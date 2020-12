Golpe al bolsillo: ¿cuánto aumentarán las tarifas de celular, internet y TV a partir de enero?

El Gobierno dio por sentada una cifra. Para las empresas de telecomunicaciones no hay nada cerrado. ¿Por qué? Lo que se viene en los próximos días

Que sí, que no. Que no, que sí. A menos de un mes de que venza el congelamiento de precios para los servicios de telefonía fija, móvil, internet y televisión paga, el Gobierno autorizó un 5% de aumento contra un 20% en promedio que habían solicitado las principales operadoras de telecomunicaciones. Sin embargo, lo que para el Gobierno ya está dado, para las compañías no, y los próximos días podrían resultar claves en el modo en que empieza a transitarse la etapa del descongelamiento. Que es lo único que parece estar claro.

Sin embargo, y de acuerdo a las consultas que realizó iProfesional, lo que para el Gobierno ya está cerrado para esta primera etapa de la salida del freezer de los precios de las telecomunicaciones, para las empresas no hasta tanto no haya una resolución que lo indique.

Esto sucede mientras en un contexto en donde las cooperativas de telecomunicaciones nucleadas en Colsecor, CATEL y Fedecoba, advirtieron que "es insostenible la situación económica de las cooperativas" y manifestaron su preocupación por la falta de reglamentación del decreto 690 del 21 de agosto pasado que, además de congelar los precios de los servicios, cambió el status del sector que pasó a ser servicio público.

El diálogo entre el sector público y el privado de las telecomunicaciones muestra cada vez menos señal en sintonía

En la reunión que este martes mantuvieron el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) con Claro, Movistar y Personal, volvieron a ponerse sobre la mesa los aumentos solicitados que, en promedio, se ubicaron en torno al 20%. A esa cifra se les dijo que no, ni siquiera se tomó en consideración las propuestas escalonadas que se habían elevado en las semanas previas: es decir, llegar a ese 20% de aumento promedio entre enero y marzo con aumentos consecutivos o intercalados en porcentajes variables.

A la reunión del martes se llegó luego de que, en los últimos días de noviembre, los clientes de los distintos servicios comenzaran a recibir la carta de los operadores de telecomunicaciones informando sobre los aumentos que se aplicarían a partir de enero, entre 15% y 20%, según la empresa.

Y esto se debió a que, mientras por un lado, el congelamiento de precios dispuesto vence el próximo 31 de diciembre, por el otro las empresas tienen la obligación de informar a sus clientes con un lapso mínimo de 30 días los próximos aumentos. Obligación que rige para todos los servicios de telecomunicaciones.

Aumento cerrado, ¿sí o no?

Según las consultas de iProfesional, desde el Gobierno están plantados en el 5% de aumento para enero. Para las empresas, que no aceptan esta cifra, el tema no está cerrado porque no hay una resolución que la sostenga. Es decir, hay un contrapunto entre la política, que hace del manejo de los precios una de sus banderas, y la técnica, que necesita de precisiones más concretas.

"Llevamos cuatro meses dando vueltas en el mismo lugar", dijeron desde una de las principales compañías. "No hubo acuerdo", aseguraron desde las otras dos. Una de ellas explicó que los aumentos de 20% promedio solicitados por las compañías fueron se ubican por debajo de la inflación proyectada para este 2020, que rondará en torno al 30%, y que una recomposición a ese nivel les permitiría plantear mejor los planes para 2021.

Otra de las operadoras se basó en el mismo decreto 690 para rechazar el aumento del 5% para enero puesto que no respeta lo que estableció en el artículo 2 que señala que los licenciatarios de los servicios TIC "fijarán sus precios, los que deberán ser justos y razonables, deberán cubrir los costos de explotación, tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación".

Por esa razón, desde una de las compañías parafrasearon ese artículo y apuntaron: "El decreto dice que los precios tienen que ser justos y razonables, que tienen que cubrir los costos de operación y tener una rentabilidad razonable. ¿Dónde en el mundo de la economía un 5% con un 30% de atraso en términos tarifarios es justo y razonable? Esto tiene que ser fundamentado con un análisis técnico".

Hubo coincidencia en que las decisiones que se tomen tendrán un impacto decisivo en el futuro. A esta altura del año la mayoría de las compañías suelen tener prácticamente definidos sus planes de inversión. El de las telecomunicaciones es un sector de inversión intensiva, no sólo por la necesidad de ampliar redes, de fibra óptica o de 4G para el caso de la telefonía móvil, sino también de actualizarlas y darle el correcto mantenimiento para que no se vea afectada su calidad.

Los aumentos, o no, de las telecomunicaciones se decidenn al más alto nivel y en los próximos días habría anuncios

Para reforzar sus argumentos, las empresas no sólo marcan el retraso con la inflación sino también con el impacto del aumento del dólar que, desde principios de año a este fin de 2020 pasó de unos $60 a más de $80, y sobre el que se basan las inversiones. Sin dejar de lado que hubo que garantizar los servicios a todos los segmentos de la población, los pagaran o no, en virtud de que la conectividad permitió que se mantuvieran las actividades profesionales, laborales, comerciales, de educación, sociales, y hasta las sesiones parlamentarias.

Una de las empresas recordó que esto sucedió, además, mientras se fueron otorgando aumentos de precios de los combustibles, cuyo impacto es mucho mayor la economía de los argentinos, mientras que el sector de las telecomunicaciones tuvo que quedarse con los mismos precios durante todo el año cuando no recibe ningún tipo de subsidio de parte del Gobierno nacional.

Definiciones para los próximos días

Las cooperativas de telecomunicaciones también se expresaron. Tras haberle enviado una carta al presidente del ENACOM, Claudio Ambrosini, en el que expresaron que "desde el dictado de la norma nos hemos puesto a disposición de la autoridad de aplicación para hacer nuestro aporte en el trabajo del diseño de los criterios conceptuales y de orden práctico, para la reglamentación del Decreto", subrayaron que urgen definiciones en ese sentido. Y señalaron que la incertidumbre respecto de las modificaciones contractuales, básicamente los aumentos de precios, es tal que dejó "como evidencia el riesgo de la sostenibilidad de los servicios y de las estructuras productivas, fundamentalmente de las empresas pequeñas y medianas".

Lo cierto es que en los próximos días, y ante el advenimiento de un fin de semana XL para el que se anticipa mucho trabajo, podría haber novedades concretas, tanto respecto de los aumentos que comenzarán a regir a partir de enero de 2021 como de las medidas que se dispusieron en el decreto 690, entre ellas, la prestación básica universal. Es decir, varias de las definiciones establecidas en ese documento.

Será la antesala de un anuncio oficial liderado por el presidente Alberto Fernández, en un contexto en donde, más allá de las próximas definiciones, el tema ya está judicializado: el grueso de las operadoras de telecomunicaciones ya elevaron diversas prestaciones a la justicia en las que, además de solicitar cautelares vinculdas con el tema de precios, también reclaman la inconstitucionalidad del DNU 690. La historia continuará. Y más allá del 31 de diciembre.