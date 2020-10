¿Qué respondió Google a la demanda antimonopolio en EEUU?

El Gobierno del país norteamericano dijo que Google realiza casi el 90% de todas las consultas generales en motores de búsqueda en Estados Unidos

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó el martes una demanda antimonopolio contra Google en la que acusó a la empresa de usar ilegalmente su poder de mercado para defenderse de rivales y advirtió que no descarta una división de la compañía de Internet.

La demanda es el mayor caso antimonopolio en una generación, comparable a la presentada contra Microsoft en 1998 y al caso de 1974 contra AT&T que llevó a la ruptura del grupo de telecomunicaciones Bell.

El Gobierno estadounidense dijo que Google realiza casi el 90% de todas las consultas generales en motores de búsqueda en Estados Unidos y casi el 95% de las consultas en teléfonos móviles.

La denuncia, a la que se sumaron 11 estados, dice que Google actuó ilegalmente para mantener su posición en las búsquedas y la publicidad en Internet, y afirma que "a falta de un fallo judicial, Google seguirá con su estrategia anticompetitiva, paralizando el proceso de competencia, reduciendo las opciones de los consumidores y sofocando la innovación".

La empresa respondió a través de un comunicado: "La Búsqueda de Google ha puesto la información del mundo al alcance de más de mil millones de personas. Nuestros ingenieros trabajan para ofrecer el mejor motor de búsqueda posible, mejorándolo y afinándolo constantemente. Creemos que es por eso que una amplia muestra representativa de estadounidenses valora y a menudo ama nuestros productos gratuitos".

En el comunicado, que envió a iProfesional, hizo referencia al litigio con el sistema judicial de los Estados Unidos: "La demanda de hoy del Departamento de Justicia de los EE.UU. tiene muchos defectos. La gente usa Google porque así lo desea, no porque se vea obligada a hacerlo o porque no pueda encontrar alternativas".

"La queja del Departamento de Justicia se basa en dudosos argumentos antimonopolio para criticar nuestros esfuerzos por hacer que la Búsqueda de Google esté fácilmente disponible para las personas" expresó la empresa y añadió: "Sí, como muchas otras empresas, pagamos para promocionar nuestros servicios".

Durante su gestión, Donald Trump tuvo varios enfrentamientos con Google.

Acuerdos con Apple

"Por lo tanto, negociamos acuerdos con muchas de esas empresas para obtener espacio en esos estantes al nivel de la vista. Pero seamos claros: nuestros competidores también están fácilmente disponibles, si deseas utilizarlos" expresó la empresa en el comunicado.

Google puso como ejemplo lo siguiente: "Nuestros acuerdos con Apple y otros fabricantes y operadores de dispositivos no son diferentes de los acuerdos que muchas otras empresas han utilizado tradicionalmente para distribuir software. Otros motores de búsqueda, incluido Bing de Microsoft, compiten con nosotros por estos acuerdos. Y nuestros acuerdos han pasado repetidas revisiones antimonopolio".

Por último Google sostuvo: "El punto más importante es que las personas no usan Google porque tienen que hacerlo, lo usan porque así lo eligen. Esto no es la Internet por dial-up de la década de los 90, cuando cambiar de servicio era lento y difícil, y a menudo requería que compraras e instalaras software con un CD-ROM. Hoy, puedes descargar fácilmente las aplicaciones de tu elección o cambiar la configuración predeterminada en cuestión de segundos, más rápido de lo que puedes caminar hasta otro pasillo del supermercado".

La Casa Blanca se enfrentó a Microsoft por monopolio en 1998.

"La ley antimonopolio estadounidense está diseñada para promover la innovación y ayudar a los consumidores, no inclinar la balanza en favor de competidores en particular ni dificultar que las personas obtengan los servicios que desean. Confiamos en que un tribunal determinará que esta demanda no cuadra ni con los hechos ni con la ley", cerró la empresa.