¿Es posible ganar dinero en dólares en TikTok?: las alternativas que debés conocer

TikTok no permite a los creadores ganar dinero monetizando sus videos, pero, aun así, hay ciertas formas en las que podés generar ingresos

¿Querés saber cómo ganar dinero con TikTok? No hay una forma oficial a través de la cual puedas ganar dinero con TikTok. Sin embargo, eso no significa que sea imposible.

Si elegís cualquier plataforma, si tenés una audiencia decente, entonces ya tenés varias oportunidades para que ganes dinero. Y lo mismo se aplica a TikTok, una plataforma para compartir videos donde las personas crean videos cortos y los comparten en público.

¿Cómo gana dinero TikTok?

Antes de hablar sobre cómo ganar dinero con TikTok, veamos cómo TikTok gana dinero. La principal fuente de ingresos actual de TikTok es a través de anuncios de diferentes marcas y marketing patrocinado (asociaciones o alianzas).

Si ves videos de YouTube que podrías haber encontrado con anuncios antes de que se reproduzca un video, así es como los creadores de YouTube ganan dinero. TikTok no permite a los creadores ganar dinero monetizando sus videos, pero, aun así, hay ciertas formas en las que podés generar ingresos de TikTok.

No es que abrís una cuenta de TikTok y comenzás a agregar dinero en tu cuenta en PayPal, un banco o una fintech. Hay algunos requisitos antes de comenzar a ganar dinero con TikTok. Éstos son algunos de ellos:

Debés tener muchos seguidores.

Tu contenido debe ser atractivo.

Los seguidores verdaderos son necesarios.

Promoción de marca

Lo más efectivo para ganar dinero con TikTok es la promoción de marca. Podés ganar dinero en TikTok a través de oportunidades de patrocinio de marcas. Hay dos formas de aprovechar esta oportunidad, ya sea que te acerques a estas marcas o la marca se acercará a vos al ver el compromiso de su perfil.

La marca solo se acercará cuando encuentren que tu contenido es atractivo y rentable para que promocionen su producto o servicio. Si tu contenido no es atractivo significa que no tenés seguidores leales, entonces se vuelve difícil obtener la propuesta de esta marca.

Supongamos que una marca de un producto X quiere promocionar su producto. Por supuesto, el motivo principal de esta promoción es incrementar las ventas. Entonces, ¿qué buscará? Definitivamente, un TikToker que puede ayudarla a incrementar sus ventas. Aquí la marca siempre busca su beneficio. Si tiene una plataforma que puede ser beneficiosa para una marca, siempre le darán la bienvenida.

Al principio, si no recibís una propuesta de las marcas, podés acercarse a ellas directamente. No te acerques a las grandes marcas, seguro que te rechazarán. En lugar de ello, acercáte a algunas marcas de nueva creación enviándoles un correo electrónico sobre cómo puede ser beneficioso para ellas, hay muchas posibilidades de que tu propuesta sea aprobada.

Muchos influencers individuales de TikTok ganan más de mil dólares por mes, solo a través del patrocinio. Imagináte si estas personas pueden ganar tanto, cuántos ingresos acumulados por publicidad podés ganar TikTok.

TikTok tiene unos 800 millones de usuarios activos mensuales.

Función en vivo

En YouTube hay una función llamada super chat. Aquí, la gente contribuye con algo de dinero al creador mientras está en vivo interactuando con su audiencia.

Del mismo modo, TikTok también te brinda la función de obtener alguna contribución de la audiencia cuando estás en vivo. Sin embargo, debés tener un millar de seguidores para obtener esta función en tu cuenta de TikTok.

Colaboración

La colaboración es otra forma que podés considerar para ganar dinero con TikTok. Es posible que algunos integrantes de TikTokers estén interesados en promocionarse apareciendo en tu cuenta.

Podés permitirles que colaboren con vos y, a cambio, también podés pedirles que te paguen una cantidad de dinero por aparecer en tu cuenta de TikTok.

Promoción cruzada

TikTok proporciona la función de agregar tus otras cuentas de redes sociales en tu perfil de TikTok. Podés aprovechar esto haciendo promoción cruzada. Por ejemplo, podés redirigir a tu audiencia de TikTok a tu perfil de Instagram para que puedan seguirte, esto abre una oportunidad para ganar dinero con Instagram.

Además, si tenés una plataforma como un blog o un sitio web, podés atraer tráfico desde TikTok agregando una marca de agua en sus videos cortos. Sin embargo, será impactante solo si lo hacés de la manera correcta. Tratá de encontrar una forma adecuada de utilizar ese tráfico para promocionar sus otras plataformas.

TikTok logró hacerse un lugar destacado entre el imperio de redes de Facebook.

Cómo conseguir más seguidores en TikTok

Hay más de 800 millones de usuarios activos mensuales de TikTok en todo el mundo. Pero obtener más seguidores en TikTok no es configurar un perfil. TikTok se centra en la página Para Ti, el equivalente de TikTok a la página Explore en Instagram. En lugar de que los usuarios se desplacen a través de un servicio de noticias, TikTok selecciona una página For You, un flujo interminable de contenido personalizado para cada usuario.

La página Para ti está llena de recomendaciones basadas en cómo los usuarios interactúan con otros videos en TikTok. Pensá en esta página como una combinación de contenido viral y lo que TikTok cree que le gustará en función de la actividad de su aplicación anterior.

Por lo tanto, si no hay dos páginas Para Ti iguales, todas las marcas tienen la oportunidad de llegar al público adecuado. Eso significa que TikTok tiene un campo de juego bastante nivelado cuando se trata de lograr un estado viral en la aplicación.

A diferencia de Instagram o YouTube, incluso las cuentas sin seguidores pueden obtener millones de visitas en un nuevo video. El contenido realmente es el rey en TikTok.

Necesitás comprometerte con una estrategia de TikTok y ser lo suficientemente valiente como para experimentar con esta nueva forma de video para cosechar las recompensas.

Antes de pasar a las tácticas, hay algunas cosas que debés saber sobre TikTok para ayudar a definir la mejor estrategia para hacer crecer tu comunidad de TikTok. TikTok tiene la mayoría de los usuarios de la Generación Z, pero eso está cambiando. Para muchos, lo primero que le viene a la mente cuando decimos "TikTok" son los adolescentes con sincronización de labios y los desafíos de baile.

Pero no te dejes engañar. Marcas como The Washington Post y Gucci se han unido a las filas de TikTok y han ganado millones de seguidores. Si bien gran parte de tu audiencia será de la Generación Z (con el 41% de los usuarios de TikTok entre 16 y 24 años), eso no quiere decir que tu audiencia no sea leal.

La audiencia de TikTok está cambiando y continúa creciendo en popularidad. Entonces, incluso si tu público objetivo no es menor de 24 años, vale la pena tener en cuenta que TikTok no muestra signos de desaceleración.

Identificá a tu público objetivo

Cuantos más usuarios de TikTok vean tus videos, es más probable que terminen en tu perfil, por lo que finalmente te hará ganar más seguidores. Hay una amplia gama de contenido (y usuarios) en TikTok, lo que significa que realmente hay espacio para todos.

Pero es importante comprender que no podés atender y llegar a todos, por lo que es una buena idea concentrarse en un público objetivo claro y definido. Si bien TikTok es diferente de otras plataformas, sigue siendo crucial comprender para quién estás haciendo videos.

Pensá en qué tipo de contenido le gusta y no le gusta a tu audiencia. Si recién estás comenzando, no estás de más preguntarle a tus seguidores en las Historias de Instagram.

Tal vez compartí una pregunta o una etiqueta de encuesta, preguntándoles en qué tipo de contenido de TikTok participan y qué les gustaría ver de vos. ¡Te sorprenderá lo que dicen! Además, mirá a tu competencia y lo que están haciendo en el espacio.

Accedé a las tendencias de TikTok en el momento adecuado

TikTok creó su propio género de contenido de video: al permitir a los usuarios combinar clips de sonido y música con su propio contenido de video original, las tendencias virales surgen de la noche a la mañana. Es por eso por lo que a menudo verás múltiples variaciones del mismo video, solo que con diferentes tomas de la canción o el concepto.

¿Querés encontrar el sonido original que inició la tendencia? Simplemente hacé clic en la canción a medida que se reproduce en el clip. Muestra contenido que usa ese byte de sonido, incluido el perfil que lo usó primero.

Si querés seguir una tendencia y tenés algo creativo y divertido que ofrecer para destacar entre la multitud, definitivamente verás más seguidores de TikTok en tu perfil.

Creá tu propia tendencia o desafío

Si las tendencias actuales no parecen ajustarse a tu mensaje, otra forma de hacer crecer tus seguidores es crear tu propia tendencia o baile. Artistas famosos como Jennifer Lopez usan TikTok para crear "desafíos" donde los fanáticos recrean un baile y lo suben a la plataforma.

Creá un desafío que sea lo suficientemente fácil de ejecutar para que sea completamente inclusivo y no esté totalmente fuera del alcance de tu audiencia.

Usá los hashtags correctos

Los hashtags actúan de la misma manera en TikTok que en otras plataformas, como Instagram, para la visibilidad. No existe una guía clara sobre los hashtags que son los más efectivos en esta plataforma, pero podés usar una combinación de hashtags específicos de contenido y hashtags generales relacionados con la plataforma, por lo que su contenido es visible para ayudarlo a obtener más seguidores de TikTok.

Recordá que estos hashtags más grandes y generales pueden estar saturados, lo que hace que tu contenido sea aún más difícil de encontrar. Por lo tanto, vale la pena considerar agregar hashtags más exclusivos y de nicho. Al igual que Instagram, un poco de investigación de hashtags puede ser de gran ayuda para atraer más ojos a tus publicaciones.

Publicá contenido original con frecuencia

Ser creativo con las funciones de edición de TikTok y crear tu propio contenido de forma regular, definitivamente aumentará tus posibilidades de obtener más seguidores de TikTok.

Como la mayoría de las plataformas sociales, el algoritmo de TikTok recompensa las publicaciones que tienen mucho compromiso e interacción, por lo que cuanto más publiques, mayores serán tus posibilidades de ser visto por la gran audiencia de la plataforma.

Las funciones de edición dentro de TikTok facilitan la creación de contenido entretenido, pero lo que publiques y con qué frecuencia te determinará con experimentación.

No te desanimes si algunos videos obtienen miles de me gusta de la noche a la mañana, mientras que otros fracasan y apenas consiguen ningún compromiso. Eso es bastante normal para TikTok.

Una vez que encuentres un formato que te funcione, intentá replicarlo o buscá una nueva iteración que funcione una y otra vez. Nadie es capaz de descifrar realmente el código de TikTok con éxito todavía, pero ser original y consistente definitivamente vale la pena.

TikTok posee un lenguaje propio que procura ser copiado por Instagram.

Publicá en horas pico

Obtener más seguidores en TikTok es más fácil una vez que sepas cuándo tu audiencia está más activa. Y gracias a TikTok Analytics con una cuenta Pro, podés averiguar los días y horas específicos en que tu audiencia está más activa.

TikTok muestra todos los análisis en hora UTC. Eso significa que tendrás que hacer una conversión de zona horaria para averiguar cuándo tu audiencia está más activa en la ubicación en la que te encontrás. Para la Argentina, la hora UTC es -3. Además de saber cuándo tu audiencia es más activa, también debés ser un poco valiente con la experimentación y el seguimiento de los resultados.

Cada cuenta de TikTok será diferente y, si bien podés usar tus otras plataformas de redes sociales para puntos de referencia similares, en última instancia, el mejor momento para publicar vendrá después de varias semanas de aprendizaje de los videos que fueron un éxito, y los que fracasaron.

Creá un llamado a la acción inteligente

Una cosa es que los usuarios disfruten de tu contenido, pero puede que no sea suficiente para obtener más seguidores en TikTok. Los perfiles que usan un llamado a la acción al final de sus videos aumentan sus posibilidades de aumentar sus seguidores porque a veces un pequeño empujón en la dirección correcta funciona.

Tenés que hacer que tu llamada a la acción sea tan emocionante, inteligente y atractiva como el contenido que estás creando. Esto puede venir en forma de simples adiciones de texto en tu video ("¡Seguíme para ver más videos como estos!"). O incluso podés organizar un sorteo. Incluso alentar a los seguidores a etiquetar a un amigo, lo que ayuda a generar exposición de manera exponencial.

Explorá las opciones pagas de TikTok

Los anuncios de TikTok aún están en su infancia, lo que significa que existe la oportunidad de ser visto por las audiencias adecuadas, porque la competencia aún es relativamente baja.

Con TikTok Ads, podés orientar anuncios demográficos y ubicaciones específicas para asegurarte de que tu contenido llegue a las audiencias más relevantes, lo que podría significar muchas conversiones en nuevos seguidores.