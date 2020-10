Inteligencia artificial arruina un partido de fútbol por TV por este insólito error

La inteligencia artificial (IA) tiene muchos beneficios y nos puede ayudar a resolver tareas que antes nos llevaban mucho tiempo o que resultaban pesadas. Eso, siempre y cuando la inteligencia artificial esté preparada para las tareas que tiene asignadas. Porque si no es el caso, se pueden producir situaciones realmente embarazosas, como la que tuvo lugar hace unos días durante un partido de futbol en Escocia.

Los seguidores del equipo de fútbol escocés Inverness Caledonian Thistle FC vieron cómo se les fastidiaba el partido por culpa, precisamente, de una inteligencia artificial con fallos.

El club anunció hace unas semanas que, a partir de ahora, prescindiría de los operadores de cámara humanos para retransmitir los partidos, y en su lugar utilizarían cámaras autónomas controladas gracias a la IA.

El sistema utilizado se llama Pixellot y se basa en cámaras que tienen incorporada la tecnología de seguimiento de la pelota. Estos equipos se usan para capturar imágenes en HD de todos los partidos. Este equipo escocés anunció que incorporaba el Pixellot para retransmitir todos los partidos de la temporada que se jugaran en el Caledonian Stadium.

El primer partido en el que se estrenó el sistema se jugó el sábado pasado, entre el Inverness Caledonian Thistle FC y el Ayr United. Lo que sucedió entonces nadie se lo esperaba. Las cámaras supuestamente inteligentes se enloquecieron cuando en la cancha, además del balón apareció un juez de línea con la cabeza calva.

La cámara con IA confundió la cabeza calva del hombre con la pelota durante gran parte del partido, lo que provocó que el plano siguiese continuamente al juez de línea en lugar de fijarse en el juego real.

Inverness Caledonian Thistle don’t employ a cameraman as their camera is programmed to follow the ball throughout the match. The commentator had to apologise today as the camera kept on mistaking the ball for the linesman’s head... pic.twitter.com/LeKsc2bEj7 — Tom Cox (@seagull81) October 24, 2020