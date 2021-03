Hora de renovar el celular: ¿qué cantidad de cuotas se consiguen en el mercado y a qué hay que prestarle atención?

Con el lanzamiento de nuevos modelos las compañías comienzan a ofrecer la renovación de equipos con financiación. Qué pasa con las cuotas y el interés

Marzo. Tiempo de renovación de modelos de celulares, especialmente en la gama más alta. Y también, período en que las empresas buscan seducir a los clientes con equipos que les permitan realizar múltiples actividades cotidianas, desde el trabajo y el estudio hasta el entretenimiento. Con valores que arrancan en los $20.000 y trepan hasta superar los $150.000 y sin Ahora 12 para estos productos, sólo es posible adquirir nuevos equipos con la financiación que dan las operadoras móviles o las promociones que realizan algunos bancos.

Y la financiación en este momento resulta también clave porque están comenzando las clases, está claro que habrá presencialidad pero la virtualidad continuará siendo parte del ciclo lectivo 2021, y el teléfono puede ser un dispositivo para seguir los procesos de enseñanza. De ahí que la combinación de nuevos modelos en proceso de lanzamiento más clases impulse estrategias comerciales de financiación.

La decisión del Gobierno de sacar a los celulares del Ahora 12 obligó a las compañías a activar diversas acciones promocionales

Las operadoras de telecomunicaciones están ofreciendo adquirir los distintos modelos de teléfonos en cuotas fijas o sin interés, en plazos que oscilan desde los tres hasta los 18 meses, siendo esta última opción la que aplica, por lo general, a los smartphones de más alta gama.

En otras palabras, si bien las tres prestadoras, Claro, Movistar y Personal, ofrecen cuotas en plazos que se prolongan hasta los 18 meses, no quiere decir que se trate de cuotas sin interés en todas las modalidades existentes.

Por lo general, la cuota sin interés se extiende hasta los seis meses y siempre depende del tipo de tarjeta de que se trate y del banco emisor. Para plazos de 12 y 18 meses la cuota sigue siendo fija pero ya tiene incluido el interés que se ubica por encima del 23% cuando se trata de la primera alternativa, y en torno al 45% cuando se trata de la segunda. Es decir, en ambos casos, son variables cercanas a las proyecciones de inflación hacia adelante.

Compra on line

El otro punto a tener en cuenta es que estos planes de financiación están habilitados principalmente para quienes compren on line, una modalidad que es impulsada por las operadoras puesto que varias de ellas ofrecen el envío gratuito para estos casos. La adquisición de dispositivos por esta vía fue la alternativa que se impuso en 2020 y, a tono con lo que ya va dejando la pandemia como nuevo hábito, la compra on line ya forma parte del día a día de los argentinos.

Las promociones que tienen en marcha las compañías de telecomunicaciones se renuevan mes a mes. De hecho, las que se pueden ver este lunes en las páginas de cada una de ellas aclaran que se trata de una propuesta que arrancó este lunes y que se extenderá hasta el próximo 31 de marzo.

Los celulares son hoy un instrumento fundamental para el trabajo y también para la educación

La misma estrategia siguió el Banco Nación que, por la vía de las cuotas fijas o sin interés, busca traccionar tráfico hacia su tienda en línea, desde la que es posible adquirir teléfonos de gama baja y media en 18 cuotas entre el 2 y el 4 de marzo. Se trata de una movida comercial que comenzó hace unas semanas con la financiación de notebooks y que anticipó un tipo de acción que se desplegará durante todo 2021: promociones y acciones de márketing muy puntuales y de corta duración pero con beneficios atractivos para los consumidores.

En todos los casos, a la hora de adquirir un smartphone se vuelve necesario prestar mucha atención a los términos y condiciones porque las estrategias de márketing son variadas. Y las más atractivas suelen estar concentradas, en varias oportunidades, en los casos en que se ofrece cambiar de operador móvil y mantener el número.

Stocks y producción 2021

A diferencia del año pasado, donde la provisión de nuevos teléfonos estuvo muy complicada dado que las plantas de Tierra del Fuego estuvieron inactivas entre marzo y mayo luego de los recesos del verano -a lo que se sumó, luego, otro parate en septiembre por los rebrotes- en este inicio de 2021 la producción tiende a una paulatina normalización, aunque todo está sujeto a las condiciones sanitarias. De todos modos, hoy el abastecimiento pareciera estar en una mejor situación pero todavía lejos de llegar a los niveles de stocks de ocho semanas que se requiere en épocas normales.

"En celulares hoy estamos en época de renovación, algunos modelos no están porque llegaron a su fin de ciclo. Estamos produciendo tendiendo a normal. Pero no estamos aprovechando el 100% de la capacidad instalada. Estamos lejísimos, como también lo estábamos antes de la pandemia. Si existiera demanda, hoy podríamos fabricar 15 millones de teléfonos, aunque se trata de un tema que también excede a la crisis argentina porque el mercado de celulares está estancado a nivel mundial", explicó a iProfesional, Federico Hellemeyer, presidente de la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE), la cámara que nuclea a las empresas que integran smartphones, televisores y equipos de aire acondicionado en Tierra del Fuego.

El mercado mundial de smartphones cayó 1% en el último trimestre de 2020 de modo interanual, aunque su comportamiento se recuperó en relación al tercer trimestre de 2020 al avanzar un 8%, de acuerdo a un informe de Counterpoint Research. Pero las proyecciones locales para este año son más halagüeñas.

"En 2021, el mercado de smartphones de la Argentina podría llegar a aproximadamente 8 millones de unidades. Eso sería un crecimiento del 16% con respecto al volumen de 2020", anticipó a iProfesional, Tina Lu, analista principal de Counterpoint. Esa cifra superaría, inclusive, la cifra de 7 millones anotada en 2019, la más baja desde que se producen celulares en la isla. Es decir, se superarían los niveles prepandemia.

Sin embargo, Lu indicó que esa cifra se alcanzará "suponiendo que 2021 no tendrá un encierro por la pandemia al estilo del que tuvimos entre abril y agosto del 2020. Lo cual nos proveerá crecimiento en la economía, comparado con 2020".

En ese contexto se debe recordar, asimismo, que el gobierno nacional decidió volver a aplicarle impuestos internos a la producción que se realiza en la isla como también a los equipos que se importan, de 6,5% y 17%, respectivamente. Hellemeyer señaló que la implementación de ese tributo no impactó en la producción. "Venimos monitoreando los precios desde fines de noviembre para asegurarnos de que no haya impacto en venta al público y vemos que no lo hay", aseveró.

Por esa razón, tantos las operadoras móviles como los bancos ofrecen adquirir estos dispositivos en cuotas a fin de facilitar la renovación. De otro modo, sería muy difícil para los usuarios acceder a un teléfono nuevo.