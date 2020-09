Venta online: esto es lo que sí o sí tenés que hacer para que tu negocio crezca en Internet

En tiempos de crisis la venta online puede significar que tu negocio no muera y mantenerse en el mercado. Y puede resolver muchos de tus problemas

Internet es una herramienta útil para todo el mundo, porque no solo es usada para hacer búsquedas en Google a manera de diccionario o para hacer consultas médicas. Para el mundo del marketing Internet es un elemento fundamental hoy, sobre todo si te dedicás a la venta online.

Todas las empresas que no contemplaban un servicio de venta online están buscando cómo expandir sus horizontes a esta modalidad de venta online en el contexto de la pandemia del coronavirus.

En tiempos de crisis la venta online puede significar que tu negocio no muera y mantenerse en el mercado. Si lo hacés bien quizá te des cuenta de que la venta online puede resolver muchos de tus problemas.

Contexto de la venta online en la Argentina

El comercio electrónico explotó en cuarentena en la Argentina. En el primer semestre del año el e-commerce movió más $314.000 millones, un 104% más de manera interanual. Pero dos tercios de ese total se efectivizaron entre abril y junio cuando el confinamiento fue más estricto.

Así lo determinó un estudio de Kantar y de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) que, en virtud del comportamiento que tuvo esta actividad en medio de la pandemia, tuvo como objetivo evaluar qué nuevos comportamientos comenzaron a advertirse y cuáles tendrán más chances de consolidarse en la llamada nueva normalidad.

"Hay un 31% más de shoppers en el semestre y esto se debe a que parte de ellos incorporaron nuevas compras, fundamentalmente de categorías de consumo masivo", dijo Julieta Dejean, Head of client management de Kantar, durante la presentación virtual en el marco del eCommerce Day que, como todas las conferencias en esta época, se realiza a través de internet.

La especialista dijo que la clave en el ecommerce argentino ha sido la experiencia del consumidor. Si bien admitió que la experiencia de compra se vio afectada en el período de cuarentena por la demanda, señaló que hay oportunidades para aprovechar.

La venta online creció exponencialmente en la cuarentena.

A continuación, una serie de consejos para que aprendas como hacer la venta online y ganar dinero:

Venta online: conocé tu producto

La venta online tiene éxito debido a que conocen bien sus productos o servicios. Esto permite que puedan analizar la competencia y que sepan que productos y servicios son comercializables en la venta online o bien, que podrían buscar la manera de adaptarse para que puedan ofrecer su material para la venta online.

Aunque no tengas presencia digital en un comercio electrónico, el conocimiento de lo que vendés garantiza que puedas cerrar más operaciones con la venta online y poder marcar la diferencia respecto a tu competencia gracias a la venta online. Para ello, debes destacar las cualidades y beneficios de tus productos o servicios respecto a los demás que actualmente están en el mercado de la venta online.

Definí tu púbico objetivo para la venta online

Este paso es muy importante porque es el que le dará dirección a tu estrategia de venta online. La venta online es similar a la venta tradicional. Hay que buscar cuál es tu mercado meta u objetivo, esto te permite segmentar a quien va dirigido tu producto en la venta online.

Garantiza que puedas establecer un filtro para enfocar tus esfuerzos de venta online en llegar a este público. Esto no quiere decir que otras personas no puedan comprar or venta online, sino que darás más importancia a este sector porque son clientes potenciales de venta online.

Por ejemplo, supongamos que vendés sartenes, no es lo mismo vender una sartén a una ama de casa que a un chef profesional. Existen diferentes tipos de sartenes y calidades, así como funcionalidades que tal vez una ama de casa no pueda reconocer pero que un chef sí. Por ello es importante que realices la segmentación y conozcas tu público objetivo para la venta online.

Conocer el público objetivo de la venta online también nos ayuda a analizarlo en cuanto a sus gustos, preferencias, maneras de pensar, comportamiento, intereses, etc. ¿Esto para qué me sirve?

Es importante para diseñar la publicidad de la venta online que usarás para dirigirte a tu público, generar esa empatía con tu público permitirá que llegues de una manera más cercana y que pueda identificarse contigo en el proceso de venta online.

Venta online sin invertir dinero

El entorno digital puede llegar a ser complejo si no tienes muchos conocimientos digitales, pero no te preocupes. Si tenés un pequeño negocio que recién empieza en la venta online, existen alternativas para que no tengas que invertir en una plataforma de comercio electrónico de venta online.

Seguramente has visto grupos de venta en las redes sociales y cómo la vecina de tu casa vende sus productos de catálogo en Facebook. Esta puede ser una herramienta que te ayudará en tu inicio en la venta online.

Pero no es la única cosa que puedes tener en cuenta para adentrarte al mundo online. Existen plataformas para pequeñas tiendas que permiten crear un comercio electrónico de manera gratuita. Tienen ciertas limitantes, como el espacio de almacenamiento que tiene disponible, pero si eres un pequeño comercio quizá no tengas problemas con esto.

La venta online potencia la operación de un comercio al disponerlo las 24 horas al público.

Considerá los modelos de negocio para la venta online

Existen en el mercado diferentes tipos de negocio y en el caso de los productos digitales no son las excepciones. Por ello es fundamental que conozcas cual es el modelo de negocio que se adapta a tu producto. Si tenés alguna duda sobre los modelos que existen a continuación te dejamos algunos modelos de negocio que pueden ayudarte a elegir el camino correcto.

Venta online de productos con tiendas físicas

Este ejemplo es el más sencillo y común. Son tiendas físicamente establecidas que han decidido abarcar más terreno, pero ahora en el mercado digital, un ejemplo de ello sería Walmart.

Venta directa

Este caso es interesante ya que se trata de que el mismo fabricante vende los productos que elabora directamente en el canal digital. Esto le permite no tener intermediarios y que prácticamente las ganancias sean íntegras para él.

Un ejemplo de este modelo sería el caso de los lentes de sol Hawkers, que dominan este mercado online, que van creciendo en el mundo digital y que dado el éxito que han obtenido están diversificando la gama de productos que ofrecen.

"Dropshipping"

Este modelo de negocio es lo que se está colocando como "lo de moda" hoy. Se trata de negocios online que venden productos por Internet sin almacenar un stock. Únicamente gestionan el envío en forma directa con los proveedores. Un claro y gran ejemplo de esto es Ali Express.

Tiendas "outlet"

Este modelo de negocio online es igual uno de los que van cobrando mucha fuerza en el mundo de Internet. Se trata de ofrecer productos a precios sumamente bajos, pero recalcando que son artículos de lujo.

Estas son algunas de las ideas de negocio que debes tener en cuenta para que tu producto o servicio tenga presencia digital y puedas ser competitivo en todos los ámbitos de venta.

Además, el hecho de tener un sitio web y venta online permite generar confianza en tus usuarios, el comercio electrónico es lo que está moviendo la economía de muchas empresas hoy en día.

La venta online puede segmentar sus ofertas de acuerdo al público e incluso el dispositivo que utilice el cliente.

Atraé visitas a tu local virtual de venta online

Ahora que ya sabés que existen diferentes modelos de negocio, ya conocés tu producto y has segmentado a tu público objetivo, debés ir a una parte esencial para vender: Atraer visitantes a tu comercio electrónico.

Existen diferentes maneras de atraer a tus clientes. Si estás pensando en algo que atrape miradas, llame la atención y genere la empatía que lleve a los usuarios a inclinarse por la compra, sin que sea un medio invasivo, el inbound marketing puede ayudarte a lograr este éxito.

Si ya cuentas con un sitio web, uno de los consejos es que crees una sección de blog, donde los usuarios que visiten tu sitio web puedan encontrar artículos de valor que hagan que la visita a tu sitio sea de más tiempo y los motive a conocer más de tu marca y producto que finalmente terminará inclinándose por comprar tu producto. Esta estrategia de cómo vender por Internet es una de las que se está posicionando fuerte en el mundo del marketing digital.

Existen otros tipos de estrategia para crear la simpatía con tus usuarios. Se sugiere crear una estrategia basada en correo electrónico, como puede ser el e-mail marketing que implica enviar correos a tus usuarios para que conozcan más de vos, conozcan tu blog o incluso ser agresivo mandando descuentos para que se acercan a tu comercio electrónico. Recordá que la finalidad de estas estrategias es que vas a vender tu producto.

Otra estrategia que te ayudará a captar más atención de los usuarios de Internet es tener un buen SEO de tu sitio web. Esto se logra entre otras cosas, con elegir las palabras clave correctas para que Google determine que te colocará como primer resultado en su buscador.

Marcá la diferencia respecto de la competencia en la venta online

Además de datos técnicos que ya te hemos mencionado, debes tener en cuenta que hoy todos quieren estar en Internet y por ello todos quieren vender online. Si quieres ser el que marque la diferencia, debes pensar en generar ideas nuevas que aporten algo para los usuarios.

Para ello debes identificar todas las áreas de oportunidad que se están perdiendo y las que podrías abordar, busca qué es lo que puedes ofrecer como plus o extra a tus clientes para marcar la diferencia.

Uno de los ejemplos más claro sería considerar los costos de envío, en la medida de los posible tené en mente la posibilidad de manejarlos más baratos que tus competidores.

Muestra la satisfacción del cliente de tu venta online

Uno consejo para crear la confianza con los usuarios de tu comercio electrónico de venta online es crear una sección de opiniones. En ella permití que los compradores de tu venta online dejen su sentir del proceso de comprar y que califiquen como es la experiencia de comprar en tu sitio.

No hay nada que dé más seguridad a un nuevo comprador de venta online, que ver que otra gente se encuentra encantada con el proceso de compra. Para ello también tenés que garantizar que los productos lleguen en tiempo y forma, que el empaquetado sea el adecuado y que se solucionen aquellos problemas de logística si es que los tienes.

Usá fotografía y videos en tu venta online

Ya se habló de generar confianza para el usuario comprador, pero hay otro punto importante que debés considerar en este rubro. Utiliza fotografías y videos de los productos reales en la medida de lo posible, porque a quien le gusta comprar algo que no sabe cómo se ve.

Los sitios web que ofrecen productos con imágenes que no son las reales respecto al producto ofertado tienden a tener menos compras. Por ello todas las fotos que subas al comercio electrónico deben ser las del producto real.

En cuanto a los videos, utilizá los que sean de gente portando o usando el producto, que se vea lo más real posible, pero sin perder a la calidad que los clientes merecen. Recordá que todos quieren ver imágenes y videos de alta calidad en una operación de venta online.

Creá programas de fidelización para venta online

Si has usado alguna plataforma de servicio de transporte o de reparto de comida como Uber o Rappi, te habrás dado cuenta de que, al crear un usuario en esas aplicaciones, tienen un apartado que te sugiere invitar a tus amigos a usar esta aplicación con el uso de un código que generaron para vos y que se convertirá en créditos virtuales para que puedas usar con la aplicación.

Eso es un programa de fidelización. Es una especie de recomendación de boca a boca pero que te traerá un beneficio por hacer esas recomendaciones en la venta online. Es un gran programa para la atracción de clientes potenciales, si está en tus posibilidades implementarlo seguramente tus ventas subirán.