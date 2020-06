Qué trámites se pueden hacer a través de Rapipago

Además de pagos de facturas de servicios, Rapipago ofrece la posibilidad de hacer otros trámites importantes, siempre de manera presencial

Rapipago es una de las cadenas de cobros más conocidas y difundidas en el país. En la mayoría de los barrios, sobre todo en la ciudad y provincia de Buenos Aires, hay un local de Rapipago cerca. Allí, los vecinos pueden pagar las facturas de los servicios básicos de sus hogares.

Sin embargo, Rapipago es mucho más que solo los cobros de servicios. Si bien es su función más difundida, también hay otros trámites que se pueden hacer a través de los locales de Rapipago distribuidos a lo largo y ancho de la Argentina.

El servicio de Rapipago es esencial para muchas personas, precisamente porque pagar los servicios es fundamental para mantener su uso. No obstante, tal como ya se mencionó, Rapipago es mucho más que los cobros de las facturas de servicios. Conocer cuáles son los trámites que se pueden hacer a través de Rapipago permitirá saber cuándo concurrir a una sucursal y cuándo elegir otro medio para hacer el trámite en cuestión.

El pago presencial de las facturas de todo tipo de servicios es una de las opciones más difundidas que ofrece Rapipago. La mayoría de las personas actualmente sabe que cuando llega la factura de la luz, el gas o el teléfono a sus casa, una de las opciones que tiene para pagarla es acercarse a una oficina de Rapipago.

Con la llegada de la pandemia de coronavirus -y las consecuentes medidas implementadas- las oficinas de Rapipago y otras empresas similares se cerraron por un tiempo. Corrieron la misma suerte que la mayoría de las actividades comerciales y administrativas que no se consideraron esenciales aquel 20 de marzo. No obstante, con el paso del tiempo apareció la necesidad de abrir nuevamente al público, tanto por la necesidad de las personas de pagar sus facturas como por la necesidad de las empresas de volver a trabajar.

Es por eso que desde hace varias semanas las oficinas de Rapipago se encuentran abiertas para poder realizar todos los trámites de manera regular.

Además de pagar por ventanilla, ¿qué opciones tiene Rapipago?

Las facturas de servicios también se pueden abonar de manera telefónica. Para poder hacerlo el usuario debe ingresar a la web de Rapipago, donde encontrará la información necesaria para finalizar su trámite. Allí podrá encontrar los números telefónicos de referencia que, cabe mencionar, se encuentran operativos todos los días del año durante las 24 horas. Este punto representa una ventaja, dado que el pago a realizar en Rapipago no depende de los horarios de los locales de la empresa, sino que se puede hacer en cualquier momento.

Para poder hacer un pago por Rapipago por vía telefónica solo se necesita una tarjeta de crédito con límite suficiente como para hacer esa operación. Hasta el momento, es la única opción, es decir que los trámites telefónicos no aceptan tarjetas de débito ni otros medios digitales.

Estos son los datos que necesitará el usuario para poder hacer el pago por Rapipago por vía telefónica:

Rubro de la empresa a abonar (ej. Servicios de Telefonía, Agua, Cable, etc.).

Empresa a abonar.

El número de factura, código de pago electrónico o identificador de cliente definido por la Empresa u Organismo.

Confirmación del importe a pagar.

El número de la tarjeta de crédito.

La fecha de vencimiento de la tarjeta de crédito.

El código de seguridad (en aquellas tarjetas que tengan impreso dicho código).

Los datos se deben ingresar en ese orden, en el cual lo solicita el mismo sistema, y se confirmará el pago al final de la operación. El usuario tendrá la opción de cancelarlo en cualquier momento y de reconfirmar su información.

Luego de haber seguido todos los pasos que el sistema telefónico de Rapipago solicita, el usuario recibirá un "Código de operación de Rapipago por Teléfono", como constancia de la transacción realizada. Es importante tener en cuenta que el comprobante final de pago será el resumen de la tarjeta de crédito con la que se realizó el pago a través de Rapipago.

Si bien el comprobante es el propio resumen de la tarjeta y el número entregado por teléfono al usuario, es posible que algunas personas lo quieran o lo necesiten en formato papel. Por eso, Rapipago ofrece la opción de imprimir ese comprobante una vez efectuada la operación. A través de la web de Rapipago, en la pestaña de pago telefónico, se puede encontrar esta alternativa; el usuario solo debe hacer click en la opción "imprimir el comprobante de pago telefónico" y se le solicitarán los datos necesarios para encontrar ese documento. La empresa, el rubro y el código de operación son algunos de los datos centrales que se deben proveer para que Rapipago pueda encontrar el comprobante y el usuario pueda así imprimirlo.

Qué pasa si perdiste la factura

Rapipago también contempló una de las situaciones más frecuentes en la vida de las personas: la pérdida de la factura. Es muy frecuente extraviar las facturas de los servicios, un inconveniente que puede transformarse en un severo problema si no resulta posible recuperarla.

Es por eso que apareció Rapipago online. Se trata de una plataforma que ofrece una serie de servicios para que el usuario pueda acceder a sus facturas de manera más rápida y no deba preocuparse por cualquier problema que pueda tener con el pago de sus servicios.

Qué se puede hacer a través de Rapipago online

Uno de los aspectos más importantes: Rapipago online se puede usar a través de cualquier dispositivo electrónico, desde computadoras hasta celulares y táblets. Además, para poder operar con esta alternativa de Rapipago se puede descargar la aplicación -disponible para sistemas operativos Android e iOS- y hacerlo desde el celular. Esta opción es quizá más amigable para aquellos que se encuentren habituados a hacer todo tipo de operaciones desde su teléfono.

Tal como se mencionó, Rapipago online no es una plataforma donde se pueden abonar los servicios, es decir, no funciona como Pago Mis Cuentas, por ejemplo. Rapipago online es un lugar donde se reúne toda la información que el usuario quiera tener en relación a sus pagos, de modo que no estén todas las facturas desperdigadas por las mesas y escritorios de la casa, sino que todos los datos de facturas y servicios están en un mismo sitio. En Rapipago online.

Desde allí, Rapipago permite imprimir el comprobante electrónico incluso antes de que la factura llegue al domicilio, ya sea porque se perdió o porque la persona necesita abonarla con anterioridad.

Otro de los supuestos en los que esta funcionalidad de Rapipago es de suma utilidad es cuando el usuario no se encuentra en su domicilio -está en otra parte del país, por ejemplo-. En esos casos ya no es necesario perdirle a un familiar o un amigo que vaya a la casa a recoger las facturas de servicios y las abone. Rapipago online permite ver e imprimir el comprobante desde cualquier parte del país y del mundo. Así, las personas pueden seguir al tanto de la información acerca de sus servicios.

El comprobante electrónico que se emite a través de Rapipago online apunta a que el usuario pueda pagar sin necesidad de tener la factura consigo. Perderla, olvidarla, que se moje o se la haya comido el perro cuando la tiraron por debajo de la puerta ya no es un problema. En Rapipago online se cargan los datos del usuario o del hogar y se emite ese comprobante con los datos de pago de la última factura.

Eso sí, una vez impreso el comprobante hay que ir a una sucursal de Rapipago y abonar de manera presencial. Es importante tener en cuenta que el pago con el comprobante electrónico hecho a través de Rapipago online se puede efectivizar de dos maneras. Una de ellas es el pago presencial en las sucursales de Rapipago distribuidas a lo largo y ancho de todo el país. La otra alternativa es dirigirse a una de las terminales de autoservicio que tiene la compañía. Esta opción todavía no está habilitada, pero de acuerdo a lo que se explica en la web de Rapipago próximamente se podrán encontrar "terminales de autoservicio en Rapipago para que tu pago sea más rápido todavía".

Cómo imprimir el comprobante electrónico en Rapipago online

Tal como se mencionó, Rapipago online permite emitir un comprobante por cada factura de cualquier servicio, ya sea porque no llegó, porque se necesita antes o porque la persona no está en su domicilio.

Pero, ¿cómo se emite el comprobante electrónico a través de Rapipago online?

Los pasos son simples. Solo es necesario contar con una conexión a internet que permita navegar adecuadamente y una impresora para poder imprimir el comprobante después de haber finalizado con el proceso a través de Rapipago online.

El primer paso es identificar todos los datos importantes de la empresa cuya factura se quiere pagar. Rapipago online solicitará los datos que resulten fundamentales para emitir el comprobante electrónico, como número de cliente, DNI, entre otra información.

Una vez completados todos los datos Rapipago online arrojará un comprobante electrónico, que el usuario debe proceder a imprimir. A partir de ese momento podrá concurrir a cualquiera de las sucursales que se encuentren cerca de su hogar para abonar la factura y que el saldo quede en cero.

Cajeros automáticos de Rapipago

Cajeros automáticos hay por toda la ciudad. Si bien actualmente la mayoría de las compras se pueden hacer con tarjeta de crédito, débito o con medios de pago digitales, el dinero en efectivo todavía es necesario para ciertas operaciones.

Pero los cajeros automáticos de las entidades bancarias no son la única alternativa para sacar dinero. Rapipago también ofrece esta opción, con el objetivo de acercarse a sus usuarios y de brindarles un servicio más completo.

Rapipago, entonces, cuenta con 28 cajeros automáticos en distintos centros de servicio de todo el país. De este modo, los usuarios de Rapipago pueden extraer dinero cuando van a hacer sus operaciones regulares, como pagar servicios del hogar.

Pagos de AFIP, también en Rapipago

Los pagos de AFIP son otro de los trámites que se pueden hacer en los locales de Rapipago. Según explica claramente la web de la empresa, los usuarios pueden pagar todos sus impuestos de AFIP a través de Rapipago, tanto de manera telefónica como presencial. Además de estos dos métodos de pago, también es posible adherir los pagos de AFIP al débito directo. Ese trámite se debe hacer de manera telefónica.

Para poder pagar el monotributo o la cuota de autónomo a través de Rapipago son necesarios una serie de documentos. El número de CUIT y de CBU son esenciales. Si el pago por Rapipago se hace de manera presencial el empleado de Rapi

Las compras por internet también se pueden pagar por Rapipago

Comprar productos por internet se ha transformado en una actividad muy frecuente, sobre todo en tiempos de pandemia y coronavirus. Cada vez son más las personas que eligen esta alternativa para adquirir productos de todo tipo, desde alimentos y bebidas hasta electrodomésticos y productos para el hogar.

Sin embargo, no todas las personas tienen cuentas bancarias, tarjetas de crédito o cuentas de medios digitales para poder realizar sus pagos. Es por eso que muchos vendedores contemplan la opción de que los compradores puedan pagar a través de servicios como Rapipago o Pago Fácil. ¿Cómo? Cuando se realiza la compra se selecciona la opción de pagar de esta manera (en lugar de hacer una transferencia o ingresar los datos de una tarjeta de crédito). En ese momento se emite un comprobante que se puede imprimir y llevar para pagar en una sucursal.

Es importante tener en cuenta que la mayoría de los vendedores les piden a los clientes que les envíen una foto del comprobante ya abonado y esperan a que se acredite el dinero para hacer la entrega o el envío del producto.

pago guiará al usuario para poder hacer la operación. Si se hace en forma telefónica también habrá pasos a seguir que llevarán al usuario a finalizar su trámite a través de Rapipago.