¿Cómo llamar en privado?: estos son los trucos para hacer comunicaciones "fantasmas"

Llamar en número oculto es una de las mejores formas de evitar que la otra persona pueda ver nuestro teléfono. Puede haber varios motivos para aprender a cómo llamar en privado. Por ejemplo, evitar que puedan devolverte la llamada y guardarte en su lista de contactos para hablarte por WhatsApp, entre otros.

Sea cual sea tu motivo por el cual necesitás saber cómo llamar en privado, te contamos cómo configurar tu móvil para llamar en número oculto, independientemente del sistema operativo que utilices.

Cómo llamar en privado es fácil, porque todos los móviles tienen la función. Te explicamos cómo llamar en privado en un iPhone y en un móvil con el sistema operativo Android y, finalmente, cómo llamar en privado con un código a la hora de llamar por teléfono.

Cómo llamar en privado en un iPhone

En un iPhone, cómo llamar en privado ocultando tu número de teléfono es tan fácil como desactivar una opción en los ajustes de Teléfono llamada Mostrar ID de llamada. Los pasos para seguir para cómo llamar en privado son los siguientes:

Abrí la aplicación de ajustes.

Hacé scroll hacia abajo y localiza la sección "Teléfono".

Dentro hay una opción llamada "Mostrar ID de llamada".

Entrá y desmarcá la casilla.

Listo, así sabés cómo llamar en privado en el iPhone. Si querés revertir el proceso de cómo llamar en privado, basta con que vuelvas sobre tus pasos y vuelvas a marcar la casilla dentro de la opción "Mostrar ID de llamada". Mientras esta opción esté activa, tu número no se mostrará cuando llames.

El iPhone ofrece la posibilidad de ocultar el número emisor de la llamada.

Cómo llamar en privado en Android

La ruta para cómo llamar en privado en Android puede variar ligeramente según el dispositivo, pero por lo general en todos se siguen unos pasos similares. La opción de cómo llamar en privado en Android puede variar ligeramente dependiendo de la capa de personalización que utilice el equipo, pero siempre se encuentra en el mismo sitio: la aplicación de teléfono. Generalmente, los pasos a seguir para cómo llamar en privado son los siguientes:

Abrí la aplicación de teléfono, desde la que haces las llamadas.

Pulsá el botón de opciones, que suele ser un icono con tres puntitos, o desplegá el panel lateral en el caso de usar la aplicación de teléfono de Google.

Seleccioná "Ajustes".

Andá a "Más ajustes" o "Ajustes adicionales", según el dispositivo.

Aparecerá una opción llamada "Mostrar mi ID de llamante". Pulsá sobre ella.

Seleccioná "Ocultar número".

Listo, así sabés cómo llamar en privado en Android. A partir de ahora, siempre que hagas una llamada tu número aparecerá como "número oculto" y el receptor no podrá ver tu móvil. Para revertir el proceso de cómo llamar en privado, simplemente seguí la ruta anterior y seleccioná "Mostrar número".

Cómo llamar en privado sólo en algunas llamadas

Ya sabes cómo llamar en privado en iOS y en Android, pero conviene saber que esta configuración de cómo llamar en privado se aplica a todas y cada una de las llamadas salientes.

Para cómo llamar en privado en forma individualizada, hay un código que podés marcar en la aplicación de teléfono que sirve para ocultar la llamada que vayas a hacer inmediatamente.

Aplicando este código, el número tan solo se ocultará para las llamadas en las que lo introduzcas. En el resto tu número será visible. El código varía en función del país, pero en el caso de la Argentina es #31# seguido del número al que vas a llamar.

Por ejemplo, si vas a llamar al "111222333", el número que debés marcar es "#31#111222333", sin las comillas. El interlocutor recibirá la llamada, pero el número saldrá oculto.

Las llamadas de emisor privado pueden ser muy molestas para quienes las reciben.

Averiguá quién te llama desde un número privado u oculto

Es posible conocer el número desde el que te han llamado, aunque el emisor sepa cómo llamar en privado. Hay procedimientos sencillos para conocerlo. Los métodos están basados en aplicaciones cuyo objetivo es descubrir la identidad de los números privados y las personas que hay detrás de todos los mensajes o llamadas que recibas, sin excepción. Un problema para quienes aprenden a cómo llamar en privado.

Para ello consultan la mayoría de las bases de datos disponibles que relacionan nombres y números de teléfono, la mayoría de ellos previamente identificados y registrados en algún listado.

Algunas de estas bases de datos no son de acceso público y otras son listados de elaboración propia que relacionan números de teléfono con nombres, redes sociales o incluso páginas como Wikipedia.

Es un sistema simple pero bastante efectivo que, de ser llevado a cabo por nosotros mismos, nos llevaría demasiado tiempo. Las siguientes aplicaciones te sirven para averiguar quién te ha llamado desde un número privado y ponen un obstáculo para quienes aprenden a cómo llamar en privado.

Truecaller

Truecaller es una de las más conocidas para averiguar la procedencia de un número privado y representa un problema para quienes aprenden a cómo llamar en privado. Gracias a ellas podrás identificar e incluso bloquear las molestas llamadas de desconocidos, en especial de quienes conocen técnicas de cómo llamar en privado.

Con Truecaller, además, podés realizar llamadas directamente desde la aplicación, ya que podés volcar en ella la información de tu agenda de contactos. Cuando instales Truecaller, la aplicación te pedirá que te registres con una cuenta de correo o tu perfil de Facebook y Twitter, una vez finalizada la instalación podrás realizar una prueba de su funcionamiento para qué veas lo fácil que es de utilizar.

Además de todo esto, la aplicación tiene la opción de bloquear llamadas y SMS no deseados, como el spam o el telemarketing. La aplicación está disponible tanto para Android como para iOS y es gratis, aunque también dispone de una versión premium paga con funciones avanzadas.

Hiva

Hiva es una de las aplicaciones que más éxito ha tenido en los últimos tiempos para saber quién te llama con número privado. La podemos encontrar de forma gratuita en la Play Store de Google pero además está disponible para descargar en iPhone. Con solo instalarla y otorgarle los permisos que nos solicita vamos a tener acceso a la información de infinidad de números privados.

La aplicación se encarga de hacerlo todo por nosotros, únicamente tendremos que marcar como no deseadas las de esas personas que la aplicación ha identificado y no volverán a molestarnos. Su lista negra además nos sugerirá algunas personas como no deseadas.

Contactive

Contactive también sirve para averiguar la propiedad de un teléfono oculto y, según sus desarrolladores, es capaz de identificar más de 600 millones de números de teléfono. Es de uso gratuito y no sólo se limita a mostrar el nombre que hay detrás de cada número, sino también información como perfiles de Facebook, LinkedIn, páginas amarillas tradicionales, cuentas de correo, etc. Su efectividad es impresionante y te hace sentir como si fueras un agente secreto con todo un departamento de inteligencia a tu servicio.

TrapCall

TrapCall ofrece también la posibilidad de ir creando nuestra propia "lista negra" de números indeseables. Aunque requiere una cuota mensual de cinco dólares, ofrece algunas prestaciones extra como transcripción de mensajes de voz a texto, grabación automática de llamadas de voz, y por supuesto los servicios habituales en este tipo de aplicaciones.

Hay que tener en cuenta que a veces esos números sin identificar pueden ser de usuarios legítimos y que para nada albergan malas intenciones. Se trata, simplemente, de alguien que no consta en nuestra agenda.

Whoscall

Whoscall es una la aplicación que asegura conocer de dónde vienen las llamadas privadas de un mayor número de teléfonos con hasta medio millón de datos con información acerca de usuarios de WhatsApp y Facebook Messenger.

Los teléfonos con Android tienen opciones para bloquear llamadas privadas.

Cómo bloquear un número oculto en Android

Si bien Android ha mejorado de cara a evitar llamadas con spam, en algunos casos no es sencillo bloquear a quien aprende cómo llamar en privado. De hecho, las ROM más básicas de Google no incorporan esta opción, por lo que es necesario recurrir a aplicaciones de terceros para bloquear a quien aprende cómo llamar en privado.

Por otro lado, son varias las ROM que permiten bloquear números desconocidos, para no recibir sus llamadas entrantes y así bloquear a quien aprende cómo llamar en privado.

Vamos a contarte cómo podés bloquear a quien aprende cómo llamar en privado, tanto en una ROM personalizada como en una ROM de Google como Android One o la que incorporan los Google Pixel.

En una capa de personalización

Bloquear o no las llamadas de forma nativa depende de la capa de personalización. Las capas más pesadas (MIUI, One UI, EMUI, etc.) disponen de esta opción, mientras que las ROM como Android One, Pixel ROM, o con poca personalización, no lo permiten. Un problema si queremos bloquear a quien aprende cómo llamar en privado.

En las ROM más personalizadas, los pasos a seguir para bloquear a quien aprende cómo llamar en privado son prácticamente idénticos, por lo que tengas el móvil que tengas, no te será difícil acceder a este tipo de ajustes.

Abrí la aplicación teléfono.

Seleccioná Ajustes.

Buscá la opción de filtros, o bloquear llamadas.

Bloqueá los números desconocidos.

Dependiendo de la ROM, el nombre para bloquear las llamadas será algo distinto, aunque el proceso es prácticamente idéntico. A pesar de que cada ROM llame a esta opción de una forma, los pasos son idénticos: irnos a los ajustes y buscar el bloqueo de llamadas. Si no encontrás esta opción en dichos ajustes, tu teléfono no dispone del bloqueo de llamadas entrantes, algo que solucionaremos más adelante.

Una vez activa esta opción, su funcionamiento es evidente. El teléfono no recibirá ninguna llamada cuyo número esté oculto, por lo que podés despreocuparte de ellas hasta que vuelvas a activar la función.

A través de aplicaciones de terceros

Si buscamos en los ajustes mencionados (aplicación de llamadas, ajustes, bloqueo), en una ROM como Android One, observaremos que no contamos con esta posibilidad de bloquear a quien aprende cómo llamar en privado. No obstante, encontramos varias posibilidades en la tienda de aplicaciones de Google, que nos permiten bloquear a quien aprende cómo llamar en privado.

Una aplicación es Debería responder?, que nos permite bloquear números desconocidos, extranjeros, no guardados en contactos, evaluados negativamente por la comunidad de usuarios de la app, y un largo etc.

Debería responder? es una de las aplicaciones más completas a la hora de bloquear a quien aprende cómo llamar en privado. Cuenta con una base de datos propia que evalúa números, por lo que si un número tiene baja puntuación, probablemente sea spam.

Bloquear a quien aprende cómo llamar en privado es tan sencillo como abrir la aplicación, irnos a la pantalla de ajustes y seleccionar la opción Bloquear llamadas entrantes de números ocultos.

El funcionamiento de este bloqueo a través de la aplicación de terceros es idéntico a las soluciones que implementan las ROM de terceros, por lo que esta alternativa es perfecta para smartphones con ROM más simples.

Cómo bloquear llamadas desconocidas en iPhone

A continuación, algunos consejos sobre cómo bloquear a quien aprende cómo llamar en privado en tu iPhone.

No contestar

Si usás tu iPhone menos para llamar y más por sus otras funciones inteligentes, y no tenés hijos, familiares o amigos cercanos que suelan llamarte, es fácil simplemente quitarle el sonido e ignorarlo hasta que quien llame deje un mensaje – si es que dejan un mensaje.

Si ves un número desconocido no identificado entre tus llamadas perdidas y la persona no dejó mensaje, simplemente eliminá la llamada. Aseguráte de que tus familiares y amigos sepan que siempre deben dejar un mensaje si no contestás.

Cuando respondés a una llamada automática, tu número podría convertirse en blanco de mayores molestias, porque ahora saben que sos una persona que contesta. Eso incrementa las probabilidades de que tu número llegue a manos de un humano que podría intentar obtener información o engañarte para robarte.

Silenciar llamadas desconocidas

En su esfuerzo por mejorar la seguridad, Apple agregó una nueva función en iOS denominada Silenciar llamadas desconocidas. Este ajuste está diseñado para proteger tu teléfono de las llamadas de spam o cuyo origen ignoras. Activarla es sencillo.

En Configuración, tocá Teléfono.

Activá el control de Silenciar llamadas desconocidas.

Con ella, iOS usa la inteligencia de Siri, con sus algoritmos de aprendizaje, para dejar pasar llamadas de números que estén entre tus aplicaciones de contactos, correo y mensajes. Todas las demás se van automáticamente al correo de voz. Aun así, debés tener cuidado de no perder llamadas importantes de personas que no se encuentren entre tus contactos. Siempre verificá tu correo de voz.

Usar tonos de llamadas especiales

Podés usar tu iPhone para asociar ciertos sonidos con números específicos para saber con certeza cuando un amigo o un familiar te estén buscando. Incluso podés tener un tono de llamada específico para cada persona.

Abrí la aplicación del Teléfono y hacé clic en Contactos.

Abrí la información de contacto de alguien y tocá Editar.

Abrí Tono de llamada para ver la lista de sonidos por defecto, o tus propios tonos personalizados.

Elegí el tono que quieras asignar a esa persona.

Tocá Listo para volver a la pantalla principal de tu contacto.

El nombre del tono ahora aparecerá junto al contacto y lo escucharás cuando esa persona te llame.