunque todavía puede instalarse desde el sitio de Epic.

"Epic Games tomó la decisión desafortunada. La compañía decidió utilizar una función no autorizada para el pago dentro de la aplicación y por este motivo Fortnite fue retirada de la tienda", dijo Apple en un comunicado.

La última actualización de Fortnite para iPhone y iPad ofrecía la opción de realizar una compra de un objeto virtual dentro de la aplicación, mediante la tienda App Store por 9,99 dólares, una modalidad autorizada por Apple. A su vez, estaba la opción de pago directo a Epic Games, con un precio promocional de 7,99 dólares.

"Miles de aplicaciones utilizan el pago directo, como Amazon, Nike, Uber o McDonalds, entre otras. Ofrecer una alternativa de pago permite que los usuarios puedan más opciones y ahorrar", dijo Epic Games sobre esta modalidad no autorizada por Apple.

Apple dijo que Epic Games se benefició durante años de las herramientas y canales de distribución del App Store. "Haremos nuestro mayor esfuerzo para trabajar con Epic Games para resolver este incidente para que Fortnite pueda regresar al App Store", agregó Apple en un comunicado oficial.

De forma casi simultánea, Epic Games publicó una respuesta en la cuenta oficial de Fortnite. "Fortnite Party Royale estrenará un nuevo corto: Nineteen Eighty-Fortnite", dice el tuit, acompañado por una imagen que rememora al icónico aviso publicitario 1984 de la Macintosh de Apple, que a su vez hacía referencia a la novela homónima de George Orwell, y a la idea de romper con una dictadura (en ese entonces, Apple buscaba competir con IBM). Luego publicó este video, inspirado en el que dirigió Ridley Scott para presentar la Macintosh.

Epic Games has defied the App Store Monopoly. In retaliation, Apple is blocking Fortnite from a billion devices. Visit https://t.co/K3S07w5uEk and join the fight to stop 2020 from becoming "1984" https://t.co/tpsiCW4gqK — Fortnite (@FortniteGame) August 13, 2020