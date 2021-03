Paramount + llega hoy a la Argentina: te contamos qué ofrece, cuánto cuesta y qué podés ver

Perteneciente al gigante mediático ViacomCBS- buscará sacar su tajada del negocio de video bajo demanda (VOD) con una voluminosa cartera

Desde este jueves, Paramount + se suma a oferta del "streaming". La ex "major" cinematográfica se reconvierte a estos tiempos a partir de una apuesta por series, películas y documentales inéditos en la Argentina y sus clásicos.

Más de 5 mil horas de contenidos originales y exclusivos señales como Showtime, Nickelodeon, Comedy Central, MTV, Nick Jr y Smithsonian Channel forman parte de su lanzamiento. El desembarco será en paralelo con Estados Unidos, donde la señal también quiere marcar agenda en el plano de la industria audiovisual.

Paramount + buscará hacerse un espacio entre Netflix, Disney +, Amazon Prime Video y la próxima HBO Max. Perteneciente al gigante mediático ViacomCBS- buscará sacar su tajada del negocio de video bajo demanda (VOD) con una voluminosa cartera que incluye incunables como Twin Peaks con otros familiares como la franquicia de Misión Imposible.

Otro diferencial está, según sus responsables, en el costo. "Una experiencia premium a un precio considerablemente más bajo que el que ofrecen otras plataformas, lo que lo hace esencial tanto para los consumidores como para nuestros socios de distribución", expuso Kelly Day, presidente de Streaming de ViacomCBS Networks International, en un comunicado enviado a iProfesional.

El servicio puede probarse de manera gratuita por una semana y la suscripción mensual costará $299. Estará disponible online en ParamountPlus.com, y en dispositivos de televisión y móviles conectados a través de la aplicación Paramount+ para iOS y Android. Otra clave está en la "distribución robusta" a partir de acuerdos con compañías regionales como Claro Video.

Diferencias entre EEUU y América latina

A diferencia de Warner Bros, cuyos estrenos se verán de manera simultánea por HBO Max, la división de Paramount dedicada a los largometrajes anunció que sus lanzamientos más fuertes para el 2021 (Un lugar en silencio, Top Gun: Maverick, Misión Imposible 7) se verán primero en cines y 45 días después estarán disponibles en esta apuesta digital.

Esta modalidad es exclusiva para el mercado estadounidense y no hay planes inmediatos de implementarla por la Argentina. Paramount + ofrecerá en cambio una colección de estrenos como la bélica The Outpost con Orlando Bloom y The Fanatic con John Travolta. Además estará The Father, protagonizada por Anthony Hopkins y Olivia Colman.

La mayor apuesta de Paramount + proviene de las producciones inéditas seriadas de Showtime. Por ejemplo, las nominadas a los últimos Globos de Oro. The Good Lord Bird –protagonizado por Ethan Hawke- una recreación histórica acerca del abolicionista John Brown.

The Comedy Rule –con Jeff Daniels y Brendan Gleeson- sobre una pelea entre un exdirector del FBI y el ex presidente Donald Trump. En Your Honor, Bryan Cranston es un juez que decide cubrir a su hijo de un crimen.

En la Argentina ViacomCBS es propietaria de Telefe. La primera serie original latina será Cecilia, una ficción que lleva adelante la productora de Daniel Burman. Entre las entregas conocidas por la audiencia argentina están las nuevas temporadas de The Handmaid's Tale y Yellowstone, el western moderno protagonizado por Kevin Costner.

Para los niños habrá una nueva serie sobre Bob Esponja (Kamp Koral) y la saga de las Tortugas Ninja. La vieja señal musical MTV tendrá un relanzamiento desde el portal. Se aguarda una nueva etapa para Behind The Music, la entrega documental de MTV donde los artistas narraban su historia en primera persona y del famoso Unplugged.

Habrá un drama, The First Lady, protagonizado y producido por Viola Davis, quien interpreta a la exprimera dama Michelle Obama. Entre las esposas de los mandatarios también estarán Michelle Pfeiffer como Betty Ford y Gillian Anderson encarnando a Eleanor Roosevelt.

Una miniserie recreará el backstage de El Padrino. La saga de Francis Ford Coppola es uno de los emblemas de Paramount. Este proyecto está basado en las revelaciones del productor Al Rudy.

Lanzamiento en la Argentina

México, Sao Paulo y Buenos Aires celebrarán la llegada de Paramount+ a América latina con espectáculos al aire libre con los títulos y personajes de cine y televisión más icónicos que aparecen en Paramount+.

Este jueves una representación cartográfica (mapping) 3D se exhibirá en Brasil y la Argentina, en el Auditorio Ibirapuera y la Facultad de Derecho de la UBA, respectivamente, mientras que el viernes en la Ciudad de México, SKYMAGIC y Paramount+ se unen para ofrecer un espectáculo de luces con 300 drones, el show de drones más grande de América Latina.

Como parte del lanzamiento de Paramount+, hasta el 4 de abril, Pluto TV tendrá un canal destacado de la marca Paramount+ denominado Paramount+ Presenta. Se puede encontrar en la categoría Destacados y presentará episodios selectos del contenido original de Paramount+, ofreciendo a los usuarios una vista previa de la montaña de entretenimiento que se puede ver en Paramount+.