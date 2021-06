¿Qué es Fastly? Conocé el origen de la caída de Twitch, Reddit, Google, Twitter y Amazon y diarios digitales

Este martes millones de sitios web se han visto alterados debido a la caída de un proveedor estadounidense de servicios de computación en la nube, Fastly. Esto ha provocado que la CNN, Twitch, la página web del Gobierno británico, Amazon, Paypal, Financial Times, The Guardian, HBO, Movistar, Twitter, Reddit, Pinterest, Spotify, entre otros servicios, dejaran de funcionar.

El proveedor ha reconocido mediante un comunicado "un posible impacto en el rendimiento con nuestros servicios CDN" y la compañía investiga el problema para tratar de dar una solución cuanto antes.

Fastly cuenta con más de mil empleados y cotiza en la bolsa de New York. San Francisco es la ciudad donde está su sede y la empresa es especializada en optimizar el funcionamiento de las páginas web, servicios de seguridad informática y redes de distribución de contenidos.

La empresa ha llegado a lograr unos beneficios de más de 200 millones de dólares durante su último ejercicio. Muchas webs estaban asociadas con Fastly, y esta caída ha provocado que dejasen de funcionar durante este mediodía. Aún se desconoce el origen del fallo, pero ya se ha descartado que tenga algo que ver que sea un servicio de alojamiento web.

Fastly señala en su nota los fallos en diversas regiones: Norteamérica, América latina, Europa y Asia. La compañía es uno de los denominados aceleradores de Internet, que agilizan la carga de todo tipo de servicios, incluidos las páginas web

Un representante de Fastly no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios de Bloomberg. Fastly es uno de los servicios de alojamiento de sitios web y de alto nivel que las grandes empresas utilizan para servir contenido a millones de usuarios simultáneamente.

En lugar de alojar todo el contenido del sitio web en un único conjunto de servidores en una ubicación, Fastly pone la infraestructura de la nube en docenas de lugares para permitir que la gente descargue desde el servidor más cercano a ellos.

Un antecedente reciente

De un momento a otro, Instagram y Whatsapp dejaron de funcionar el 19 de marzo. En ninguna de las dos apps era posible ver los mensajes ni las fotos -en el caso de Instagram-. Los reportes indicaron que la caída se dio en todo el mundo. Whatsapp como Instagram son propiedad de la empresa Facebook, que las compró años atrás.

Whatsapp es la vía de comunicación más utilizada por los argentinos. Con el aislamiento y el teletrabajo se transformó en una de las herramientas clave para muchas más personas. Por eso, apenas se cayeron ambos servicios, las palabras Whatsapp e Instagram se transformaron en tendencia en la red social Twitter.

La falla del servicio hizo disparar las descargar de otras aplicaciones de mensajería como Telegram.

Algunos minutos atrás, desde la cuenta oficial de Facebook dieron una explicación, aunque no dijeron con precisión qué problema afecta a ambas redes. Claro que lo hicieron a través de Twitter, porque las otras dos apps se encontraban caídas.

There are a number of issues currently affecting Facebook products, including gaming streams. Multiple teams are working on it, and we'll update you when we can. — Facebook Gaming (@FacebookGaming) March 19, 2021