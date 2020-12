Ya se pueden hacer videollamadas por WhatsApp desde la PC: ¿quiénes ya tienen la función disponible?

Se suma así a servicios como Skype y Zoom, crecieron durante la pandemia para participar en reuniones virtuales y facilitar el teletrabajo

WhatsApp lanzó primero las videollamadas en el teléfono móvil, la compañía y ahora se ha dignado a traer la función a las computadoras. La función recibió mejoras, como el lanzamiento en mayo de 2018 de las videollamadas en grupo. Durante la pandemia, se amplió el límite de cuatro a ocho participantes, y ahora por fin podemos hacerlas desde una PC.

Así lo informó el diario digital WABetaInfo. El portal reveló hace dos años que WhatsApp trabajaba en en esta función para computadoras, y esta semana lanzó esta funcionalidad en las versiones de WhatsApp Web y en la aplicación de WhatsApp Desktop.

La función empezó a llegar a los usuarios de la beta, y permite utilizar la computadora para las videollamadas sin tener que usar la cámara del teléfono móvil. Para realizar las videollamadas, eso sí, el móvil tiene que estar conectado a Internet de la misma forma que es necesario para enviar y recibir mensajes desde computadoras.

Los primeros en recibir la función empezaron a verla en la parte superior de las conversaciones, donde aparecen dos iconos con el logo de Beta encima del de las videollamadas y del de las llamadas normales. Cuando iniciamos o recibimos una llamada, nos aparece una ventana por separado donde podemos aceptar o rechazar la llamada.

Una vez que la aceptamos, la ventana adicional se convierte en una más fina donde podemos activar o desactivar la cámara y el micrófono, además de colgar la llamada. También podemos bloquear las llamadas de WhatsApp.

Al ser una función beta, sólo está disponible para un limitado número de usuarios. Cada día, WhatsApp la activa en más dispositivos. La compañía da prioridad a WhatsApp Desktop frente a la versión web. Por ello, si eres usuario de la beta de WhatsApp y quieres realizar las videollamadas desde la PC, te recomendamos que instales la versión para escritorio.

Gracias a esto, WhatsApp se suma así a servicios como Skype y Zoom, crecieron durante la pandemia para participar en reuniones virtuales, facilitar el teletrabajo, y acercar a los parientes en estos tiempos de distanciamiento.

Incluso Telegram, que ha lanzado las videollamadas mucho más tarde que WhatsApp, permite hacerlas en computadoras, tabletas y teléfono móvil indistintamente, aunque sólo con dos participantes por el momento. La compañía reveló que trabaja para ampliar el número de participantes, pero si queremos tener más miembros en las llamadas, será necesario recurrir a las otras aplicaciones.

Nuevas funciones en WhatsApp

Después de anunciarlo hace poco más de un mes, WhatsApp activó por fin la característica de los mensajes temporales, que funcionan tanto en sus versiones de aplicación para Android, iOS y KaiOS, como de web y escritorio.

Esta nueva característica, de la que ya disponen otros programas de mensajería, como Telegram, borra los textos y el contenido que se haya enviado a un chat siete días antes.

Para utilizar los mensajes temporales, el mecanismo es el mismo. Se selecciona un chat, se pulsa en el nombre del chat o del contacto, y entre las opciones que aparecen está la de Mensajes temporales, que por defecto aparece desactivado. Si se activa, las comunicaciones que se envíen a ese chat se borrarán por sí solas una semana después.

WhatsApp ha advertido a los usuarios que a pesar de la existencia de esta funcionalidad, no se puede garantizar que una información no persista más tiempo en manos de alguien.

La explicación es que la persona o el colectivo que la recibe puede copiarla, fotografiarla en la pantalla con un móvil o cámara o hacer una captura de pantalla. Por eso mismo, para estar seguros de que se respetará la voluntad del emisor de que el mensaje se autodestruye, la compañía recomienda que sólo se utilice con personas y grupos de confianza.

Hay algunas salvedades que WhatsApp ha querido hacer para que nadie se lleve sorpresas. Si un usuario no abre la aplicación durante un tiempo de siete o más días, el mensaje desaparecerá, pero puede seguir activo en las notificaciones hasta que se abra la aplicación. La compañía ha puntualizado que, al responder a un mensaje temporal "es posible que el texto citado permanezca en el chat después de los siete días".

También ocurrirá que si se reenvía un mensaje temporal a un chat que tiene los mensajes temporales desactivados, el mensaje no desaparecerá. Cuando un usuario haga una copia de seguridad entrarán todos los mensajes temporales que todavía no hayan cubierto el periodo de caducidad y seguirán disponibles hasta que no se restaure una nueva copia de seguridad después de cumplirse el plazo para que se eliminen.

Otro aspecto ha tener en cuenta para no llevarse sorpresas en forma de contenidos que no desaparecen es que en WhatsApp, las fotos y videos que se reciben se guardan de forma predeterminada en la carpeta Fotos.

¿Qué pasará ahora con los mensajes temporales? Aunque el mensaje desaparezca del chat pasados siete días, las fotos y videos seguirán guardadas en la carpeta del receptor. Para desactivar esa descarga automática, quien recibe el mensaje debe ir a los Ajustes y cambiar la opción en Almacenamiento y datos.

A diferencia de lo que ocurre con otras aplicaciones como Signal o Telegram, en WhatsApp no se puede, por el momento, fijar el período exacto de temporalidad que el usuario quiere dar a sus mensajes, aunque no es descartable que esa actualización llegue en un futuro.

Otras funciones en WhatsApp

El servicio de mensajería WhatsApp incorporó tres novedades para sus usuarios: mejoras en los fondos de pantalla, un paquete de stickers animados de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y una nueva herramienta para encontrarlos más rápido.

Según indicaron en el blog oficial de Whatsapp, los usuarios podrán establecer fondos de pantalla personalizados para todos los chats o elegir diferentes imágenes para cada chat según sus preferencias.

Para cambiar el fondo de pantalla en todos los chats, es necesario abrir el menú "Ajustes" y después dirigirse a las secciones "Chats" y "Fondo de pantalla". Luego hay que tocar "Cambiar", seleccionar una categoría de fondo de pantalla y una imagen y, finalmente, apretar "Establecer fondo de pantalla".

Mientras que, para instalar el fondo de pantalla para un chat individual, los usuarios deberán abrir este chat y tocar "Más opciones" y luego "Fondo de pantalla" y seguir los mismos pasos que en el caso anterior.

Además, desde este mes, estarán disponibles fondos de pantalla especiales para el modo claro y el oscuro. Si el modo oscuro está activado en la aplicación, también se podrá atenuar el fondo de pantalla.

La serie de stickers ahora será animada.

Otra de las novedades es el nuevo paquete de stickers animados de la Organización Mundial de la Salud (OMS), "Juntos en casa". Esta serie es uno de los paquetes de stickers más populares de WhatsApp", según expresaron desde Facebook. Y agregaron: "Ahora serán aún más expresivos y útiles en su versión animada".

Desde ahora, la nueva herramienta de búsqueda de pegatinas permitirá encontrarlos con texto y también con emoji, o navegar a través de las categorías comunes.

Sin embargo, advirtieron, las mejoras no funcionarán sin algunos ajustes por parte de los creadores de las pegatinas que deben vincularlas con emojis o palabras determinadas.

"Animamos a los creadores de aplicaciones de 'stickers' a etiquetarlos con 'emojis' para que sus pegatinas puedan ser encontradas por los usuarios de WhatsApp", explicó Facebook.

Las actualizaciones se están llevando a cabo esta semana, aunque algunos usuarios de WhatsApp en iOS ya las han visto aparecer en la aplicación.

WhatsApp trabaja en una función para leer mensajes más tarde

Si sos usuario de WhatsApp, seguro te habará pasado de recibir una enorme cantidad de mensajes y no poder contestarlos en el momento. Sumergidos en el trabajo o en cualquier otra obligación, muchas veces entramos a la conversación y luego nos olvidamos de responder como corresponde.

Por esta razón, los desarrolladores de la aplicación, propiedad de Facebook, trabajan en una actualización para el programa de mensajería instantánea que podrás tener en tu próxima renovación. Se trata de la opción "Leer más tarde", una opción que permitirá a millones de usuarios poder acceder a las conversaciones cuando lo que crean más conveniente.

WhatsApp facilitará la lectura de mensajes con una nueva función.

"WhatsApp está trabajando en un reemplazo de "Chats Archivados" llamada "Leer más tarde", disponible para todos en una actualización gratuita", explicó el especialista de la aplicación que brindó detalles sobre la nueva opción al diario digital WABetaInfo.

La nueva opción será parte del "Modo vacaciones" y reemplazará a la vieja de "Archivar chat", llevando tranquilidad a todos los usuarios. El objetivo es poder dejar en un segundo plano todos los chats que deseemos hasta que decidamos ponernos al día.

La novedad es que cuando un chat se encuentre en "Leer más tarde", el usuario no recibirá notificaciones al respecto, algo ideal para períodos de desconexión en los que no se está trabajando o estudiando.