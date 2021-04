Estas son las 10 series más comentadas en las redes sociales de la Argentina

Kantar Ibope Media encontró una alternativa de medición a través de las redes sociales, algo que ya venía realizando con los programas de TV abierta

La industria de la televisión vive un proceso de transformación histórico con la explosión y expansión de la oferta de plataformas de streaming. La posiblidad de ver una serie, un show, un reality o un especial en el momento en que el usuario quiera hace muy difícil las mediciones de personas mirando ese contenido.

Hasta ahora, el rating, herramienta que hoy sigue siendo clave en la televisión de aire y cable, no es posible de ser contabilizado en esta era del streaming y el On Demand. Los servicios más populares como Netflix, Disney+ y Amazon Prime Video, entre otros, tampoco colaboran demasiado con la causa: no suelen hacer públicas las cifras de consumo de sus propios suscriptores.

De ahí que Kantar Ibope Media -la empresa que mide el rating del aire y el cable en la Argentina de forma tradicional- haya encontrado una alternativa de medición a través de las redes sociales, algo que ya venía realizando con los programas de TV abierta.

A partir de una fórmula que suma vistas/impresiones, cantidad de likes y número de tuits, el servicio especializado en mediciones de audiencia dimensiona el Social Engagement -interacciones sociales- las 24 horas del día, lo que le permite confeccionar una lista mensual de los diez contenidos mas comentados del universo streaming, según inform{ó Kantar a iProfesional en un comunicado.

Lali Espósito, arriba de todos

En el top del ránking de social media engagement que informó Ibope en marzo, se puede encontrar a Sky Rojo, la serie de Netflix protagonizada por Lali Espósito, que acumuló unas 12,8 millones de vistas/impresiones, 334,8 miles de Me gusta; y 106,8 miles de tuits.

Estrenada el 19 del mes pasado, la historia de las tres prostitutas que escapan de su proxeneta después de haber cometido varios delitos, fue trending topic durante varios días, y también se mantuvo entre las diez producciones más vistas de la plataforma en la Argentina.

En el segundo lugar del top diez se ubicó Wandavision, la nueva serie de Marvel que está disponible en Disney+. En clave de comedia de situación clásica, la historia de Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) y de Vision (Paul Bettany), una pareja de superhéroes que vive tratando de ocultar sus poderes, reunió 9,7 millones de vistas/impresiones, 297,7 miles de Me gusta; y 44,2 miles de tuits.

En el tercer puesto quedó otro contenido del Universo Cinematográfico de Marvel. Se trató deLa Liga de la Justicia de Zack Snyder, la película que en la Argentina pudo verse a través del servicio de alquiler de Flow y DirecTV -estará disponible en HBO Max, que desembarca en junio en nuestro país-, tuvo muchas menciones en redes sociales: 1,6 millones de vistas/impresiones, 38,3 miles de Me gusta; y 20 mil tuits.

Algunas de las otras series con mayor cantidad de tuits y vistas generadas fueron Falcon y el soldado de invierno, también de Marvel; el drama médico New Amsterdam; y Love Alarm, una serie de dramas surcoreanos basadas en webcómics.

En el séptimo lugar aparece otra serie argentina: El Marginal, que mientras prepara el estreno de su cuarta temporada, hizo un acuerdo con Netflix para poner a disponibilidad sus primeras tres entregas. Le siguenThe Mandalorian, el spin-off original de Star Wars de Disney+; y Shitsel, serie que muestra el lado íntimo de una familia de judíos ortodoxos.

Cierra el ránking de marzo la miniserie de suspenso británica Detrás de sus ojos. Haciendo honor a su mote de gigante del streaming, Netflix ocupó seis puestos de la lista. Le siguió Disney+, con tres y HBO Max con una producción.