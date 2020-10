Facebook prohibirá las publicaciones que nieguen o distorsionen el Holocausto

Mark Zuckerberg aseguró que su pensamiento ha "evolucionado". Esto se debe a los datos que muestran un aumento en la violencia antisemita

Facebook empezó a prohibir en su plataforma las publicaciones que "nieguen o distorsionen el Holocausto". Se trata de un cambio de política que se produce después de una mayor presión de los críticos de esta empresa.

Hace solamente dos años, el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, dijo que no creía que su red social tuviese que eliminar estas publicaciones, a pesar de encontrarlas "profundamente ofensivas".

De hecho, Zuckerberg ha dicho que Facebook no debería verse obligado a ser el árbitro de la verdad en su plataforma, sino que debe permitir una amplia gama de discursos.

Pero este lunes, Facebook difundió una publicación en la que el propio CEO aseguró que su pensamiento ha "evolucionado". Esto se debe a los datos que muestran un aumento en la violencia antisemita.

La compañía también explicó que la decisión se ha tomado en respuesta a un nivel "alarmante" de ignorancia sobre el Holocausto, especialmente entre los jóvenes. En este sentido, apuntaron a una encuesta reciente que concluyó que casi una cuarta parte de las personas en los Estados Unidos de 18 a 39 años dijeron que creían que el Holocausto era un mito, había sido exagerado o no estaban seguras sobre el genocidio.

"He luchado con la tensión entre defender la libertad de expresión y el daño causado por minimizar o negar el horror del Holocausto", escribió Zuckerberg. "Trazar las líneas correctas entre lo que es y lo que no es un discurso aceptable no es sencillo, pero con el estado actual del mundo, creo que este es el equilibrio correcto", afirmó.

Mark Zuckerberg admitió que evolucionó en su pensamiento sobre las restricciones en el contenido.

Mano dura contra el discurso de odio

Facebook es presionado para que la plataforma sea más agresiva contra el discurso de odio, la desinformación y otros contenidos dañinos. La compañía ha reforzado sus reglas para prohibir los estereotipos antisemitas y ha prohibido las cuentas relacionadas con los grupos de milicias y QAnon, un movimiento de teoría de la conspiración sin fundamento.

Un grupo de sobrevivientes del Holocausto, organizado por la Conferencia sobre Reclamos Materiales Judíos contra Alemania, lanzó una campaña en las redes sociales instando a Zuckerberg a eliminar la negación del Holocausto en Facebook.

En los EEUU crece la ignorancia sobre el Holocausto.

Además de eliminar las publicaciones que niegan el Holocausto, Facebook comenzará a dirigir a los usuarios que busquen términos asociados con el Holocausto o su negación a "información creíble" fuera de la plataforma. Esta opción se activará a finales de año.