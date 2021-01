¿Qué puedo hacer para trabajar desde casa?: 25 alternativas que podés empezar en 2021

Es ahora una opción viable: te permite cuidar de tu familia, generar ingresos propios y desarrollarte como profesional en el área que más te guste

Existen muchas labores que podés hacer con solo una computadora y acceso a Internet, por lo que perfectamente podés trabajar desde casa.

Si en más de una ocasión has dicho algo como: "estoy desempleado y me gustaría volver a trabajar, pero sin descuidar a mis hijos", "tengo un bebé y quisiera trabajar, pero no tengo con quién dejarlo", "llevo meses buscando empleo, me gustaría poder hacer algo por mi cuenta", u otra frase similar, en esta nota encontrarás 25 alternativas para trabajar desde casa, ya sea a tiempo parcial o completo.

Trabajar desde casa, tendencia impulsada por la pandemia

La necesidad de trabajar horas extras, el congestionamiento vehicular, las largas distancias hacia el trabajo, entre otros factores, hacen que el tiempo personal se vea drásticamente reducido. Por otro lado, el uso de la tecnología ha reemplazado funciones que antes requerían equipo manual o más pesado.

Actualmente, muchas tareas se hacen solo con un software e Internet. Es por ello que también los espacios de trabajo se han reducido. Y en los últimos años se sigue la tendencia a la subcontratación de servicios, en lugar de otorgar plazas fijas. Así crecen las oportunidades para trabajar desde casa.

En el marco de las medidas de confinamiento que se han adoptado a raíz de la pandemia del coronavirus, el número de empresas que decidió implementar de lleno el trabajo remoto, o se vio obligada a reducir plazas y optar por la subcontratación de servicios puntuales, ha crecido exponencialmente.

Estos factores han hecho que las personas decidan buscar alternativas para trabajar desde casa por su cuenta, aprovechando los recursos que la era digital pone a su disposición.

Trabajar desde casa es ahora una opción viable: te permite cuidar de tu familia, generar ingresos propios y desarrollarte como profesional en el área que más te guste. Existe una gran variedad de servicios que se puede realizar manual o digitalmente sin que haya necesidad de que salgas de tu hogar con mucha frecuencia y así trabajar desde casa.

La ventaja de trabajar desde casa es que podés acomodar tus horarios y estar pendiente de tus asuntos personales. Y si surge un imprevisto, podés atenderlo de forma inmediata sin dejar de trabajar.

Redactor de contenidos

Este es un servicio para trabajar desde casa es muy demandado por blogs y sitios web, así como por periódicos digitales y sitios de noticias. Las empresas necesitan presencia en Internet y crear contenidos de valor para atraer a visitantes a sus sitios web.

Por otro lado, los medios digitales poco a poco van suplantando a los medios análogos como el periódico impreso y necesitan redactores de notas para ello. Por ello, si eres comunicador o periodista, o si tu fuerte es la redacción, tenés talento para escribir y buena ortografía, podés comenzar a ofrecer servicios de redacción de contenidos y así trabajar desde casa.

Programador de software

Es una de las carreras mejor pagadas que podés realizar en línea y trabajar desde casa, ya que requiere conocimientos técnicos que no cualquier persona posee. Actualmente, muchas empresas buscan desarrolladores, no solo para sus sistemas internos, sino para desarrollar software de servicios o aplicaciones móviles.

Si tenés una carrera en sistemas informáticos, conocés lenguajes de programación o tenés conocimientos en desarrollo de software o de aplicaciones, no hay duda de que tenés una gran oportunidad de ganar dinero con ello, y así trabajar desde casa.

El trabajo de programación informatica tiene mucha demanda para trabajar desde casa

Desarrollador web

Muchas empresas y profesionales en diversas áreas requieren la creación o renovación de sus sitios web para promover sus servicios. A medida que el comercio en línea se incrementa, se necesita añadir funciones de comercio electrónico, como una pasarela de pagos o de manejo de catálogo e inventario.

Por lo tanto, el desarrollo web es un servicio con bastante demanda actualmente y además es muy interesante para trabajar desde casa. Si tenés conocimientos o experiencia en el desarrollo de sitios web, backend, frontend y en e-commerce podés promover tus servicios en el área de la creación de sitios web y así trabajar desde casa.

Diseño gráfico

Este es un servicio que aunque tiene gran competencia, también es muy demandado. Podés realizar diversos trabajos, desde crear logos y marcas comerciales hasta diagramar libros y revistas, pasando por la publicidad, ilustración, etc., y así trabajar desde casa.

Si estudiaste diseño gráfico o si tenés conocimientos en el manejo de programas de diseño gráfico, como Photoshop, Illustrator, Indesign, etc., esta puede ser un área de oportunidad para ti para trabajar desde casa. Un plus en el área del diseño es la animación de vectores y la realización de GIF para redes sociales.

Asistente virtual

Este es un trabajo que ha ido incrementando su demanda. Existen cientos de profesionales que necesitan a una persona que pueda ayudarlos atendiendo llamadas, tomando mensajes, respondiendo correos o concertando citas, mientras ellos están fuera o realizan trabajo de campo.

Lo único que necesitarás para trabajar desde casa en esta actividad será una computadora, Internet y un número telefónico asignado por el cliente (también podría redirigir las llamadas de su teléfono al tuyo).

Otras de las funciones para trabajar desde casa pueden ser atender un chat, manejar archivos, redactar, hacer reportes e informes, conseguir proveedores y cotizaciones, realizar pagos a proveedores, hacer cobros telefónicos, manejar la base de clientes, facturar, etc.

Tutorías o clases particulares

Otra opción muy interesante para trabajar desde casa es poder ayudar a otros a adquirir o reforzar conocimientos en un área que domines. Ya sea matemática, computación, inglés o cualquier área en la que se necesite refuerzo, o incluso clases de manualidades, fitness, cocina, etc. Enseñar a otros es algo muy satisfactorio, por lo que además podrás ganar dinero y así trabajar desde casa.

Community manager

Una función que no existía hasta hace algunos años dentro de las empresas. Si tenés conocimientos en el manejo de redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, etc., podés hacer uso de ellos para trabajar desde casa.

La función del community manager es generar contenidos y coordinar el calendario de publicaciones en las diferentes redes sociales de una empresa. Además, se encarga de responder mensajes y consultas de los clientes y en caso de duda, trasladarlo al área correspondiente para ser atendido. Todo lo que necesitas para trabajar desde casa en este caso es tu computadora y acceso a Internet.

La administración de perfiles sociales es un trabajo muy requerido para trabajar desde casa

Consultor de marketing digital

Una carrera que cobra auge debido a la necesidad de las empresas de posicionar su marca a través de medios digitales. El profesional en marketing digital debe tener conocimientos sobre inbound marketing, redes sociales, publicidad, estrategias comunicacionales, entre otras. Podés adquirir conocimientos en dichas áreas y ofrecer tus servicios a las empresas y así trabajar desde casa.

Corrector de estilo

Si eres un experto en ortografía y gramática, podés aprovechar para ofrecer tus servicios a autores, editores, sitios web o webzines, e incluso universidades y entidades educativas que realizan publicaciones para los estudiantes y de esta manera trabajar desde casa.

El trabajo se cobra por cada millar de palabras y para realizarlo solo necesitas un procesador de palabras (como Word). Luego podés mandar el documento por correo para revisión del cliente.

Traductor

Este es un servicio que requiere conocimientos avanzados del idioma al que se va a traducir. Debes conocer sobre gramática, ortografía y sintaxis para realizar una buena traducción. Entre menos común sea el idioma, mejor pagada será la traducción. Si dominas algún idioma además de tu lenguaje nativo, podés ofrecer tus servicios y trabajar desde casa. El trabajo se puede realizar totalmente en línea.

Soporte técnico remoto

Existen muchas empresas que requieren ayuda brindando soporte técnico a sus clientes, ya sea a través de líneas telefónicas o de chat. Es un trabajo que requiere disponibilidad para que puedas atender de manera inmediata las consultas que recibas.

Además, antes de trabajar desde casa en esta alternativa, deberás estudiar y aprender manuales o procedimientos para responder de manera óptima. Luego, se guarda un registro de clientes atendidos.

Telemarketing o agente de call center

El marketing telefónico es una de las áreas más conocidas para trabajar desde casa y que se mantiene vigente. Existe una gran diversidad de productos y servicios que se pueden ofrecer y así trabajar desde casa. Podés hacer el trabajo desde tu casa. Generalmente, se ofrece un sueldo base más comisiones por cada venta.

Transcriptor de audios

Transcribir audios de reportajes, entrevistas, testimonios o clases grabadas es un servicio que podés ofrecer para trabajar desde casa. Se cobra por millar de palabras. Para hacerlo necesitas tener buenas habilidades de digitación La buena ortografía también es indispensable. También podés ofrecer tus servicios para trabajar desde casa a autores que necesiten ayuda para escribir las ideas de su libro.

Contador o asesor contable

Muchas empresas externalizan la tenencia de libros de contabilidad, hacer reportes, declarar impuestos, etc. Este es uno de los medios para trabajar desde casa que son bien pagados y podés realizar si tenés conocimientos contables. Requiere un espacio ordenado y que puedas concentrarte.

Las tareas contables se pueden realizar desde casa sin impedimentos.

Editor de videos

Si tenés conocimientos de programas para editar videos, podés trabajar desde casa para documentales, videoclips de música, anuncios comerciales, cortos para presentaciones, etc.

Otra posibilidad es trabajar desde casa con youtubers que requieren ediciones profesionales para sus canales. Es un trabajo bien remunerado por la habilidad técnica que requiere.

Locutor

Locutar audios para presentaciones, material educativo, traducciones, etc. es un servicio para trabajar desde casa. Si tenés conocimientos sobre locución, no necesitas más que un buen equipo de grabación para trabajar desde casa. Además, si sabes editar audio en programas como Audition u otros, será un plus para el cliente.

Digitador o data entry

Existen empresas que realizan recopilaciones de datos que luego deben tabular, o requieren digitalizar documentos que se encuentran únicamente en físico, porque fueron realizados a mano o a máquina.

Para trabajar desde casa como data entry o digitador, debes tener buena habilidad para escribir con el teclado. Se puede pagar por cantidad de registros ingresados o por millares de palabras digitadas.

Experto en SEO

Esta es un área de mucho interés para quienes manejan un sitio web y desean promoverlo o hacerlo crecer. Tener conocimientos en optimización para buscadores (SEO) puede servirte para brindar asesoría y soporte a clientes que lo requieran y así trabajar desde casa. Es un trabajo interesante, que requiere constante actualización y que va cobrando auge poco a poco como alternativa para trabajar desde casa.

Consultor de negocios

Si has trabajado en el área de mercadeo, comercialización, ventas o créditos, podés utilizar tus conocimientos y experiencia para ofrecer asesoría a empresas que lo requieran y así trabajar desde casa.

Hay muchos casos de emprendedores que requieren ayuda en temas de emprendimiento. Cómo montar su empresa, cómo financiarse, cómo promoverse, etc. La asesoría se cobra por horas y puede ir desde un análisis y elaboración de un plan, hasta el acompañamiento en su ejecución.

En algunas ocasiones podrás reunirte con el cliente, pero, en general, podés realizar el trabajo vía videoconferencia o por teléfono, además de coordinar vía correo electrónico. Una buena alternativa para trabajar desde casa

Consejería personal

Este es un servicio para trabajar desde casa que podés ofrecer si tenés conocimientos en el área de la psicología o coaching personal. Podés brindar el servicio vía videoconferencia o agendar una cita para que la persona te visite.

Entre los trabajos desde casa que podés hacer, este brinda mucha satisfacción personal al poder ayudar a otros, ya sea en temas personales, de pareja, orientación vocacional, entre otros.

Encuestas telefónicas

Dentro de las necesidades de empresas consultoras o de estudios de mercado, está la de sondear el mercado a través de encuestas a determinados sectores. Este es un trabajo que se puede subcontratar y tú solo necesitas un teléfono y la lista de contactos para comenzar. Normalmente, se paga por encuesta llenada y se guarda un registro de las llamadas realizadas.

Gestor de cobros vía telefónica

Si tenés experiencia en el área de cobros, existen muchas empresas que subcontratan el servicio para poder dar seguimiento a los pagos pendientes de sus acreedores para que se acerquen a cancelar. La empresa te proporciona la lista de cobros y te dará una comisión por cobros cerrados.

Técnico en mantenimiento y reparación de equipos informáticos

Un servicio que podés ofrecer si tenés conocimientos en electrónica o reparación de equipos de computación es el de técnico de mantenimiento. Este es un trabajo que siempre es solicitado por pequeños comerciantes y particulares, ya que los equipos de computación requieren constante mantenimiento, limpieza, optimización o actualizaciones.

Todo lo que debes hacer es identificar posibles clientes y ofrecer el servicio. Aunque es un trabajo que requiere tu presencia para ser ejecutado, podés recibir los equipos en tu casa para su revisión y reparación.

El trabajo requiere poca interacción con las demás personas y es bien remunerado. Muy importante para esta labor es cumplir con los tiempos prometidos de entrega del trabajo y generar confianza para ganar buena reputación.

Elaboración de renders y planos

Si tenés estudios en dibujo técnico, arquitectura, diseño 3D o si sabes utilizar Autocad o similares, una buena oportunidad es trabajar en la elaboración de planos o renders.

Aunque es un trabajo en el que se requiere software especializado, es un área con poca competencia por su nivel de complejidad técnica. Es decir que también es bien pagado.

Muchas personas requieren renders o planos para todo tipo de proyectos. Desde diseño de piezas hasta remodelación de viviendas u oficinas. Lo mejor de todo es que este trabajo se puede realizar prácticamente en línea si se tienen las dimensiones de la pieza o terreno sobre el cual se diseñará.

Ghostwriter

El trabajo de ghostwriter o escritor fantasma es un área de la redacción que se enfoca en clientes que desean publicar una obra o artículos de determinados temas en los cuales son expertos, pero no son escritores. Esto ocurre por ejemplo con artistas, empresarios de alto nivel, asesores de marcas, directores ejecutivos, etc.

Se trata de un trabajo donde la atención y la confianza con el cliente son fundamentales. El cliente de este tipo de servicios suele ser alguien que cuenta con trayectoria y prestigio en su área profesional.

Es decir, que requiere un servicio de calidad y un trato cercano. Por supuesto, esto no significa que deba ser únicamente presencial, sino que debe haber gran comunicación y comprensión sobre la temática a desarrollar.

Aunque la demanda no es tanta como la de un redactor web, es un trabajo que suele involucrar proyectos grandes o de varios meses de duración, por lo que el trabajo es bien remunerado también. Podés coordinar el trabajo con tus clientes vía telefónica, por correo electrónico o con herramientas como Meet, Zoom o Teams.