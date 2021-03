Qué debés hacer para que tu notebook dure más tiempo y no tengas que comprar una nueva ahora

El horizonte de longevidad de una portátil es análogo a la de un ser humano: comportamiento responsable, calidad de componentes y en parte a pura suerte.

Ya sea que necesites retrasar la compra de una nueva computadora portátil debido a tu situación económica, o deseás reducir tu contribución al problema de los desechos electrónicos, hay muchas técnicas que podés poner en práctica para estirar la vida útil de tu notebook.

El horizonte de duración de una computadora portátil es análogo a la longevidad de un ser humano: en parte se reduce a un comportamiento responsable, en parte a la genética y en parte a pura suerte. No hay garantía de que cualquier cosa que hagas pueda evitar que muera joven o no pueda mantenerse al día con tareas cada vez más exigentes.

Primero, una copia de seguridad

La copia de seguridad de datos encabeza esta lista de consejos. Pero cuanto más tiempo tengas una computadora portátil, más archivos e información irremplazables acumularás en ella. Además, mayor es la posibilidad de que se convierta en basura electrónica. Entonces, antes de tocar tu computadoral para solucionar cualquier problema, incluida la limpieza, debés hacer una copia de seguridad.

Tratá tu notebook con cuidado

El sentido común debe predominar cuando se trata de manipulación y almacenamiento. Por ejemplo, no deberías dejar que tu mascota se acurruque en el teclado de tu computadora portátil en busca de atención o calidez. Otras prácticas simples son las siguientes:

No dejes tu notebook a la luz del sol .

. Mantené alejados a los animales y a los niños. Si tenés que dejarla desatendida por un minuto, colocala en un lugar un poco menos accesible, o al menos incliná la tapa hacia abajo parcialmente para proteger la pantalla y el teclado.

No la dejes colgando del borde de un escritorio , sofá, silla, mesa, etc.

, sofá, silla, mesa, etc. No comás alrededor de la laptop

Lavá o desinfectá tus manos antes de usarla para minimizar la transferencia de suciedad y aceites. Estos pueden acumularse a lo largo de los años.

para minimizar la transferencia de suciedad y aceites. Estos pueden acumularse a lo largo de los años. Si la usás esporádicamente, guardála en el lugar más libre de polvo disponible.

Cuando esté encendida o en modo de suspensión, no la cubras con tela ni la dejes en ningún otro entorno donde no haya flujo de aire . Esto se triplica para las laptops con Windows 10, ya que la configuración predeterminada de Microsoft es activarlas para forzar las actualizaciones, pero no para asegurarse de que vuelva a dormir después.

. Esto se triplica para las laptops con Windows 10, ya que la configuración predeterminada de Microsoft es activarlas para forzar las actualizaciones, pero no para asegurarse de que vuelva a dormir después. No la dejes cargando 24 horas al día, 7 días a la semana . Tené en cuenta que, dependiendo de la antigüedad o el modelo de tu notebook, dejarla enchufada podés no causar ningún problema, pero usarla sin energía periódicamente te permite verificar los problemas incipientes de la batería o del sistema eléctrico. También podés usar una utilidad para verificar qué tan gastada está la batería de tu computadora portátil con Windows .

. Tené en cuenta que, dependiendo de la antigüedad o el modelo de tu notebook, dejarla enchufada podés no causar ningún problema, pero usarla sin energía periódicamente te permite verificar los problemas incipientes de la batería o del sistema eléctrico. También podés usar una utilidad para verificar qué tan gastada está la batería de tu computadora portátil con Windows . No fumes a su alrededor .

. También debés revisar el cable adaptador periódicamente, especialmente si tenés mascotas. Pasá los dedos por él buscando marcas de dientes. Un cable masticado no arruinará tu computadora portátil, están diseñados para dejar de funcionar si se perfora el aislamiento, pero puede resultar costoso reemplazarlos.

Limpiá el exterior de tu notebook

Es fácil ignorar el mantenimiento básico, especialmente si usás tu computadora portátil todos los días. Por eso, tomarse periódicamente un minuto para examinar los puntos de entrada alrededor de las teclas, la superficie del teclado, la superficie del panel táctil, las rejillas de los altavoces, las bisagras, los puertos, las rejillas de ventilación y la pantalla puede ahorrarte algo de dolor (y dinero) a largo plazo. Una pantalla táctil sucia también puede hacer que responda menos.

Pero incluso si nada de esto representa un problema de salud a largo plazo para tu computadora portátil, no debés esperar hasta que los detritos se acumulen tanto que sea casi imposible usarla. Mantener las rejillas de ventilación del ventilador limpias y sin polvo es especialmente importante.

Limpieza y orden del software

De vez en cuando, revisá las aplicaciones y archivos, así como los programas y servicios que se ejecutan al inicio, y descartá todo lo que no necesités. ¿Hacer eso extenderá la vida útil del equipo? Probablemente no, excepto quizás reduciendo una fracción de la cantidad de calor generada por la actividad innecesaria del procesador.

Pero al menos, limpiar el software periódicamente puede hacer que el equipo se sienta más rápido, al igual que cuando limpiás una habitación puede hacer que lo sientas más grande.

En el mejor de los casos, experimentarás algunas mejoras reales de rendimiento, incluida una mayor duración de la batería. También puede resultar que no necesités las actualizaciones de memoria o almacenamiento que pensabas que necesitaba.

La mejor manera de hacerlo sentir como nuevo es actualizar el sistema operativo, que esencialmente lo reinstala dejando intactos sus datos y archivos, en lugar de limpiar la unidad y comenzar de nuevo.

En Mac OS, usá el modo de recuperación. Windows tiene un par de opciones: Actualizar para reinstalar el sistema operativo mientras conserva tus archivos; y Fresh Start (solo Windows 10), que actualiza el sistema operativo pero sin todo el bloatware que podría haber venido con él inicialmente.

En algún momento, probablemente sentirás que el enfoque incremental ya no te funciona. Entonces es el momento de considerar borrarlo y comenzar desde cero: deberás reinstalar la misma versión del sistema operativo y las aplicaciones.

Esto puede ser más complicado, ya que puede requerir volver a comprar programas antiguos, volver a personalizar todos los aspectos del sistema operativo o el comportamiento de la aplicación, depurar fallos del sistema y más acciones. Además, corrés el riesgo de romper algo que antes funcionaba bien.

¿Qué pasa con el hardware?

Aparte de las actualizaciones de software, el hardware de una computadora portátil permanece bastante estático. No hay una varita mágica para agitar que haga que tu trackpad se sienta cinco años más joven. Una excepción es la duración de la batería: cambiar la configuración del software puede marcar una gran diferencia en la duración de la batería.

El uso de accesorios como un teclado, un mouse o un monitor externos, incluso los más económicos, puede ayudar a evitar el desgaste de los componentes integrados y las bisagras.

Más importante aún, una vez que esos componentes de una computadora portátil comiencen a debilitarse, el sistema en sí seguirá siendo utilizable si podés encontrar reemplazos externos para los dispositivos.

Si te movés constantemente entre ubicaciones de escritorio y el sofá del living o tu cama, vale la pena obtener una base o concentrador (hub) para esos dispositivos externos.

Esto evitará el desgaste de las conexiones debido al constante enchufar y desenchufar. También agrega puertos adicionales, que es otra ventaja que extenderá la vida útil de tu computadora portátil.

Actualizá los componentes internos

Debido a que las actualizaciones reales siempre requieren algún gasto, este es probablemente uno de los pasos finales que considerarás. Pero las actualizaciones pequeñas e incrementales pueden marcar una gran diferencia.

No hay tantas computadoras portátiles que admitan actualizaciones de memoria interna o almacenamiento como solían hacerlo (las baterías reemplazables aún menos), pero si podés, definitivamente debés aprovechar la opción cuando el equipo comience a alcanzar los límites. Esa es una de las ventajas de usar una computadora portátil más antigua: es más probable que se pueda actualizar.

Una advertencia: debés sentirte cómodo abriendo una laptop para colocarle componentes. Antes de comenzar por este camino, aseguráte de encontrar una guía de actualización o mantenimiento para tu computadora portátil en particular para verificar que sea compatible con tu plan de actualización. También debés verificar que no requiera componentes costosos no estándar, que costarán más de lo que vale el equipo.

Las actualizaciones externas pueden ser más fáciles y prácticas, aunque en algunos casos no brindan un impulso tan grande. O puede que no hagan una diferencia tan grande como pensaba.

Si te estás quedando sin almacenamiento, una unidad externa es una mejora obvia. Sin embargo, un disco externo lento puede ser más molesto que estimulante. También podés mejorar potencialmente el rendimiento al arrancar desde una unidad externa, aunque eso depende de la conexión y la velocidad de la unidad.

Otra posible mejora de rendimiento, solo si tenés una computadora portátil más nueva con una conexión Thunderbolt 3, es agregar un procesador de gráficos externo, también conocido como eGPU para aumentar la velocidad en aplicaciones o juegos con un uso intensivo de GPU. Sin embargo, esta puede ser una actualización costosa y el gabinete y la tarjeta gráfica se venden con frecuencia por separado, lo que puede ocultar el costo real.

Es posible que desees considerar la posibilidad de cambiar a una versión más nueva del sistema operativo si aún no lo tiene. Sin embargo, si tu computadora portátil se está convirtiendo en una antigüedad, es posible que una versión más nueva del sistema operativo no mejore las cosas de manera inequívoca. Y también corrés el riesgo de perder la capacidad de ejecutar algunas aplicaciones.

Reconversión y nueva vida

Finalmente, cuando la notebook esté al final de su cuerda, no tenés nada que perder al reemplazar el sistema operativo con algo completamente nuevo. Si tu computadora portátil se enciende y al menos la mayoría de las teclas funcionan, hay una buena posibilidad de que se pueda convertir en una Chromebook, que ejecute el sistema operativo Chrome de Google, para darle al menos un poco más de vida útil antes de que se vaya a reciclaje.