Pronostican que el cepo recargado profundizará el atraso tecnológico del usuario argentino promedio

"No tengo dudas de que estas nuevas medidas van a profundizar el atraso tecnológico del usuario argentino promedio", afirmó Aleksan Buyuk Kurt, docente de dirección de nuevos negocios en la Universidad Torcuato Di Tella.

En una entrevista con iProfesional, este consultor en innovación pronosticó que, como consecuencia de las recientes medidas económicas, "habrá un freno a la inversión y una revisión a los planes comerciales y de crecimiento".

Buyut Kurt es licenciado en administración de empresas, MBA de la Universidad Torcuato Di Tella-Rotterdam School of Management. También es director y fundador de BBS, agencia de innovación y desarrollo de productos digitales.

-¿Cómo ve el futuro de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la Argentina en función de las últimas medidas que tomó el BCRA?

-Tomando en cuenta las últimas medidas del BCRA veo una reducción considerable de los márgenes de contribución de muchos negocios asociados a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y un reacomodamiento vía reducción de estructura.

La realidad es que existen diferentes tipos de TIC: algunas son intensivas en consumo de servicios de cloud y, además, el mercado más importante donde operan es el local. Justamente aquellas empresas estarán en dificultades, debido a que este tipo de medidas inciden de manera directa en la estructura de costos que tienen.

-¿Cómo puede evolucionar la situación de las empresas que estaban invirtiendo en TIC con estas medidas del BCRA?

-Como primera medida, entiendo que, en principio,

Se tendrán que reacomodar las valuaciones y por consiguiente muchas tecnológicas perderán valor de capitalización.

Las únicas empresas indemnes, en el sentido de no verse afectadas, son las que llevan adelante su actividad en alguna industria con inelasticidad de la demanda, o con un alto grado de presencia en otros mercados.

Capital de trabajo dolarizado

-¿Cómo será la recuperación del negocio de las TIC en la Argentina? ¿Cuánto se podría crecer en 2021?

-La verdad que no me atrevo a plasmar datos concretos de crecimiento. Si creo que, haciendo referencia al economista del MIT Daron Acemoglu, continuamos en la construcción de instituciones extractivas, definidas como las que desincentivan (vía extracción de riqueza) el crecimiento de una actividad en particular o de una economía.

-Este nuevo cambio en términos de política cambiaria, ¿cómo repercute en los precios de las TIC en la Argentina?

-Sin dudas veo que los precios se verán afectados por el valor del dólar y la nueva carga impositiva. Es importante destacar que el mercado de la información y comunicación requiere de inversión continua para ofrecer productos actualizados, y la incidencia del tipo de cambio es considerable, particularmente a la hora de salir en búsqueda de inversión (que está dolarizada).

Hoy, al igual que en otros negocios, quienes llevan adelante proyectos tecnológicos deberán trabajar más para cubrir el capital de trabajo dolarizado, que para generar valor para los accionistas.

-Con estas medidas, ¿se profundizará el atraso tecnológico del usuario argentino promedio de las TIC?

-No tengo dudas de que estas nuevas medidas van a profundizar el atraso tecnológico del usuario argentino promedio. Tal vez, para quienes ya ha incorporado cierto consumo de tecnologías, podría tener un impacto algo menor.

Por su parte, quienes hayan decidido desarrollar o expandir un micro emprendimiento en el entorno digital, deberán considerar este aumento como un factor clave a la hora de hacer los números.