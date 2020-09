IBM revela las 4 aplicaciones de inteligencia artificial para la pospandemia en empresas argentinas

Para el Gigante Azul, las empresas argentinas "están listas para aprovechar el potencial de la inteligencia artificial a través de la nube"

-¿Están las empresas argentinas preparadas para la inteligencia artificial?

-La IA está transformando la manera en que las empresas operan y agregan valor a sus clientes -internos y externos-, además de mejorar la eficiencia en sus procesos. Para escalar con éxito la inteligencia artificial en toda la empresa, se debe superar la complejidad de los datos y la falta de confianza en los sistemas, actualmente solo el 10% de las organizaciones están explotando su verdadero potencial.

Sin duda las empresas argentinas están listas para aprovechar el potencial de la inteligencia artificial a través de la nube, en proyecto que infundan valor en todas las áreas de la organización.

En los últimos dos años las empresas que aplicaron la IA lo hicieron más en un área del negocio acotada. Ahora es el momento de ayudar a las empresas a pasar al segundo capítulo de la IA, implementándola a escala para transformar los procesos de negocios centrales.

En la Argentina, numerosos clientes están aprovechando las diferentes capacidades de Watson, desde grandes empresas a "startups" y emprendedores locales, en una variedad de industrias como telecomunicaciones, banca y finanzas, retail, logística, entre otras.

En la misma línea, los clientes están usando capacidades de inteligencia artificial para automatización, marketing, seguridad de la información, recursos humanos y otras unidades estratégicas del negocio.

Aplicaciones de inteligencia artificial en la Argentina

-¿Cómo evalúa el nivel de adopción de la inteligencia artificial en las empresas argentinas en comparación con otros países de América latina y el resto del mundo?

-En los últimos dos años, IBM ha liderado la adopción de inteligencia artificial en América latina, con más de 250 casos reales de empresas que anunciaron públicamente cómo Watson está transformando sus negocios, ayudándolas a tomar decisiones más acertadas y a relacionarse con sus clientes de nuevas maneras. La Argentina no es la excepción y algunos ejemplos son los siguientes:

Los asistentes virtuales inteligentes que están ayudando a millones de clientes de los principales bancos y aseguradoras a llevar la interacción con sus clientes y empleados a otro nivel, como los bancos en la Argentina: Santander Rio, ICBC y Banco Macro.

En tiempos de pandemia, los asistentes virtuales permiten resolver rápido la enorme demanda de información de valor y combatir la desinformación. Por eso, usando Watson Assistant, la startup Blahbox diseñó y desarrolló un asistente virtual para la Fundación Cardiológica Argentina que responde preguntas sobre afecciones cardiovasculares y COVID-19.

Tarta Bot (nombrado así por el apodo del doctor Jorge Tartaglione, presidente de la Fundación) es una solución que complementa la atención de los especialistas de la Fundación, quienes supervisaron las respuestas para el entrenamiento.

ICBC Argentina está redefiniendo la experiencia de sus clientes, con inteligencia artificial y nube de IBM, que le permiten mejorar el tiempo de respuesta al predecir el 75% de fallas específicas del sistema, entender el comportamiento y las preferencias de los usuarios en su plataforma de home banking, reducir hasta un 30% las consultas de clientes a través de servicios online de Watson e innovar en experiencias personalizadas al impulsar la convergencia entre sucursales físicas y digitales.

Banco Macro utiliza servicios de inteligencia artificial y análisis predictivo de IBM Watson Studio para conocer en profundidad las preferencias de sus clientes y ofrecer servicios y productos de acuerdo con sus necesidades.

Además, redujo significativamente el tiempo invertido por sus científicos de datos para trabajar la información, lo que les permite concentrarse en análisis de mayor valor para los clientes.

Naranja mejoró la prevención de fraudes y la identificación de riesgos con IA de IBM. En solo dos semanas, se implementó la tecnología que le permite hoy tener información en tiempo real de sus 5 millones de clientes en Argentina. Los autos de Volkswagen cuentan con un manual cognitivo basado en Watson que interactúa con el conductor en portugués o español.

En Agro, la startup S4 e IBM trabajan juntos para apoyar la cadena de suministro agrícola con acceso a datos climáticos, IA y Blockchain. La plataforma geoespacial S4Go utilizará IBM Food Trust y The Weather Company para proporcionar datos meteorológicos y de trazabilidad a empresas de todas las industrias. Corteva, Ambev, Indigo y Tomorrow Food -clientes de S4- se encuentran entre las empresas que se beneficiarán de esta colaboración.

Eye Capital es una "fintech" argentina -parte del programa Startup with IBM- especializada en "trading" algorítmico, ingeniería de software y ciencia de datos. La compañía aloja su solución Quant Virtual Machine en IBM Cloud para sumar inteligencia artificial en los servicios que ofrece a sus clientes como administradores de activos, bancos y ecosistema financiero.

Desde un entorno de nube híbrida, Eye Capital utiliza sus propios algoritmos de aprendizaje automático de código abierto y Watson Studio en IBM Cloud -la plataforma de ciencia de datos de IBM- para ayudar a sus clientes a construir portfolios financieros y realizar análisis de riesgo para tomar decisiones estratégicas.

Incluso disponibilizamos Traffik Analysis Hub, el primer hub internacional de datos del mundo para colaborar con la lucha contra la trata de personas, donde América latina es parte junto a la Fundación Pasos Libres de Colombia.

El TA Hub permite a diferentes industrias y sectores, compartir y analizar grandes volúmenes de datos e información sobre trata de personas con el propósito identificar patrones, redes y puntos críticos de este fenómeno, y así dirigir eficientemente sus recursos hacia problemas específicos. La plataforma está alojada en un entorno seguro de IBM Cloud y utiliza tecnologías altamente avanzadas de inteligencia artificial (IA) de IBM Watson y machine learning.

IBM apuesta por Watson para crecer en el negocio de la inteligencia artificial

Iniciativas de capacitación sobre IA

-¿Cómo se encuentran las empresas argentinas en la preparación de la fuerza laboral para trabajar con tecnologías como la inteligencia artificial?

-Existe una brecha entre la demanda por parte de las empresas y los profesionales disponibles para ocuparlas en la Argentina. Por ejemplo, el informe Demanda de Capacidades 2020 del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) asegura que el 51% de las empresas argentinas ya está enfrentando dificultades para contratar expertos en tecnología. Y en esa línea CESSI (Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos) afirma que anualmente quedan más de 5000 posiciones sin cubrir.

IBM cree que la IA tiene el potencial de impulsar el crecimiento económico, ofrecer enormes beneficios sociales y redefinir las formas en que trabajamos. Por ese motivo estamos tan enfocados en nuevas formas de trabajar: rentrenamiento de la fuerza laboral, nuevos modelos de trabajo y modelos de negocios, y reforzar la educación.

Todo eso debe evolucionar con la tecnología y por eso trabajamos activamente con diversas instituciones académicas y plataformas de aprendizaje "online" con cursos sobre áreas clave como IA, cloud, blockchain, seguridad, entre otros, para diferentes necesidades y edades.

Recientemente presentamos un estudio junto a Morning Consult que reveló que si bien los adolescentes son conscientes de que habilidades como la inteligencia artificial y la ciencia de datos transformarán sus carreras, desafortunadamente no se sienten preparados para trabajar con esas tecnologías.

La mayoría (68%) de los estudiantes de entre 14-18 años encuestados considera que la IA tendrá un impacto muy grande o bastante grande en sus vidas y sus carreras; sin embargo, el 34% de ese grupo afirma que no se siente debidamente equipado para usarla.

IBM promueve activamente la preparación de los jóvenes profesionales y el re-entrenamiento de la fuerza laboral actual para que puedan aprovechar la inteligencia artificial para potenciar su profesión.

En esta línea, con el fin de preparar a esta próxima generación de líderes tecnológicos con el conocimiento necesario sobre la IA para que puedan trabajar con ella de manera responsable, IBM anunció dos nuevos recursos en línea gratuitos para que estudiantes y docentes aprendan sobre los fundamentos de la IA, que incluyen (las siguientes iniciativas):

Open P-Tech , una plataforma de educación digital gratuita centrada en llevar el aprendizaje del lugar de trabajo y las habilidades digitales a 250.000 estudiantes, está lanzando un nuevo curso en línea que permite a los usuarios obtener un badge digital en educación de IA. La plataforma fue creada por ISTE (Sociedad Internacional para Tecnología en Educación) e IBM especialmente para estudiantes de secundaria, y permite a los usuarios aprender los conceptos fundamentales detrás de los sistemas de IA, considerar las implicancias éticas de la IA, explorar aplicaciones de herramientas de IA y más.

, una plataforma de educación digital gratuita centrada en llevar el aprendizaje del lugar de trabajo y las habilidades digitales a 250.000 estudiantes, está lanzando un nuevo curso en línea que permite a los usuarios obtener un badge digital en educación de IA. La plataforma fue creada por ISTE (Sociedad Internacional para Tecnología en Educación) e IBM especialmente para estudiantes de secundaria, y permite a los usuarios aprender los conceptos fundamentales detrás de los sistemas de IA, considerar las implicancias éticas de la IA, explorar aplicaciones de herramientas de IA y más. IBM AI Education es un paquete de aprendizaje profesional en línea en asociación con MindSpark, que contempla seminarios web gratuitos diseñados por y para educadores. Nueve institutos guían a los educadores de primaria y secundaria a través de los conceptos fundamentales de la IA y las conexiones en el aula, con temas como introducción a la IA, procesamiento de lenguaje natural, ética, robótica y más. También tendrán oportunidad de obtener una insignia digital IBM AI Foundations for Educators e instruirse para compartir conocimientos fundamentales sobre inteligencia artificial con colegas y estudiantes en sus aulas.

-¿Cómo la inteligencia artificial puede robustecer la competitividad de las empresas argentinas ante sus pares del resto del mundo?

-Sin duda, IA tiene el potencial de optimizar la eficiencia de los procesos y agregar valor para ofrecer a los clientes servicios y productos con la mejor experiencia. Se trata de un diferencial para las empresas y una oportunidad de mejorar sus resultados de negocio. Hay tres conceptos clave para preparar a las organizaciones para la adopción de la IA y maximizar su efectividad:

Tener una base sólida : la base para una implementación exitosa de la IA en una empresa se encuentra antes de seleccionar e implementar el sistema. ¿Tiene acceso al talento adecuado? ¿Tiene una plataforma capaz de escalar, integrar y dar soporte a todas sus necesidades desde una solución de IA? ¿Sus datos son de alta calidad? ¿Tiene suficientes datos para entrenar la solución? ¿Ha pensado en cómo encajará la IA en los procesos? ¿Conoce los posibles sesgos que pueden surgir si no se abordan adecuadamente?

: la base para una implementación exitosa de la IA en una empresa se encuentra antes de seleccionar e implementar el sistema. ¿Tiene acceso al talento adecuado? ¿Tiene una plataforma capaz de escalar, integrar y dar soporte a todas sus necesidades desde una solución de IA? ¿Sus datos son de alta calidad? ¿Tiene suficientes datos para entrenar la solución? ¿Ha pensado en cómo encajará la IA en los procesos? ¿Conoce los posibles sesgos que pueden surgir si no se abordan adecuadamente? Recopilar y analizar la mayor cantidad posible de datos buenos : Analizar los datos que las soluciones de IA producen o desentierran a través de las interacciones con los clientes es tan valioso, si no más valioso, que la implementación inicial de la herramienta. Los sistemas inteligentes necesitan flujos consistentes de datos para análisis, capacitación y más para resolver mejor los problemas para los que se establecieron y hacerlo sin la necesidad de una intervención manual continua.

: Analizar los datos que las soluciones de IA producen o desentierran a través de las interacciones con los clientes es tan valioso, si no más valioso, que la implementación inicial de la herramienta. Los sistemas inteligentes necesitan flujos consistentes de datos para análisis, capacitación y más para resolver mejor los problemas para los que se establecieron y hacerlo sin la necesidad de una intervención manual continua. Planificar cómo la IA puede complementar y apoyar mejor a la fuerza laboral: la IA es muy útil para manejar tareas que son repetitivas, requieren un gran volumen de análisis o cálculos, o consumen mucho tiempo. Manejar todas estas tareas con eficiencia y precisión es una capacidad distintiva de la IA bien posicionada.

Inteligencia artificial para la pospandemia

-¿Cómo la inteligencia artificial permite construir la capacidad de las empresas para responder a la demanda de productividad que se enfrenta por causa de la pandemia del coronavirus?

-Hemos tenido muchas conversaciones alentadoras con nuestros clientes. Estos ejecutivos definitivamente no se contentan con soportar la crisis, sino que ven este momento como con un mandato de cambio, una oportunidad para repensar todo, desde el propósito y el papel de la organización en la sociedad hasta sus operaciones comerciales diarias y la naturaleza del trabajo en sí.

Lo que notamos es que al principio de la pandemia hubo un fuerte foco en resolver lo urgente, todo lo que debió ser ajustado frente a la urgencia de trabajar todos desde casa o de nuevas demandas de atención digital por parte de los clientes. Aquí estaban mejor preparados y pudieron responder más rápido aquellos que ya tenían en marcha sus procesos de transformación digital.

Además, fue muy importante el rol de la tecnología como habilitador de capacidades, es por ello que muchos de nuestros clientes que aún no habían optado por un enfoque de arquitecturas híbridas usando la nube e IA, lo aprovecharon para agilizar sus procesos de IT, mejorar el "time to market", optimizar los canales digitales de atención y conseguir eficiencia de costos.

Ahora observamos a nuestros clientes más enfocados en cómo ofrecer valor agregado a los clientes, tanto internos como externos. Las organizaciones están centradas en mejorar la experiencia del cliente con inteligencia artificial, así como acelerar la agilidad y eficiencia de sus negocios con la nube.

Sin duda estamos frente a una oportunidad única para emerger más fuerte, para aplicar las lecciones superadas en estos meses y avanzar en la construcción de un futuro seguro y próspero para cada persona, la sociedad y los negocios.

En estos momentos, las organizaciones están considerando cuándo y cómo implementarán el retorno de sus empleados de manera segura, y en este proceso la confianza resulta fundamental.

En esta línea, IBM anunció Watson Works, un conjunto seleccionado de productos que integran modelos y aplicaciones de IA para ayudar a las empresas a gestionar los desafíos del retorno al lugar de trabajo, una vez que se levanten las medidas de cuarentena destinadas a contener la propagación de Covid-19.

La magnitud de la planificación y la cantidad de decisiones que se deben tomar podrían sobrecargar fácilmente los métodos de planificación tradicionales. Con Watson Works es posible:

Administrar las instalaciones y optimizar la asignación de espacio mediante el uso de datos en tiempo real proporcionados por el empleador que incluyen WiFi, cámaras, balizas Bluetooth y teléfonos móviles. Estos datos, recopilados de una manera que es diseñada para preservar la privacidad de los empleados, permite a los gerentes reasignar rápidamente los espacios, designar zonas prohibidas, organizar la limpieza y controlar la circulación, el distanciamiento social y el uso de mascarillas.

mediante el uso de datos en tiempo real proporcionados por el empleador que incluyen WiFi, cámaras, balizas Bluetooth y teléfonos móviles. Estos datos, recopilados de una manera que es diseñada para preservar la privacidad de los empleados, permite a los gerentes reasignar rápidamente los espacios, designar zonas prohibidas, organizar la limpieza y controlar la circulación, el distanciamiento social y el uso de mascarillas. Priorizar la salud de los empleados , habilitando a los empleadores para tomar decisiones basadas en evidencia sobre cuándo decidir que los empleados regresen al lugar de trabajo y cuándo deben cerrarse ciertas oficinas o lugares de trabajo. Facilitar la recopilación y el análisis de datos en tiempo real de múltiples fuentes, que incluyen tasas y tendencias de infección local, síntomas de los empleados y resultados de las pruebas compartidos de manera voluntaria, riesgos para la salud de los empleados y los hogares, y regulaciones estatales y locales. Adicionalmente, los gerentes pueden recibir alertas rápidas sobre actualizaciones relevantes.

, habilitando a los empleadores para tomar decisiones basadas en evidencia sobre cuándo decidir que los empleados regresen al lugar de trabajo y cuándo deben cerrarse ciertas oficinas o lugares de trabajo. Facilitar la recopilación y el análisis de datos en tiempo real de múltiples fuentes, que incluyen tasas y tendencias de infección local, síntomas de los empleados y resultados de las pruebas compartidos de manera voluntaria, riesgos para la salud de los empleados y los hogares, y regulaciones estatales y locales. Adicionalmente, los gerentes pueden recibir alertas rápidas sobre actualizaciones relevantes. Comunicarse con empleados, proveedores y otras partes interesadas . A través de agentes virtuales y aplicaciones que utilizan las capacidades de procesamiento de lenguaje natural de Watson, los empleados pueden obtener respuestas de los empleadores a COVID-19 y preguntas de recursos humanos, auto-declarar síntomas o saber si deben presentarse o no al trabajo ese día. Los empleados también pueden averiguar a qué hora el empleador cree que es el mejor momento para llegar a la oficina para evitar aglomeraciones.

. A través de agentes virtuales y aplicaciones que utilizan las capacidades de procesamiento de lenguaje natural de Watson, los empleados pueden obtener respuestas de los empleadores a COVID-19 y preguntas de recursos humanos, auto-declarar síntomas o saber si deben presentarse o no al trabajo ese día. Los empleados también pueden averiguar a qué hora el empleador cree que es el mejor momento para llegar a la oficina para evitar aglomeraciones. Maximizar la efectividad del rastreo de contactos ayudando a las organizaciones con apoyo para agentes de atención y rastreadores de contactos. Cuando los empleados voluntariamente notifican a sus empleadores el resultado positivo de una prueba y dan su consentimiento, los rastreadores de contactos pueden realizar entrevistas y utilizar información de múltiples fuentes para ayudar a identificar individuos que deben ser notificados de una posible exposición, documentar toda la información relacionada con el caso en un sistema seguro y activar flujos de trabajo de gestión de casos para apoyar a los empleados mientras se recuperan.

La inteligencia artificial ofrece aplicaciones concretas para la pandemia y luego de ella.

-En pocos años, la fuerza laboral estará compuesta por máquinas y personas, y éstas últimas deberán contar con nuevas habilidades, de carácter puramente humano. ¿Las empresas argentinas son conscientes de esto?

-Actualmente, especialistas en inteligencia artificial y científicos de datos son de las profesiones más buscadas por empresas argentinas. Estas habilidades técnicas se suman a las búsquedas de profesionales de seguridad, nube, automatización, desarrollo de software y blockchain, combinado con conocimiento de industria, "agile" y "design thinking", que son esenciales para fortalecer la experiencia y así acelerar el paso del soporte de sistemas a un modelo con una migración a la nube más profunda, automatización y ofertas de habilidades de tipo "como servicio" (As a Services en inglés -aaS-).

En cuanto a las habilidades soft, se destacan la adaptabilidad, flexibilidad, pensamiento creativo, innovador y crítico, visión de negocios, análisis para la resolución de problemas y orientación al servicio, entre otras.

En IBM creemos que la IA es una gran habilitador para aumentar la inteligencia humana y ayudarnos con los desafíos más importantes. Se trata de combinar las habilidades y experiencias humanas con la potencia de las máquinas, es una nueva relación de colaboración humano-máquina: trabajarán juntos, no será una competencia.

Esta tecnología cambiará el 100% de los trabajos al liberar a las personas de tareas de nivel inferior que pueden ser mejor manejadas por una máquina para que puedan enfocarse en el pensamiento y la toma de decisiones de nivel superior.