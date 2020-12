Oro o bitcoin: ¿en qué invertir el aguinaldo? Esta es la recomendación de una experta financiera

Pese a la crisis, hay quienes piensan en qué invertir ese dinero que llega a fin de año. ¿Se puede optar entre las dos inversiones estrella de la pandemia?

Se aproxima la fecha para cobrar el aguinaldo y, pese a la crisis, la decisión es invertirlo para tener un rendimiento a largo plazo: ¿Busco una inversión tradicional o voy por lo más nuevo que hay en el mercado? O mejor dicho, ¿voy por el oro o por el bitcoin? La respuesta es múltiple.

El oro cerró la semana pasada en torno a los u$s1.840 la onza y fue, a lo largo de este 2020, una de las inversiones ganadoras, con picos que superaron los u$s2.000 y que, pese a las fluctuaciones a las que suele estar sometida cualquier tipo de inversión, se erige como una de las mejores de cara a 2021.

El oro es una de las inversiones estrella de 2020 y promete dar buenos resultados también en 2021

El bitcoin, en tanto, araña los u$s20.000. La semana pasada cerró en torno a los u$s19.094 y también fue una de las inversiones estrellas de la pandemia. En la Argentina son varias las billeteras virtuales que permiten operar con bitcoin y otras criptomonedas.

Hay que recordar que, así como hoy vuelve a estar cerca de ese umbral, esto sucedió después de tres años. En 2017, la moneda llegó a tener cotizaciones similares a las actuales aunque luego ingresó en un derrumbe constante, hasta perder más del 80% de ese valor histórico que había alcanzado en ese momento.

Entre la tradición y la innovación

"¿Invertir en oro o en bitcoin? La clave es la diversificación. El oro es una buena herramienta porque, ante las crisis la mayoría de las personas se resguarda en él. A mí me gusta un ETF (fondo de inversión cotizado) que sigue la cotización del oro porque no compran directamente el oro en sí sino que se puede entrar y salir cuando uno quiere", dijo a iProfesional, Sabrina Castelli, CEO de Mujer Financiera, el portal de educación financiera.

Para la experta, el bitcoin también tiene su atractivo aunque se trata de un instrumento de inversión de alto riesgo. "El bitcoin es un instrumento relativamente nuevo y está en el mercado desde 2009. Tiene una alta volatilidad porque el precio se define entre la oferta y la demanda de los compradores, y si bien una acción también está sujeta a la oferta y la demanda la diferencia es que en acción también se define en función del comportamiento de la empresa. Se trata de lo que el mercado sienta, que es muy emocional", agregó Castelli.

En ese sentido, sostuvo que "nunca se recomienda tener más del 10% de portfolio en bitcoin a largo plazo, en riesgo tan alto como el bitcoin. Pero si el inversor tiene un perfil más arriesgado se puede tener algo más pero no más del 20%.de la cartera". Por el contrario, señaló que "el oro siempre es un buen instrumento para tenerlo".

Si bien el oro mantuvo el interés en alto durante todo el año, comenzó a generar mayor expectativa a partir de la segunda mitad del año en el mundo. A tal punto que a nivel local también comenzaron a aparecer alternativas para invertir en ese metal.

Comprar por internet

Desde el banco Supervielle advirtieron que, en el marco de la pandemia, se había convertido en una valor de resguardo por excelencia para los inversionistas. A tal punto que diseñó un producto para los clientes y no clientes de la entidad interesados en comprar lingotes de oro de máxima pureza.

El bitcoin llegó en los últimos tiempos a los máximos de 2017 y los inversores más arriesgados se vuelcan a la criptomoneda

Los interesados pueden adquirir tamaños chicos, de 31,1 gramos (una onza), medianos, de 50 gramos, y grandes, de 100 gramos a través de una cuenta en dólares de manera on line. Y luego retirarlos por la sucursal habilitada para esta operatoria.

"El atractivo de esta inversión radica en que el oro es un metal que sostiene su valor a largo plazo, y por tal se vuelve rentable. Tenemos que seguir acompañando con educación financiera a aquellas personas que estén en la búsqueda de invertir su capital, a través de nuevas experiencias de servicios y propuestas innovadoras adaptadas a sus necesidades", dijo Fernando Pepe, gerente de Cambios de Supervielle.

En cualquier caso, sea oro, bitcoin u otro instrumento de inversión, Castelli indicó que lo ideal es conocer el perfil de riesgo de cada persona y entender la composición. Para los más conservadores recomendó tener un 40% de la cartera en renta variable y el 60% en renta fija. Otra opción puede ser tener el 40% en renta variable, el 40% en fija y un 20% dividido en criptomenda como el bitcoin y otros instrumentos.

Ante la pregunta, oro o bitcoin, la economista aseguró que "las dos opciones son buenas en sí pero no se aconseja completamente utilizar esa opción sino diversificar y entender cada producto".

E insistió en que "el bitcoin es mucho más volátil, tiene más riesgo que el oro, pero si miramos la evolución en los últimos años creció muchísimo. De hecho, en el 2020 fue una de las mejores opciones de inversión, pero eso no se repite todos los años. Tal vez te toca un año en donde baja muchísimo. Por eso no conviene tener toda la inversión en un mismo lugar". Lo que se llama en el barrio, no tener todos los huevos en la misma canasta.