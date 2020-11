La plaga de las historias llegó a Twitter: ¿cómo funciona Fleets, el tuit que dura 24 horas?

Las redes sociales buscan nuevas maneras de generar más interacciones de los usuarios. En ese empeño, Twitter anunció una nueva función que probaba desde hace unos meses en cuatro países.

Se trata de Fleets, una especie de Stories de Instagram o Snapchat o LinkedIn o Facebook o, y la lista seguirá con otras copias y remedos. Se trata de tuits que sólo estarán disponibles 24 horas. La intención es que nadie deje de tuitear porque crea que su mensaje tiene la misma trascendencia que si estuviera esculpido en piedra.

Para anunciar Fleets, Twitter lo ha definido en la propia red como "esa cosa que no tuiteaste, pero quisiste, pero no lo hiciste, pero te acercaste tanto, pero entonces fue como no". Es la forma de describir la indecisión de un usuario ante un mensaje que está a punto de publicar en la red social pero del que se arrepiente al final.

That thing you didn’t Tweet but wanted to but didn’t but got so close but then were like nah. We have a place for that now—Fleets! Rolling out to everyone starting today. pic.twitter.com/auQAHXZMfH — Twitter (@Twitter) November 17, 2020