¿Usás Spotify?: los 17 trucos que debés conocer para "exprimir" al máximo la aplicación musical

La popular aplicación ofrece posibilidades como compartir pistas en historias de Instagram, iniciar sesión privada y encontrar versiones "sucias"

Los fanáticos de la música tienen en Spotify su aplicación preferida, porque ofrece 70 millones de pistas y 2.2 millones de títulos de podcasts, gratis, si soportás la publicidad, o sin avisos por menos de 200 pesos al mes, en el caso de un plan individual, y menos de 300 pesos en un plan familiar de 6 cuentas.

A continuación, te mostramos cómo aprovechar al máximo tu próxima sesión de transmisión de música. En la mayoría, se trata de recursos que están disponibles en la versión premium.

Crear una lista de reproducción de Spotify

La más básica de las tareas para dominar en Spotify es cómo crear una lista de reproducción, pero la creación de la lista de reproducción difiere para los usuarios Premium y con publicidad.

Lista de reproducción asistida

Las listas de reproducción en celulares difieren de las "listas de reproducción asistidas" respaldadas por inteligencia artificial, porque estas utilizan el aprendizaje automático para obtener listas de reproducción más personalizadas.

Cuando creás una nueva lista de reproducción, la aplicación de Spotify analizará las palabras que ingreses como nombre de la lista de reproducción para brindarte recomendaciones de canciones.

A medida que agregás canciones a la lista de reproducción, la aplicación cambia las recomendaciones en tiempo real para brindarte sugerencias más personalizadas basadas en las canciones que ya agregaste.

Organizar listas de reproducción en carpetas

No solo podés organizar las pistas en listas de reproducción, sino que también podés organizar las listas de reproducción en carpetas de listas de reproducción. En el escritorio, seleccioná el menú de tres puntos en la parte superior izquierda y seleccioná Archivo> Nueva carpeta de lista de reproducción.

Aparecerá una nueva carpeta a continuación en la columna de la izquierda. Asignále un nombre y luego podrás arrastrar otras listas de reproducción dentro y fuera de estas carpetas plegables. Tené en cuenta que al hacer clic en la carpeta se mostrarán todas las pistas de las sublistas de reproducción. Incluso podés anidar carpetas dentro de otras carpetas.

Descubrir y guardar

¿Necesitás nuevas melodías? Las funciones Navegar y Radio en la parte superior izquierda del escritorio son un buen lugar para comenzar. Todos los lunes, Spotify también agregará una nueva cosecha de 30 canciones a tu lista de reproducción Discover Weekly.

Los robots de Spotify seleccionan las canciones en función de tus hábitos de escucha. Encontrálo en Examinar> Descubrir en el escritorio; favorito para que aparezca en Listas de reproducción.

En el móvil, tocá Inicio y desplázate hacia abajo hasta Hecho para (tu nombre de usuario). Si encontrás algo, aseguráte de guardarlo, ya que Discover Weekly se reemplaza con una nueva lista de reproducción cada semana. Hacé clic con el botón derecho o tocá el icono de tres puntos y seleccione Agregar a lista de reproducción.

Mezclas diarias

Tal vez ninguna característica sea más indicativa del impulso de Spotify hacia la personalización que Daily Mixes, que ofrecen listas de reproducción siempre cambiantes basadas en escuchas anteriores, así como canciones que marcaste como favorito o agregaste a listas de reproducción, generalmente agrupadas por género.

Es una buena combinación de música que ya sabés que te gusta y un mecanismo de descubrimiento incorporado para encontrarte con nuevos tesoros musicales. Si sos un usuario gratuito de Spotify, las listas de reproducción de Daily Mix tienen saltos ilimitados en dispositivos móviles. Buscá Made For You en el menú de la izquierda en el escritorio y Made for [tu nombre] en el móvil en la pestaña Inicio.

Descargá música y podcasts para escucharlos sin conexión

Si tenés Spotify Premium, podés descargar cualquier podcast, álbum o lista de reproducción (no canciones individuales) y escucharlo sin conexión. En el escritorio, andá al contenido que deseás descargar y activá el botón Descargar en la parte superior derecha.

Una vez que se descarga una lista de reproducción, verás una flecha verde junto a ella que indica que podés escucharla sin conexión. En un dispositivo móvil, tocá la flecha que apunta hacia abajo; para las listas de reproducción, también podés seleccionar los tres puntos y tocar Descargar.

Para conservar los datos, andá a Configuración> Calidad de audio> Descargar usando celular y verificá que la función esté desactivada. De esta manera, las descargas solo ocurren cuando estás conectado a Wi-Fi.

Si te desconectás, deberás volver a conectarte al menos una vez al mes para que Spotify pueda verificar tu cuenta. De esta manera, no podrás descargar una gran cantidad de música en un dispositivo, cancelar tu cuenta de Spotify, y escuchar esa música indefinidamente.

Modo de ahorro de datos

El modo de ahorro de datos es una función de aplicación móvil opcional para usuarios conscientes de los datos. Desde el icono de engranaje de la aplicación, tocá Ahorro de datos y activálo o desactívelo. Data Saver almacena en caché los datos de las canciones reproducidas recientemente en tu teléfono inteligente para ayudar a que tu móvil consuma menos datos cuando transmite música.

Spotify asegura que puede reducir el uso de datos hasta en un 75%, pero si tenés un plan de datos ilimitado, podés dejarlo apagado y guardar ese espacio de almacenamiento en el dispositivo.

Crear listas de reproducción colaborativas

Hacé clic con el botón derecho en cualquier lista de reproducción en el lado izquierdo de tu pantalla y una ventana emergente ofrecerá una opción de lista de reproducción colaborativa.

Elegí eso y aparecerá un pequeño icono de halo encima del icono de la carpeta. Una vez que una lista de reproducción se denomina colaborativa, cualquiera de tus amigos con acceso a esa lista de reproducción puede agregar o eliminar pistas. Si descubrís que sus amigos se están saliendo de control con tu música, apagá esta opción en cualquier momento.

Filtrar para encontrar música más rápido

Si bien la función de búsqueda te ayudará a examinar la vasta biblioteca de Spotify, podés revisar rápidamente cualquier lista de reproducción con la función de filtro. Simplemente presioná Comando-F en una Mac o Control-F en una PC, y se abrirá una ventana de búsqueda encima de tu lista de reproducción actual.

Empezá a escribir lo que estás buscando (artista, título de la canción o álbum) y Filter lo encontrará en tu lista de reproducción actual. En iOS, tirá ligeramente hacia abajo desde la parte superior de la pantalla dentro de una lista de reproducción y debería aparecer una barra de búsqueda. En Android, tocá el menú de tres puntos en la parte superior derecha y seleccioná Buscar en lista de reproducción .

Recuperar listas de reproducción eliminadas

¿Alguna vez presionaste accidentalmente "eliminar" en una de tus listas de reproducción, así como en la ventana emergente que te preguntaba si realmente querías hacer eso? ¿Lo hiciste? Bueno, afortunadamente Spotify te respalda y te permite restaurar tus listas de reproducción eliminadas.

Iniciá sesión en tu página de perfil en el sitio web de Spotify y hacé clic en Recuperar listas de reproducción a la izquierda, donde encontrarás listas de reproducción eliminadas. Hacé clic en Restaurar para recuperarlos.

Agregar archivos locales

Uno de los beneficios de la transmisión de música es pagar una tarifa mensual por millones de canciones; no más comprar canciones o álbumes individuales. Pero estos servicios no lo tienen todo; Si hay algo en tu biblioteca de música que Spotify no tiene, podés importar archivos locales a Spotify.

En el escritorio, andá a Configuración> Archivos locales. Los archivos de Mi música y Descargas de tu computadora se seleccionan automáticamente, pero podés desactivarlos.

Para extraer melodías de otra ubicación en tu PC, hacé clic en Agregar una fuente. Spotify admite archivos .mp3, .m4p (a menos que contenga video) y archivos .mp4. (El formato sin pérdida de iTunes (M4A) no es compatible).

Para escuchar estas canciones en un dispositivo móvil, debés ser un suscriptor Premium. Primero, importá canciones a través de la aplicación de escritorio y agregálas a una lista de reproducción.

Luego abrí la aplicación móvil, buscá la lista de reproducción con las canciones importadas y activá la descarga. Si tenés problemas, aseguráte que el teléfono y la PC estén en la misma red Wi-Fi.

Transmitir a través del navegador

Si estás usando una computadora que no es tuya, pero tenés la necesidad desesperada de escuchar, podés acceder a tu cuenta de Spotify a través de tu navegador. Simplemente iniciá sesión en tu cuenta a través de play.spotify.com y encontrarás tu biblioteca completa de Spotify con todas sus listas de reproducción seleccionadas.

Encontrá la versión sucia

Spotify asegura que nunca censura la música y que "hará que la música esté disponible en cualquier forma que se nos dé". Por lo tanto, si alguna vez te encontrás con un álbum que no es tan real como debería ser, desplazáte hacia abajo y buscá un menú desplegable en la parte inferior derecha, que dirá "1 lanzamiento más" o algo similar. Por lo general, no está claramente escrito, pero aquí es donde encontrará las versiones "limpias" y "explícitas" de cualquier álbum en particular.

Tocá los éxitos

A lo largo de una carrera, una banda o un intérprete pasa por varias fases, y algunas son inevitablemente mejores que otras. Con los modificadores de búsqueda de Spotify, podés omitir todos los años malos con el modificador de búsqueda "año". Entonces, si buscás Madonna e incluís el modificador de búsqueda "año: 1980-1990" (sin espacios), Spotify solo mostrará su música de la era de los 80.

Iniciar una sesión privada

La actividad de amigos de Spotify te permite compartir tus hábitos de escucha. Pero tal vez estés pasando una tarde con los grandes éxitos de Menudo o Bandana y no querés transmitir ese hecho.

Cambiá a una sesión privada, que detendrá temporalmente el intercambio de música. En el escritorio, hacé clic en tu nombre en la parte superior derecha y seleccioná Sesión privada.

En el dispositivo móvil, andá a Configuración> Social> Sesión privada. Tu cuenta permanecerá privada hasta que la apagues, reinicies Spotify o después de un "largo período" de inactividad.

No arruines tu Spotify Wrapped

La escucha privada tiene otro beneficio: no estropear tu Spotify Wrapped. En 2020, muchas personas descubrieron que su música más transmitida del año incluía los sonidos ambientales que escuchaban mientras se dormían, o interminables horas de "Baby Shark" para los niños pequeños en el hogar.

Las cosas que escuchas en una sesión privada no se tienen en cuenta en las recomendaciones de Spotify o Spotify Wrapped, por lo que antes de dormirte con los sonidos de la lluvia durante dos horas, abrí una sesión privada. Mientras tanto, si tenés un plan familiar premium de Spotify, descargá la aplicación Spotify Kids para mantener sus melodías separadas de las tuyas.

Compartí pistas en historias de Instagram

Para los aspirantes a influencers, Spotify tiene una función incorporada para compartir canciones en Instagram Stories. No se necesita captura de pantalla. Cuando estés reproduciendo una canción en la aplicación móvil Spotify, tocá los tres puntos en la parte superior derecha de la página de reproducción y desplazáte hacia abajo hasta Compartir> Historias de Instagram. Tu aplicación de Instagram se abrirá con una historia lista para publicar.