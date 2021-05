Esto pasará con tu cuenta de WhatsApp si te hacés el "guapo" y no aceptás sus nuevas condiciones de uso

El servicio lleva meses notificando a los usuarios de un cambio en sus políticas, en relación con las nuevas maneras de chatear con empresas

WhatsApp no eliminará la cuenta de los usuarios que el sábado no hayan aceptado la nueva política de condiciones y privacidad, pero les mostrará un recordatorio que con el tiempo se hará persistente y acabará por limitar las funciones a las que tendrán acceso.

El servicio de mensajería instantánea lleva meses notificando a los usuarios de un cambio en sus políticas, en relación con las nuevas maneras de chatear con empresas y de hacer compras desde conversaciones de la aplicación.

La notificación conlleva, además, la aceptación de los cambios, de tal forma que con el tiempo será necesaria para usar WhatsApp, como ha informado la compañía en una actualización de su blog.

WhatsApp señala que no eliminará ninguna cuenta ni retirará funciones a los usuarios que no hayan aceptado la nueva política en la fecha de su entrada en vigor, el sábado. Sin embargo, esta tolerancia no será eterna.

A quienes no hayan aceptado pasada la fecha del 15 de mayo, les mostrará un recordatorio que "después de varias semanas, pasará a ser persistente", como asegura la compañía. Será entonces cuando empiece a limitar el acceso a funciones, de forma gradual.

En un primer momento, los usuarios no podrán acceder a la lista de chats, pero sí responder llamadas y videollamadas, así como tocar las notificaciones -si las tienen activadas- para leer o responder mensajes o para devolver llamadas o videollamadas perdidas.

Transcurridas unas semanas "de funcionalidad limitada", los usuarios ya no podrán recibir llamadas ni notificaciones, y WhatsApp dejará de enviar mensajes y llamadas a su teléfono.

En cualquier caso, la compañía no eliminará la cuenta del usuario, que podrá mantenerla para descargar el historial de chats o descargar el informe de la misma. Pero podrá activar la política para cuentas inactivas, y finalmente eliminarla si está más de 120 días inactiva.

Alternativas a WhatsApp

La nueva política de privacidad del servicio de mensajería WhatsApp hizo que muchos internautas busquen una alternativa a esta aplicación.

Sus nuevas condiciones obligan a los usuarios a compartir algunos datos personales con Facebook, el que podrá procesar toda la información y compartirla además con otras empresas.

Muchas personas no están de acuerdo con esto y es por eso que prefirieron dejar de lado la popular aplicación y buscar algunos de los sustitutos que permiten intercambiar mensajes instantáneos con otros usuarios sin darle al gigante estadounidense acceso a los datos personales, informa Sputnik.

Es por eso que te presentamos estos cinco servicios de mensajería que podrían reemplazar WhatsApp.

Telegram

Telegram es una de las propuestas en lugar de WhatsApp

Las descargas de esta aplicación subieron con mucha fuerza tras el cambio en la política de privacidad de WhatsApp.

Telegram, ideada por el fundador de la popular red social rusa VK, Pável Dúrov, se considera una de las aplicaciones más seguras y rápidas del mercado y es que cuenta con su propio protocolo de transmisión de datos MTProto, diseñado con énfasis en la seguridad y dispone de dos capas de cifrado, servidor-cliente y cliente-cliente. La última se utiliza en los llamados chats secretos.

Signal

La aplicación utiliza un avanzado protocolo de código abierto con cifrado de extremo a extremo

Otra opción es usar Signal, que también mostró un incremento de descargas. Fue el empresario y el hombre más rico del mundo, Elon Musk, quien contribuyó a la creciente popularidad de la app al instar a sus seguidores en Twitter a usar este servicio.

La aplicación utiliza un avanzado protocolo de código abierto con cifrado de extremo a extremo para mantener la privacidad de los chats. Al igual que Telegram, permite enviar mensajes que se autodestruyen y bloquear las capturas de pantalla.

Viber

Viber no puede leer los chats, ni escuchar las conversaciones

Viber es también una popular aplicación de mensajería y llamadas. Las comunicaciones están protegidas por un cifrado de extremo a extremo como opción predeterminada. Nada de lo que se comparte por los usuarios se conserva en los servidores de Viber una vez enviado, asegura la web de la aplicación.

Según la compañía, Viber no puede leer los chats, ni escuchar las conversaciones.

WeChat

Este servicio de mensajería chino tiene versiones en varios idiomas

Otro rival de WhatsApp es el servicio de mensajería chino WeChat que tiene versiones en varios idiomas, entre ellos el español.

Sin embargo, la app también recopila algunos datos de los usuarios "para verificar y proteger su cuenta y con fines administrativos importantes", pero "no usa estos canales para hacer promociones o marketing", según el resumen de la protección de la privacidad de WeChat.

Wire

Wire aún no es una aplicación muy popular

Financiada por el cofundador de Skype, Janus Friis, la aplicación de mensajería instantánea, intercambio de archivos, llamadas y videollamadas Wire también utiliza un cifrado de extremo a extremo y es una aplicación segura. Sin embargo, todavía no es muy popular.