¿Querés una notebook para jugar?: cómo elegir y los mejores modelos gamers del momento

Cada vez más jugadores eligen una portátil para disfrutar de sus títulos favoritos. Lo que hay que saber para elegir el equipo ideal

Las computadoras portátiles para videojuegos son una tendencia que viene creciendo de manera explosiva en los últimos meses. Esto viene de la mano de una mayor oferta de equipos y de precios cada vez más interesantes.

En 2020, la venta de notebooks gamers tuvo un salto récord de 26,9%, según la consultora IDC, y se espera que este ciclo favorable continúe este año.

En general, este tipo de laptops integran procesadores y chips gráficos de mayor desempeño que las convencionales, lo que les permite ejecutar con soltura los demandantes juegos actuales.

El hecho es que la versatilidad para jugar o trabajar en una misma computadora es apreciada por los usuarios. Si uno va a renovar su notebook, ¿por qué no pagar un poco más y contar con una buena capacidad para juegos?

Además, en un contexto de seria escasez de placas de video para PCs de escritorio –parcialmente debido al auge de la cripto-minería– , las laptops aparecen como una opción tentadora.

¿Cómo elegir una notebook gamer?

Al momento de comparar equipos para videojuegos, hay diversas características a las que prestar atención.

En todo caso, lo importante es comprobar si la notebook que se analiza cumple los requerimientos mínimos o recomendados para los juegos que cada uno aspira a disfrutar. Estos datos se pueden conocer en la página web de cada título, tiendas online (Steam o Epic Store, por ejemplo), o en bases de datos como Can You Run it.

Además, hay que saber que cuanto mejores sean las características del equipo elegido, mayor será su longevidad, porque tendrá "espalda" para correr juegos futuros y/o más exigentes.

"Existen muchos factores para tener en cuenta al momento de elegir una notebook gamer. Hay equipos específicamente diseñados para experimentar videojuegos AAA (los más actuales y 'pesados'), que además de contar con procesadores y gráficos de alta calidad, también se ven acompañados por features relacionadas con el sonido y el diseño", señala a iProfesional Shirley Romero, Consumer Manager del fabricante de chips AMD para Argentina y Chile.

A continuación, las principales características a considerar al momento de comprar.

Tamaño y pantalla

En la actualidad, la mayoría de los equipos que se consiguen en el país vienen con pantalla de 15,6 pulgadas con resolución Full HD (1920 x 1080 píxeles). No obstante, hay que recordar que todas las laptops hoy en día también pueden conectarse a un monitor externo o televisor mediante cable HDMI.

También hay notebooks con pantallas y resoluciones mayores (como las de 17 pulgadas), pero pierden portabilidad y no abundan en el mercado nacional.

Un punto que distingue a las laptops más costosas es la tasa de refresco del display. Lo convencional son las pantallas de 60 Hz, capaces de mostrar 60 imágenes por segundo y suficientes para juegos. Sin embargo, la tendencia es adoptar pantallas de mayor velocidad (120 Hz, 144 Hz o más), sobre todo entre los gamers que juegan de manera competitiva en eSports (porque buscan optimizar lo más posible los tiempos de respuesta).

Teclado colorido, procesadores potentes y refrigeración mejorada, características usuales en las laptops para juegos.

Procesador

Los juegos modernos suelen exigir un microrocesador rápido y de varios núcleos. Es por eso que en las computadoras para gaming vienen dotadas de chips de gama media para arriba.

Hoy en día es recomendable contar con, al menos, 4 núcleos de procesamiento, requisito que cumplen los chips AMD Ryzen 5 e Intel Core i5.

Si además de jugar se quiere realizar streaming y tener otras aplicaciones en segundo plano, contar con un procesador más poderoso ayuda. Por ejemplo, algunas notebooks del listado que presentamos más abajo vienen con chips de 6 núcleos (Core i7) u 8 núcleos (Ryzen 7 y Ryzen 9).

Memoria RAM

Tener una buena cantidad de memoria RAM es fundamental para disfrutar de un uso ágil de la computadora.

¿Cuánta es recomendable en un equipo gamer? José Luis Fernández, gerente de Tecnología del fabricante Kingston, explica: "Hoy en la mayoría de los casos, y dado que la mayoría de las laptops que se venden en la región tienen pantalla Full HD, con 16 GB de RAM el usuario está cubierto en el 95% de los casos. Si el uso no es solo gamer, y se haga también streaming, edición de video y demás cuestiones, se puede justificar tener 32 GB de RAM".

El experto de Kingston también señala que el usuario puede expandir la cantidad de memoria que viene de fábrica en las notebooks.

"Todas las laptops de última generación soportan hasta 64 GB de RAM", indica y explica que la marca hoy ofrece módulos individuales de hasta 32 GB de DDR4 (el estándar más actual).

En todo caso, si la notebook a comprar viene con una cantidad de memoria mejorable, conviene averiguar si posee una ranura (slot) libre para agregar RAM (muchos fabricantes lo informan en las webs de sus productos)

Gráficos

"Es sabio mirar la potencia de los gráficos. La tarjeta gráfica (GPU) está diseñada para ayudar a procesar y generar imágenes, y elegir la adecuada nos garantiza máxima fidelidad y desempeño para videojuegos, ver videos y utilizar aplicaciones que requieran un alto rendimiento", comenta Shirley Romero, de AMD.

Y agrega: "También es importante en este punto hacer una distinción entre los gráficos que están integrados y los que son independientes. En el caso de que se vaya a usar la notebook para videojuegos, es mejor optar por una GPU que tenga un chip independiente".

La mayoría de las notebooks convencionales traen "gráficos integrados" de desempeño usualmente modesto, que se encuentran dentro del paquete del procesador y utilizan la memoria RAM del sistema. En cambio una GPU separada puede tener mayor complejidad y potencia. Además, cuenta con su propia memoria dedicada, lo que le brinda una enorme ventaja en rendimiento.

Seis notebooks destacadas del mercado argentino. Más abajo, detalles adicionales sobre cada modelo.

Almacenamiento

Para tener un catálogo nutrido de juegos en la notebook hace falta espacio en disco. Y para que los juegos y niveles carguen rápidamente, ese almacenamiento debe ser rápido.

Los equipos más accesibles traen discos duros tradicionales, que proveen buena capacidad de guardado a bajo precio, pero que son lentos en comparación con las unidades de estado sólido (SSD). En las computadoras más costosas y de mayor desempeño, los SSD hoy reinan.

"El principal beneficio de tener SSD en laptop gamer es el tiempo de carga en los juegos. Hay que tener en cuenta que hay muchos títulos de última generación que son muy pesados -de más de 50/60GB-, y cargar eso desde disco mecánico se hace insoportable. Con un SSD, incluso uno SATA económico, se aliviana notablemente", detalla José Luis Fernández, experto del fabricante Kingston.

También se puede considerar si el almacenamiento SSD es SATA (máxima velocidad de transferencia de datos de 600 MB/s) o NVME (superior a los 3.000 MB/s).

WiFi

Tener una notebook gamer abre la posibilidad a jugar en cualquier lado del hogar.

Pero para tener una conexión óptima, que no resulte un obstáculo en partidas multijugador casuales o de eSports, conviene que la notebook soporte las últimas versiones de WiFi, como AC y AX (también llamada WiFi 6).

De cualquier forma, todas las notebooks traen también el puerto necesario para una conexión de red cableada.

A continuación, seis laptops disponibles en el mercado argentino, ordenadas por su precio de venta, de menor a mayor. Hay que considerar que algunos modelos se ofrecen también con diversas configuraciones internas (diferentes procesadores o cantidad de memoria) y los valores pueden variar.

1. Acer Nitro 5

Acer Nitro 5: pinta bien gamer y un buen combo de hardware para entrar al mundo de los juegos.

Esta propuesta de Acer se destaca por su estética y por un conjunto de características acertadas para el precio al que se ofrece.

La Nitro 5 (variante AN515-43-R3JS) cuenta con pantalla de 15,6" Full HD, microprocesador Ryzen 5 3550H de 4 núcleos (hasta 3,7 GHz) y 12 GB de memoria RAM.

El apartado gráfico depende de una GPU GeForce GTX 1650 con 4 GB de RAM.

En tanto, el almacenamiento es de 1 TB (Terabyte), que se logra mediante un disco rígido tradicional. Otras características: WiFi AC, Bluetooth 5.0 y batería de 55 Wh.

Se consigue por alrededor de $175.999 en Musimundo.

2. HP Omen 15-ek0062la

La HP Omen trae un potente procesador de 6 núcleos y promete sonido de gran calidad.

La HP Omen 15-ek0062la trae un procesador Intel Core i7 de 6 núcleos (modelos 10750H) y 8 GB de RAM.

Algo bueno es que –de necesitarlo el usuario– la memoria se puede ampliar mediante el agregado de otro módulo de 8 GB, según informa HP en su ficha técnica.

Al combo se suma un chip gráfico GeForce GTX 1650 con 4 GB de RAM dedicada.

El espacio de almacenamiento es muy rápido, dado que está conformado por un SSD de 512 GB y una memoria cache Intel Optane de 32 GB.

Entre las características distintivas de esta HP Omen se encuentra el audio realizado por la marca Bang & Olufsen (compatible con DTS: X-Ultra), soporte de WiFi 6 (AX) y e iluminación de teclado personalizables.

Todo esto, a partir de $199.999 en grandes cadenas de tecnología y la tienda online de HP.

3. Lenovo Legion 5i

La Lenovo Legion 5i se destaca por incluir una GPU rápida y pantalla de 144 Hz.

La atractiva Legion 5i de Lenovo representa un salto en capacidades. Su procesador es el Core i7 10750H de 6 núcleos, que viene acompañado por 16 GB de RAM.

Su punto más destacado está en el apartado gráfico: trae la GPU GeForce RTX 2060 con 6 GB de memoria, buena para enfrentar juegos actuales en configuraciones de alto nivel de detalle.

Además, la pantalla de 15,6" funciona a 144 Hz, lo que permite disfrutar de una gran fluidez en los juegos.

El almacenamiento es híbrido, conformado por un SSD de 128 GB y un disco rígido de 1 TB.

Otras características: sonido Harman Kardon (2 x 2 W), WiFi 6 y potente batería de 60 Whr.

Se puede obtener por $274.999 en la tienda online de Lenovo en Argentina.

4. MSI Bravo 15

El procesador de 8 núcleos, uno de los puntos más fuertes de la MSI Bravo 15.

La variante A4DDR-071AR de la MSI Bravo cuenta con pantalla de 15,6" y la placa de video AMD Radeon RX5500M de 4 GB (uno de sus puntos fuertes).

Otro componente a destacar es el procesador Ryzen 7 4800H, dotado de 8 núcleos y capaz de alcanzar frecuencias de hasta 4,2 GHz (al usar 1 solo núcleo). La memoria RAM que trae este modelo es 8 GB, un aspecto que podría mejorarse en este nivel de precio ($289.530 en cadenas de electrodomésticos y tecnología).

El almacenamiento corre por cuenta de un SSD de 512 GB, es compatible con WiFi AC y trae batería de 51 Whr.

5. Asus ROG Zephyrus G14

ROG Zephyrus G14: mucha potencia en un equipo compacto de 14 pulgadas.

El fabricante Asus se diferencia al ofrecer una portátil para gaming con pantalla de 14 pulgadas. Este display tiene altísima definición, gracias a su resolución de 2560 x 1440 píxeles.

La ROG Zephyrus G14 es compacta pero poderosa. En su interior trae un procesador Ryzen 9 4900 HS (8 núcleos, frecuencia máxima de 4,3 GHz), 16 GB de RAM, y GPU GeForce RTX 2060 con 6 GB de memoria dedicada.

Dispone de 1 TB de almacenamiento SSD y batería de 76 Whr.

Se consigue por alrededor de $310.999 en la tienda Mexx y otros distribuidores de la marca.

6. Asus ROG Zephyrus Duo

Alto desempeño y características novedosas, la propuesta de la ROG Zephyrus Duo.

La innovadora Zephyrus Duo trae doble pantalla: una principal de 15,6" y una secundaria táctil de 14,1" (formato 32:9).

De esta manera, permite tener visibles diversas aplicaciones mientras se juega, a la vez que ofrece ventajas para tareas de productividad.

La pantalla principal tiene resolución 4K (3840 x 2160 píxeles) y su tasa de refresco es de 120 Hz.

En cuanto al hardware interno, se podría decir que es una "bestia". Está construida alrededor de un microprocesador Ryzen 9 5900HX (uno de los más potentes de AMD para portátiles) de 8 núcleos y frecuencia máxima de 4,6 GHz.

El modelo específico disponible en Argentina (GX551) viene con 32 GB de memoria RAM.

En tanto, la GPU es bien de alta gama: GeForce RTX 3080 con 16 GB de memoria.

También destaca por el lado del almacenamiento, con 2 unidades SSD NVME combinadas para ofrecer 2 TB de espacio total y altísimas velocidades de lectura y escritura de datos.

Este maquinón tiene un precio que supera los $680.000 en la Argentina.