Microsoft confirma la Xbox Series S: ¿cuál será su precio?

Microsoft confirmó la Xbox Series S, la versión más barata y más pequeña de Xbox Series X, luego que la noche del lunes el "youtuber" Brad Sams publicó un video en el que muestra el diseño del equipo. La información de Sams fue tan acertada que tras la filtración, la cuenta de Xbox en Twitter publicó un tuit con un meme:

Luego del meme siguió la confirmación: "Hagámoslo oficial", dijo Xbox en un siguiente tuit. "Desempeño de siguiente generación en la Xbox más pequeña hasta ahora. Pronto vamos a compartir más información. Es una promesa". Al tuit le acompañó una imagen de la consola, básicamente idéntica a la mostrada horas antes en el video de Sams, y el precio de u$s299.

???? Let’s make it official! Xbox Series S | Next-gen performance in the ˢᵐᵃˡˡᵉˢᵗ Xbox ever. $299 (ERP). Looking forward to sharing more! Soon. Promise. pic.twitter.com/8wIEpLPVEq — Xbox (@Xbox) September 8, 2020