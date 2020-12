¿Cuáles son las materias pendientes que el software argentino deberá enfrentar en 2021?

Todas las industrias, en mayor o menor medida, deberán acelerar sus procesos de digitalización y esto abrirá nuevas oportunidades de negocios

El año 2020, marcado por la pandemia del coronavirus, registró debacles históricas en múltiples actividades económicas e industrias. También obligó a los gobiernos a postergar medidas y obras que afectan a sectores claves, como el de las tecnologías de la información.

En la siguiente entrevista de iProfesional, Alejandro Bianchi, fundador y presidente de Liveware, una empresa de ingeniería de software, realiza un balance del año 2020 y analiza los principales pendientes que quedaron para el 2021. Liveware es una compañía con más de 35 años de trayectoria. Se especializa en soluciones de arquitectura 360, datos empresariales y desarrollo de software.

Bianchi es analista de sistemas de información con un posgrado en sistemas expertos de la UCAPL, diplomatura en gerencia estratégica de la Escuela de Negocios de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE).

Es Software Architect Certificate y ATAM evaluator Certificate otorgadas por el SEI (Software Engineering Institute, CMU University, EEUU) y profesor de la UCA y de la Universidad ORT en Uruguay de la maestría en inteligencia artificial y Big Data.

-¿Cómo cambió su organización, y el ecosistema de clientes y socios de negocios en el que se desempeña, entre diciembre de 2019 y el mismo mes de 2020?

-Liveware tiene una larga historia de trabajo en la modalidad remota, por lo que asimilar la nueva realidad no representó un costo significativo. Es por lo anterior que en nuestro caso particular y en materia organizativa, no hemos tenido que superar grandes escollos en todos los niveles de la organización.

La adopción de herramientas adicionales para trabajo a distancia ha contribuido a una mayor agilidad en la relación con nuestros clientes. Si tenemos que expresarlo en números, antes de la pandemia cerca del 50% de la empresa trabajaba en modalidad remota, hoy lo hacen el 100%.

Creemos que podremos seguir de esta manera si los clientes acompañan esta modalidad. Nuestra experiencia de años en trabajo remoto nos permitió también colaborar con nuestros clientes en sus propios procesos de adaptación y fortalecer aún más las necesidades de acelerar sus procesos de transformación digital, no solo en sus procesos operativos sino también en cómo, aprovechando la coyuntura brindar una nueva e innovadora experiencia a sus clientes.

-¿Cuál fue el impacto de la pandemia en su agenda de proyectos?

-Salvando los casos de proyectos en industrias muy castigadas por la pandemia, hemos sostenido nuestra cartera de proyectos y hemos logrado concretar algunos adicionales. Es claro que los procesos de negociación/cierre de proyectos se han visto afectados por la coyuntura, pero creemos que a medida que esta nueva normalidad se termine de "institucionalizar" los procesos comerciales volverán a una dinámica pre pandemia.

Obviamente, todo lo anterior se dará siempre y cuando se vaya mejorando la lamentable paralización económica en muchos sectores. Lo que es alentador al futuro es que todas las industrias, en mayor o menor medida, deberán acelerar sus procesos de digitalización, abriéndose así nuevas oportunidades para nuestros servicios.

-¿Cuáles fueron las iniciativas a las que dieron lugar en medio de la pandemia y cuáles son los pendientes de trabajo para 2021?

-Previo a la pandemia ya teníamos claro que los temas vinculados con Data Management, Big Data y Analytics estaban en la agenda de los CIO junto con cuestiones vinculadas con Arquitectura y la inserción de metodologías ágiles.

En este sentido, veníamos trabajando fuertemente en agregar valor a nuestros servicios incorporando un portfolio de tecnologías para MDM, gestión de procesos y arquitectura empresarial. También hemos reforzado nuestro enfoque de transformación digital, generando una oferta integral que creemos genera mucho valor para nuestros clientes actuales y futuros.

-¿Cuáles fueron las TIC a las que recurrieron para los cambios registrados en las preguntas anteriores?

-Nuestro enfoque de trabajo siempre inicia con identificar los aspectos más estratégicos como input para diseñar una solución acorde a esos objetivos. De todas maneras, el soporte de tecnologías Cloud, las plataformas para soportar Analytics e Inteligencia Artificial están dentro de nuestras prioridades para seguir profundizando experiencias y conocimiento.

La falta de profesionales sigue encabezando la lista de pendientes del sector informático local.

Enseñanzas tecnológicas de la pandemia

-En el marco de una pandemia inédita en la historia humana por su impacto global, ¿cuáles fueron las principales enseñanzas y hechos del año 2020 referidos a las TIC en la Argentina?

-Naturalmente la primera enseñanza es que debemos acostumbrarnos a una situación de cambio y adaptación permanente, donde el status quo siempre será el próximo y estar preparados para ello.

En materia de hechos, el fortalecimiento del comercio electrónico y el cambio que ello implica en el comportamiento de los consumidores, la incorporación de la inteligencia artificial, medios digitales de pago, nuevos canales financieros y una nueva manera de comunicarse de la sociedad, es sin duda uno de los aspectos más relevantes a seguir.

La Ley de Economía del Conocimiento es un importante incentivo para el crecimiento de nuestra industria, pero como para todo el resto del aparato productivo se necesitan acuerdos estructurales para hacer una economía predecible.

-A partir de su balance de este año, ¿cuáles son los pendientes tecnológicos que tiene la Argentina?

-Bueno, la lista puede resultar extensa, dependiendo el ámbito de análisis. En lo tecnológico/educativo, la falta de profesionales sigue encabezando la lista, sobre todo por la especialización progresiva que se demanda.

En lo económico, surgen diferentes subenfoques: desde la perfectibilidad que requieren las Leyes de Economías del Conocimiento y Teletrabajo, hasta los impedimentos y trabas bancarias y fiscales a la hora de poder operar con el exterior en igualdad de condiciones, pasando por la alta carga tributaria a un sector absolutamente transparente y permanente formador de empleo profesional, o las necesidades de financiamiento poco contempladas para el sector incluso por la propia banca pública.

Alejanro Bianchi: "Debemos acostumbrarnos a una situación de cambio y adaptación permanente".

-Aunque a la luz de lo ocurrido este año resulte arriesgado hacer pronósticos, ¿cuáles serán las tendencias en TIC que crecerán en su adopción en 2021 en el sector donde se desempeña su organización?

-Entendemos que todas aquellas vinculadas a la transformación de procesos tecnológicos e informáticos, junto a toda su amplia gama derivada: análisis de datos y sus aplicaciones, Internet de las cosas, inteligencia artificial, biotecnología, medicina digital, entre otras.

Creemos también que continuará un crecimiento en las migraciones a Cloud y también la renovación de sistemas centrales para facilitar y acelerar procesos de transformación digital. Las organizaciones tienen muchos proyectos en cartera que, en cuanto la economía despegue o empiece a mostrar signos de recuperación, se llevarán a cabo.