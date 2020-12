¿Leyeron ese correo que enviaste desde Gmail?: con este truco vas a poder averiguarlo

Como el tic azul de WhatsApp, estas son las maneras de verificar si abrieron el correo electrónico que enviaste desde Gmail a través de Google Chrome

Gmail, la aplicación de mails de Google, es una de las más populares y eficientes de todo el mundo. Durante la pandemia de Coronavirus, el uso de los mails a través de esta plataforma creció con el fin de mantener la comunicación entre escuelas, trabajos y relaciones profesionales y laborales.

El sistema de confirmación de lectura existe en múltiples plataformas, y muchas veces su gran utilidad permite tomar decisiones a sus usuarios. Dependiendo del sistema, se puede averiguar la hora a la que se vio el mensaje, la cantidad de veces que se envió o reenvió, y menos frecuentemente se puede revelar el tipo de dispositivo desde el que el correo fue leído.

Al igual que Whatsapp cuando lanzó su opción de verificar si el otro había leído el mensaje a través del tic azul, o WeTransfer cuando avisa que los archivos enviados ya fueron descargados por el destinatario, existen diversas opciones para ver si el correo electrónico enviado desde Gmail fue abierto o no.

Whatsapp es uno de los servicios de mensajería que permite conocer si el mensaje fue abierto por el destinatario

2 opciones para enterarte si tu mail fue abierto

A falta de una, hay dos maneras de enterarse si nuestro destinatario abrió el mail que uno envió por Gmail. Por un lado, se puede pedir un comprobante. Por otro, existe la posibilidad de usar la herramienta de rastreo de correo electrónico. Más allá de la aplicación, Gmail también habilita la opción de instalar extensiones que dan cuenta si el mail fue leído y si los archivos adjuntos fueron descargados. A través de Chrome Web Store se pueden encontrar las extensiones descargables para realizar esta operación, como por ejemplo Yesware, Bananatag, Boomerang, Mail2Cloud, MailTrack y Sidekick.

Para fortuna de quien busca saber este tipo de información, ninguna de las extensiones avisa al destinatario que el correo está siendo rastreado. Un dato no menor, es que la descarga de estas es gratuita, pero si se quiere ir más allá y averiguar otras funciones de la extensión de Gmail se tendrá que pagar.

Cómo funcionan estas extensiones

Si uno está rastreando un mail, no tendrá que verificar manualmente cada vez que quiera saber si ya se leyó o no. El sistema automatiza esta consulta al enviar a nuestra cuenta un correo electrónico o un aviso "pop-up" en el que se confirma la lectura del mail enviado.

Las extensiones avisan si el mail se abrió a través del envío de un comprobante o un pop up que lo notifica

Esta opción no funciona en todo tipo de dispositivos. La extensión exclusiva de Google Chrome únicamente funciona en la computadora o teléfono en el que fue previamente instalada. Esto implica que si se envía el correo que se desea rastrear desde un equipo en el que la extensión no estaba instalada, la opción no será válida y no se podrá realizar el seguimiento.

Google Chrome ofrece una gran variedad de extensiones para realizar diferentes acciones. Una de las más populares es Ceev, la cual está diseñada para crear currículums vitae y ofrece varios tipos de plantillas, colores y tipografías para hacer un CV atractivo. Para los amantes del "modo oscuro", la extensión Dark Reader ofrece oscurecer todos los sitios web para que la luminosidad de la pantalla no sea tan agresiva. Por último, para quienes necesitan que el contenido de sus mails se mantenga a toda costa confidencial, FlowCript permite crear correos con cifrado end-to-end en Gmail.