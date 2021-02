¿Necesitás ahorrar más plata?: conocé las 10 tecnologías que pueden ayudar a la salud de tu bolsillo

Existen muchas maneras en las que la tecnología actual facilita el ahorro cotidiano en tiempo y dinero. Las mejores soluciones

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) cambiaron el mundo de tantas maneras profundas que es imposible ignorarla. Sin embargo, el mercado tecnológico a veces es observado con desconfianza, como si hubiera sido diseñado sin pensar mucho en las realidades financieras de las personas comunes.

Cuando los precios de los teléfonos móviles suben a sumas de hasta seis cifras en pesos, y los televisores más recientes pueden costar más que un automóvil, es difícil reparar que existen muchos dispositivos de tecnología y software que podrían ayudar a ahorrar dinero.

Hay varias formas de generar ahorro con las TIC. Una es a largo plazo, a través de una inversión que te ahorre sumas más pequeñas con el tiempo. Otra es el uso sencillo y simple de formas novedosas para eludir costos. Te compartimos a continuación una decena de formas de ahorrar dinero gracias al uso de las TIC.

Conseguí una aplicación de ahorro

Hay algo bueno al momento de intentar el ahorro de dinero con la ayuda de la tecnología: no estás solo. Existen millones de personas que intentan hacer exactamente lo mismo.

Eso significa que también hay una amplia gama de bancos desafiantes y aplicaciones dedicadas a facilitar el control de tu dinero. Por ejemplo, realizar un seguimiento de tus gastos a través de una aplicación de ahorro como Plum o Yolt para obtener desgloses detallados a lo largo del tiempo, en cuanto a dónde podría ajustarse el cinturón. Hay mucho software que puede ayudarte para la administración de tus gastos..

Comprá enchufes inteligentes

Sin embargo, si estás interesado en hardware, no te preocupes, también hay muchas opciones. Por ejemplo, los enchufes inteligentes , ya sea para un par de equipos claves como tu televisor o un aire acondicionado, o conectados a cada tomacorriente de tu casa para brindarle un control total.

Cuanto más inteligente sea la configuración de tu hogar, más fácil será ahorrar dinero. Al instalar enchufes inteligentes, podrás encender y apagar las cosas de forma remota cuando y cuando sea necesario, incluso si no estás físicamente en tu hogar para hacerlo.

Además, dependiendo de los modelos que compres, es posible que también puedas establecer horarios automatizados y usar asistentes de voz como Alexa de Amazon o Google Home para controlar tus tomacorrientes.

Instalá un termostato inteligente

La ansiedad de muchos propietarios e inquilinos de casas se dispara cuando llegan las facturas de la electricidad y el gas, especialmente en los meses de invierno cuando la calefacción es una necesidad.

Afortunadamente, cada vez más empresas han comenzado a adoptar termostatos inteligentes que te permiten tener un control mucho más sencillo sobre la calefacción de tu hogar y casi siempre te ayudan a ahorrar dinero.

Además, si deseas un control aún más preciso, existen controles inteligentes del calefactor que podés instalar, para que puedas ir habitación por habitación para asegurarte de que tu hogar se calienta de manera eficiente, para ahorrar lo que puedas al eliminar ese exceso.

Pedí la baja del gimnasio

Otro gasto mensual clásico para muchas personas, especialmente si viven en una ciudad, es la membresía de un gimnasio. Para algunos, podría justificarse si realmente usan lo suficiente cada mes para que el costo por visita valga la pena, pero para muchas personas ese no es el caso.

Si tenés dificultades para ir al gimnasio pero aún querés hacer ejercicio, es posible que puedas comprar algo más barato a largo plazo para usarlo en tu propia casa. Eso no tiene por qué significar un kit extravagantemente caro, como una bicicleta Peloton o una máquina de remo.

Por ejemplo el Ring Fit Adventure de Nintendo para Switch, tiene un nuevo tipo de controlador de resistencia que te permite ponerte en cuclillas y moverte. Es una excelente manera de mantenerse activo a bajo costo. Es posible que prefieras simplemente buscar videos de yoga para seguir en YouTube, pero de cualquier manera hay muchas opciones para hacer ejercicio en casa.

Usá una cafetera

La cafeína puede ser una parte importante de tu rutina diaria. Muchos necesitan al menos una taza de buen café por la mañana para ponerse en marcha, pero si lo compras en una cafetería o en una cadena como Starbucks, resulta caro a lo largo del tiempo, antes o después de la pandemia del coronavirus.

Comprar una máquina de café para tu hogar no te dará café gratis, porque tendrás que comprar los granos o las cápsulas y la leche, pero sigue siendo mucho más barato con el tiempo en comparación con los cafés comprados fuera de tu casa.

Además, es posible que te sorprenda de lo bien que podrás ajustar tu máquina a tus gustos exactos. Conseguíte una taza con tapa y podrás disfrutar de un excelente café al aire libre.

Renová tu cocina

Si compras una máquina de café y comienzas a ahorrar en tus bebidas allí, puedes comenzar a buscar en el resto de tu cocina y preguntarte si podrías encontrar versiones más eficientes de electrodomésticos. La respuesta será afirmativa casi en el 100% de los casos.

Toma tu heladera: cambiála por una más inteligente y es posible que puedas mirar desde de tu teléfono para verificar lo que necesitas comer pronto y lo que está a punto de caducar.

O tal vez tu lavavajillas es viejo y tarda años en completar el ciclo, consumiendo grandes cantidades de agua sin siquiera limpiar con tanta eficacia. Los lavavajillas inteligentes pueden ejecutar programas de acuerdo con lo que se necesita y son mucho más eficientes en el uso del agua.

Incluso tu horno podría ser reemplazado por uno que use tu energía de manera más inteligente, para asegurarse de que tu comida no solo se cocine de manera más rápida y uniforme, sino que use menos electricidad en el proceso.

Las bombillas inteligentes iluminan mejor tu casa

Otra forma clásica de obtener un poco más de eficiencia energética en tu hogar y, por lo tanto, de ahorrar algo de dinero cada mes, es reemplazar tus bombillas viejas con versiones nuevas y de bajo consumo. Estas podrían ser bombillas ecológicas o luces LED, pero mejor sería reemplazarlas con bombillas inteligentes.

Por lo general, son LED, por lo que aún obtenés grandes ahorros de energía en comparación con las bombillas antiguas, pero la inteligencia adicional significa que también se beneficia de una amplia gama de funciones. Esto podría significar que puede iluminar tu casa en cualquier color que desees, establecer rutinas o hacer que te despierten gradualmente por la mañana.

Podés encenderlas y apagarlas desde tu teléfono, incluso si no estás en casa (con ciertos modelos) es simplemente asombroso y garantiza que nunca perderás dinero al no poder apagar una luz nuevamente.

Invertí en un detector de fugas

Cuando se trata de daños por agua, es poco probable que gastes dinero en ello con frecuencia, pero si es necesario, probablemente será una cantidad desastrosa para tu economía diaria.

Si tenés una fuga grave que no se detecta a tiempo, podrías enfrentarte ante una gran factura de reparación. Es por eso por lo que los detectores de fugas son obvios en las obras hidráulicas.

Varios sistemas domésticos inteligentes ofrecen detectores de fugas como parte de sus rangos. Simplemente coloca uno donde te preocupa que pueda originarse una fuga, y si detecta agua, te informará a través de notificaciones. Es un sistema de alerta temprana que podría ahorrarte un gran costo.

Usá un cargador de batería

Las baterías de iones de litio son el estándar para casi cualquier teléfono móvil "inteligente" y muchos dispositivos, pero la realidad es que en algún lugar de tu casa probablemente todavía haya cosas que funcionan con baterías o pilas comunes. Puede ser el control remoto de tu televisor, el controlador de tu consola de juegos o cualquier cantidad de cosas, pero reemplazar esas baterías es costoso.

Las baterías recargables tienen sus críticas: es posible que descubra que no duran tanto como las baterías normales, por ejemplo, pero sin duda son una excelente manera de ahorrar dinero. Comprar tu propio cargador significará que puedas reutilizar tus baterías, en lugar de quedarte sin carga y tener que correr a la tienda.

Utiliza extensiones claves en tu navegador web

Hay muchas extensiones de los navegadores web Chrome, Firefox y Edge que pueden ser muy útiles si eres un comprador habitual en Internet. Por ejemplo, Honey , una extensión que verifica cada vez que realizas una compra en línea para asegurarte de que no haya ningún código de cupón que puedas usar para reducir el precio general. Es automático y de vez en cuando simplemente te ahorrará dinero sin ningún esfuerzo.

Otra es Keepa . Esta pequeña extensión es perfecta para los usuarios de Amazon. Agrega un pequeño gráfico a cada listado de Amazon que ves en el navegador de tu elección, que simplemente te muestra el historial de precios del artículo durante un período de tiempo determinado. De esa manera, puedes estar seguro de que la reducción que se te ofrece es realmente buena.