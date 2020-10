¿Dónde podés comprar libros por Internet sin pagar el impuesto País?

Desde la implementación del súper cepo, se aclaró los libros no estaban alcanzados por el nuevo impuesto. Cuáles no y cuáles permanecen en la duda.

Una buena. Se puede seguir leyendo libros adquiridos en el extranjero sin temor a pagar un impuesto adicional por ello. Si bien desde que entró en vigencia el nuevo impuesto de 35% a las compras en dólares se aclaró que los libros no estaban alcanzados por las nuevas disposiciones, las dudas quedaron latentes entre los lectores porque, a medida que pasaron las semanas aquellos servicios que en la tarjeta vienen en pesos terminaron aplicando el tributo adicional. Con los libros, felizmente, se puede respirar, al menos los que se compran a través de internet.

La confirmación vino de parte de la misma industria. Si Netflix y Amazon Prime que vienen en la tarjeta en pesos y aplica el nuevo impuesto, ¿por qué no lo estarían los libros que se compran en las distintas plataformas editoriales del exterior más allá de su formato?

Felizmente, los libros no pagan ningún impuesto adicional. El dato es de valor tanto para los lectores habituales como para aquellos que no lo hacen con la frecuencia que les gustaría por razones como el costo de los libros más allá del formato que elijan. Si bien Argentina es considerado un país que consume libros, los escasos números que existen sobre este comportamiento no lo muestran de manera tan cabal. Aunque siempre aparecen cosas que sorprenden.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Consumos Culturales de 2017, los argentinos leyeron 1,6 libros promedio por año. Una cifra que, pareciera, se mantiene constante por cuanto en 2019 se consumieron casi 57 millones de libros y publicaciones, de acuerdo al Sistema de Información Cultural de la Argentina que toma datos del INDEC.

Las dudas sobre la aplicación del impuesto del 35% aún permanece para los libros digitales adquiridos en plataformas del exterior

A estos números se agrega el estudio Cómo leemos, de Proyecto 451, una empresa que ofrece servicios digitales editoriales, que indicó que el año pasado el 88% de los argentinos aseguró haber leído al menos un libro, y de los cuales el 63% declaró ser lector tanto en formato papel como en digital.

Y acá es donde tiene más peso la certeza de saber que los libros comprados en formato digital en una plataforma del exterior no serán alcanzadas por el impuesto. Porque en la Argentina podría estar operando un mayor consumo de libros en formato digital que en papel de acuerdo a lo que señalan las cifras de algunas editoriales.

Más libros por internet

"El promedio de compra de libros on line es de cuatro libros por persona por año", aseguraron a iProfesional fuentes de Book Depository, una tienda on line con más de 20 millones de títulos de los cuales 800.000 son español y que, en este contexto, se ocupó de señalar que las compras se realizan en pesos argentinos.

Desde la empresa señalaron que, tras el anuncio del adicional del 35% sobre las operaciones ya alcanzadas por el impuesto País, "resulta claro que los gastos referidos a la adquisición de libros en cualquier formato no se encuentran sujetos al nuevo recargo". Por ende, tampoco deberían estar alcanzados aquellos que se compran en formato on line tampoco, aunque no fue posible terminar de chequear esta información a nivel oficial.

El precio de los libros es una de las principales trabas por la que los argentinos no leen más

Previo a esta disposición, los textos que se compraban a través de plataformas digitales venían con el impuesto País pero los mismos bancos invitaban a los clientes a hacer el descargo para recibir la devolución. Pero la situación no era homogénea en todos los casos.

La posibilidad de comprar libros sin el impuesto es ventajosa para aquellos que buscan títulos que todavía no están en la Argentina en ninguno de los formatos. Sólo a modo de ejemplo, el libro La desaparición de los rituales, de Byung Chul Han, aún no está impreso en la Argentina, tampoco es posible conseguirlo en formato on line a nivel local. Pero sí es posible adquirirlo en ambos formatos en las plataformas del exterior en ambas alternativas.

Las trabas existentes

Si bien en agosto pasado el Gobierno había restablecido el cepo a la importación de libros vinculada al nivel de plomo que podrían contener los libros y revistas extranjeras –situación que en los últimos días fue fuertemente rechazada por la industria editorial española que tiene a la Argentina como su principal destino de exportaciones- las compras individuales no están siendo afectadas por esta restricción ya que la medida aplica a tiradas de más de 500 ejemplares.

De modo que aquellos lectores habituales y compulsivos pueden seguir adquiriendo sus títulos por internet sin temor a tener que desembolsar más que el precio final. Justamente, el tema del precio es el segundo de los factores que desalienta la mayor lectura después de la falta de tiempo, según el reporte de Proyecto 451 que consultó a más de 7.000 personas en todo el país.

El valor de los libros es un problema mayor para el 31% de los lectores latentes que para el 19% de los no lectores, de modo que ese factor resulta gravitante tanto a la hora de animar a cmprar más textos a quienes disfrutan de la lectura y lo tienen incorporado como un hábito, como también para aquellos que no lo son. Especialmente, porque en las entrevistas cualitativas los encuestados expresaron la "vergüenza" de no ser lector o de haber dejado de tener esa práctica. Que los libros no sean más caros se impone como una necesidad para impulsar la buena sana costumbre.