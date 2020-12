Eliminadas las retenciones ¿qué falta para recibir los beneficios de la economía del conocimiento?

Tras celebrar la eliminación de la retención a las exportaciones todavía falta transitar un camino que permita a los sectores acceder a los beneficios

Luego de celebrar la eliminación de las retenciones a la exportación de los servicios basados en conocimiento a partir de la promulgación de la ley publicada este lunes en el Boletín Oficial ahora resta esperar que la Autoridad de Aplicación y la AFIP comiencen a clarificar la "letra chica". Y hasta tanto eso no ocurre, no podrá accederse a los beneficios que contempla la norma. La mayor expectativa, ahora, se concentra en el sector del software que, desde hace un año no recibe esas exenciones luego de 15 años de implementada la promoción.

Desde Argencon no sólo aplaudieron el decreto administrativo 1034. Luis Galeazzi, presidente de la entidad, sostuvo que "La fijación del 0% es muy necesaria. Argentina era el único país en el mundo que tenía derechos de exportación que gravaban a los servicios y ponían una barrera muy significativa para el sector".

Se trataba del famoso "sesgo exportador" al que se había aludido durante la discusión de la ley en el Congreso, y que desalentaba justamente las exportaciones, cuando el objetivo de la promoción de la economía del conocimiento, más allá del desarrollo local, es generar dólares que ingresen al país. Y se había convertido, luego de la sanción de la norma, en un pedido expreso del sector privado porque no había ningún tipo de incentivo a las exportaciones. Era lo que se esperaba que se concretara de un momento a otro y que sucedió el lunes.

La economía del conocimiento fue uno de los sectores que Fernández reconoció antes de asumir

"La reforma de la ley fue mala para las exportaciones porque ecuación económica que le quedaba a un exportador era peor que la que le quedaba a una empresa que trabaja en el mercado local porque al ser intransferibles los bonos de crédito fiscal, las empersas que no tenían posición fiscal nacional no lo podían usar. Y los exportadores prácticamente no podían usar el beneficio, o se les daba un beneficio abstracto, no aplicable, no ejecutable", agregó Galeazzi, en diálogo con iProfesional.

Señaló que "con la baja se recupera la capacidad exportadora porque se baja el costo de exportación a los que venden al exterior y es significativo. Esta decisión le da mucha potencia al sector y le abre un nuevo panorama. Pero hay que esperar la reglamentación de detalle".

Recalculando

La economía del conocimiento movió u$s6.088 millones al final de 2019 pero hasta el primer semestre de 2020 venía con un retraso de 6,4% respecto al mismo período del año anterior, lo que anticipaba un cierre no demasiado halagüeño para este 2020 ya demasiado difícil para la economía en general.

Los servicios empresariales, profesionales y técnicos, que aportan el 60% del total de esos ingresos y son los mayores exportadores, venían hasta la primera mitad de este año con una contracción de 2,7% mientras que los de software, que contribuyen casi con el 30% del total la torta, venían con una facturación 9,4% inferior de manera interanual.

Era la preocupación que había en el sector porque, mientras pasa el tiempo, el resto de los países de la región se fueron haciendo más fuertes y competitivos también en esta industria mientras la Argentina perdía competitividad.

Para volver a estar en la pista en mejores condiciones es necesario que se elabore la verdadera reglamentación de detalle, es decir, la interpretación de la ley de economía del conocimiento capítulo por capítulo. Lo que se conoció son los decretos de los ministerios de Economía, de Desarrollo de Productivo, que habilita a que la autoridad de aplicación emita la reglamentación en detalle

Primero el software

Por esa razón, la expectativa a partir de ahora es que lo primero que se emita sea la reglamentación para el sector del software que tiene congelado su sistema de promoción desde diciembre de 2019. "Lo primero que tendrían que hacer es ponerse al día con ese sector, y luego sacar las reglamentaciones para el resto de los sectores de la economía del conocimiento", explicó Galeazzi. Sucede que la interpretación de la norma es una a una porque cada sector de la industria es distinto a otro, lo que anticipa a su vez que habrá más de una resolución y eso va a llevar tiempo.

Para acceder a los beneficios de la promoción se espera ahora la reglamentación en detalle de la norma

En definitiva, la expectativa a partir de ahora es que se resuelven los temas del sector del software, principalmente porque no han accedido a los beneficios y porque, tal como señalaron distintas pyme consultadas sobre el tema, al no recibirlos no hay reinversión. Se trata de un punto fundamental puesto que de ello depende una mayor generación de empleo.

En definitiva, Galeazzi enfatizó que "el decreto es muy importante para los exportadores pero queda la reglamentación de detalle: primero para el software y luego para las actividades que no estaban dentro de ella".

Las actividades que, hasta ahora, no tenían promoción y que comenzarán a tenerla a partir de que salga la normativa restante son nanotecnología, actividades espaciales y satelitales, robótica, entre otras.