"Semillero" de talento tecnológico: ¿cuáles son las condiciones para su desarrollo?

Los acuerdos entre empresas, las TIC (tecnologías de la información y la comunicación), establecimientos educativos, ONG (organizaciones no gubernamentales) y entes gubernamentales serán necesarios para comenzar a desarrollar un 'semillero' de argentinos que posean las competencias y habilidades necesarias para mercados cada día más exigentes y competitivos".

El planteo de esta necesidad proviene de Fernando Roma, director de sistemas y tecnología del Grupo Gire, una empresa con 29 años de experiencia en el mercado de procesamiento inteligente de información y en el desarrollo de herramientas de cobranzas y pagos para empresas de todos los tamaños, sectores e industrias.

Gire administra y gestiona la Red Rapipago, un canal de cobranza extra bancario, con una red de cobertura nacional, a través de centros de servicios y agentes calificados. En la siguiente entrevista de iProfesional, Roma, quien forma parte del grupo desde 2017, comparte su balance del año 2020 y sus perspectivas para el 2021.

-¿Cómo cambió su organización, y el ecosistema de clientes y socios de negocios en el que se desempeña, entre diciembre de 2019 y el mismo mes de 2020?

-Definitivamente. En lo que respecta a nuestra organización como el resto del mundo nos vimos en la necesidad de acelerar un modelo de trabajo en el que como Grupo ya estábamos trabajando, particularmente en el trabajo remoto de todos nuestros colaboradores. Como es sabido, la situación de coyuntura generó el incremento de transacciones digitales, y si bien nuestro volumen de transacciones se fue acomodando durante el año a un número más cercano al que venimos teniendo año tras año, las limitaciones de las distintas fases de la cuarentena tuvieron una afectación negativa a los volúmenes que manejamos a través de nuestros locales. Sin embargo, nuestra organización resiliente logró torcer la baja en el volumen tradicional con nuevas habilidades digitales que ya se ven en el mercado.

Adicionalmente, dentro de nuestro grupo tenemos actividades esenciales, que no se detuvieron con la pandemia. Nuestra flamante compañía de transporte de valores, Ducit S.A. tuvo una actuación clave asegurando que nuestros clientes no se vean afectados, como así también sumamos servicios no tradicionales de pago a jubilados, colaborando de esta forma a que nuestros mayores en riesgo por la pandemia no deban salir de sus hogares para cobrar.

Aproximadamente el 80% de nuestros colaboradores lo hacen en forma remota y es un modelo que vamos a seguir sosteniendo ya que nos brinda muchísimas posibilidades de encontrar talento más allá de los límites de locaciones físicas.

-¿Cuál fue el impacto de la pandemia en su agenda de proyectos?

-Tuvimos una intensa revisión de proyectos que pospusimos para el 2021 haciendo foco solo en aquellos proyectos que reforzaron nuestras habilidades digitales. Creo que reenfocamos todos nuestros esfuerzos a iniciativas que no solo permitan a nuestros clientes seguir accediendo a nuestros servicios y posicionen como un jugado digital. Tenemos el talento, los recursos y las habilidades para lograrlo.

Nuevos canales de transacciones

-¿Cuáles fueron las iniciativas a las que dieron lugar en medio de la pandemia y cuáles son los pendientes de trabajo para 2021?

-Nuestro equipo no se detuvo. Nos enfocamos en lograr una gran experiencia digital de nuestros servicios. Lanzamos nuestra billetera digital para el pago de facturas sin OnBoarding, recargas, SUBE, entre otras funcionalidades. Consolidamos nuestra plataforma de API para la utilización de nuestros convenios y profundizamos en nuestro ya desarrollado botón de pago. Igualamos nuestras funcionalidades de la billetera a la web corporativa de Rapipago, sumamos servicios de pagos por WhatsApp y como así también ya con la posibilidad de atención en nuestros locales en las últimas fases de la cuarentena, los servicios de corresponsalía bancaria y pagos de IFE fueron y están siendo claves.

-¿Cuáles fueron las TIC a las que recurrieron para los cambios registrados en las preguntas anteriores?

-Nos enfocamos en evolucionar con equipo propio, si bien fuimos trabajando con las TIC más reconocidas del mundo, tenemos un gran equipo que tuvo y tiene las competencias necesarias para transformarnos cultural y digitalmente.

-En el marco de una pandemia inédita en la historia humana por su impacto global, ¿cuáles fueron las principales enseñanzas y hechos del año 2020 referidos a las TIC en la Argentina?

-Creo que tener la habilidad de cambiar, lograr ser una organización versátil que se adapte a nuevas situaciones en constante escenario de incertidumbre, es tan importante la experiencia de nuestros clientes como la experiencia de nuestros empleados y creo que en este punto, el Grupo Gire se posicionó, haciéndole frente a esta situación inédita, sobre todo muy enfocado en el cuidado de las personas.

-A partir de su balance de este año, ¿cuáles son los pendientes tecnológicos que tiene la Argentina? Pueden ser exclusivamente tecnológicos, pero también económicos, legales, sociales, políticos, educativos, que impidan u obstaculicen la superación de esos pendientes.

-Tenemos gran talento en la Argentina para poder competir en el mundo y hoy desde las empresas tenemos acceso a utilizar herramientas tecnológicas de clase mundial que podemos aprovechar, teniendo una mirada más social de inclusión, permitiendo que aquellos argentinos que hoy están fuera del sistema puedan acceder a recursos de educación, capacitación y desarrollo. Así como lo sucedido en 2020 nos hizo pensar a todos en el sistema de salud, pensar la Argentina con posibilidades para todos los que la habitamos será fundamental. Los acuerdos entre empresas, las TIC, establecimientos educativos, ONG y entes gubernamentales serán necesarios para comenzar a desarrollar un "semillero" de argentinos que posean las competencias y habilidades necesarias para mercados cada día más exigentes y competitivos.

-Aunque a la luz de lo ocurrido este año resulte arriesgado hacer pronósticos, ¿cuáles serán las tendencias en TIC que crecerán en su adopción en 2021 en el sector donde se desempeña su organización?

-Nuestro foco estará en buscar la excelencia en la experiencia de los clientes y la de nuestros colaboradores. Entiendo que continuaremos avanzando y sumando habilidades digitales, pensando en la aplicación de metodologías ágiles, prácticas como DevSecOps con una mirada súper agresiva en la hiper automatización, movilizando nuestros servicios a soluciones cloud que nos permitan la escalabilidad para los distintos negocios. Pondremos en valor además, soluciones de clase mundial que tenemos dentro de las distintas empresas del grupo, logrando sinergias que nos permitan tomar lo mejor de las plataformas instaladas. Y sobre todo, trabajaremos fuertemente en retener, captar y desarrollar nuevos talentos que transformen cultural y digitalmente nuestro grupo.