Cómo escuchar un audio de Whatsapp sin que la otra persona lo sepa

Es uno de los medios más utilizados para comunicarse, pero mucha gente especula con la lectura o no de los mensajes y como ocultarlo. Acá algunos tips

Whatsapp es la aplicación reina que utilizan las personas para comunicarse desde hace años, y cuenta con multitud de trucos que permiten saltarse algunas de sus funciones.

Una de ellas es el doble tik azul de los audios, utilizados por muchos cuando quieren cerciorarse de que has visto (escuchado en este caso) su mensaje.

Existen varias formas de evitar esa confirmación. Desde Xataka ofrecen una bastante simple y que consiste en abrir una conversación con uno mismo de forma rápida y simple.

Para ello, se debe abrir un navegador y escribir lo siguiente en la barra de dirección: wa.me/XXXXXXXXXXX. En las 'X' se debe poner el número de teléfono con el código del país (54 si es Argentina) sin utilizar el '+'.

Una vez que aparece la pregunta si quieres chatear con ese número que has puesto en el lugar de las 'X' tendrás que seleccionar 'continuar al chat' si lo has hecho con el móvil o 'ir a Whatsapp Web' si lo has hecho en la computadora.

Tras esto, desde Xataka indican que debes escribirte varios mensajes a ti mismo para ir 'hackeando' Whatsapp hasta que aparezcas tú mismo en las sugerencias de contactos frecuentes para compartir contenidos.

Te puede interesar Silicon Valley Argentina: una provincia es la cuna del capital emprendedor y necesita cubrir 3.500 empleos

Tras todo esto, que apenas debería llevar un par de minutos, se selecciona el audio que se quiere escuchar sin que la otra persona lo sepa y se selecciona reenviar a otro contacto, que debe ser el teléfono propio, pero siempre y cuando aparezca en contactos frecuentes y tenga las notificaciones de lectura desactivadas.

Otros trucos

Son varios los trucos que las personas que usan este medio de comunicación quieren saber para que el otro no se de cuenta que leyó sus mensajes.

Por ejemplo, existe un truco de WhatsApp que resulta útil para los padres que quieran tener controlados a sus hijos, cuando se conectan al celular, o, sin ir más lejos, para las personas que tienen amigos viviendo en el extranjero y con los que no comparten horarios.

El truco no se encuentra integrado en la aplicación de WhatsApp. Sin embargo, resulta sencillo de llevar a cabo haciendo unos pocos clics. La solución está pensada para resultar lo menos intrusiva posible para nuestro teléfono móvil.

Trucos para conocer la última conexión de un contacto.

Te puede interesar Olvidate de los aumentos de nafta: uno por uno, los autos eléctricos que ya se fabrican en Argentina

De hecho, la principal recomendación es en realidad una extensión de Chrome que se puede instalar y desinstalar en cuestión de segundos cuando se necesite.

La forma más rápida de descubrir qué contactos están en linea en cada momento es con la extensión de Google Chrome WA Web Plus, que debe ejecutarse de manera conjunta con WhatsApp Web.

Para ello, al abrir el navegador Google Chrome, debemos instalar la extensión. Una vez instalada (el proceso llevará unos 20 segundos) aparecerá un icono verde con una cruz junto a la barra del navegador. En ese momento, debemos iniciar sesión en WhatsApp Web. La extensión de Chrome rodeará con una circunferencia verde la foto de todos nuestros contactos que estén en línea en ese momento.

Además, la extensión para WhatsApp Web nos permite otras opciones muy útiles en la oficina o para evitar miradas indiscretas como ocultar por defecto el nombre de nuestros contactos, sus fotos de perfil y el contenido de las conversaciones. Esta información aparecerá emborronada y solo se mostrará si pasamos el ratón de nuestra computadora.

Mientras que la extensión de Chrome solo nos ofrece información en tiempo real, existen otras opciones que nos proporcionan datos y estadísticas sobre nuestros contactos en WhatsApp.

Una de las aplicaciones que sí se encuentran presentes en la tienda oficial de aplicaciones de Android es WhatsLog: online last seen. Esta aplicación ofrece estadísticas detalladas de las conexiones de nuestros contactos a través de gráficas y textos, que nos permitirán monitorizar el comportamiento de otros usuarios de WhatsApp. Aunque se trata de una aplicación paga, tiene un periodo de prueba gratuito que es prolongable. Además, si algún usuario opta por pagar, también puede recibir notificaciones personalizadas con información sobre las conexiones de sus contactos.

Convertí a iProfesional en tu fuente de noticias. SEGUINOS AQUÍ