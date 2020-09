Llega una nueva edición del Red Hat Forum a América Latina: "From here, anywhere"

Llega una nueva edición del Red Hat Forum a América Latina: "From here, anywhere"

Es el evento de software de código abierto más importante de Latinoamérica y ahora, en una experiencia totalmente virtual. Los detalles

Por iProfesional • 15.13hs • Tecnología 18.09.2020