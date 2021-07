Twitter: seguí estos consejos para evitar el hackeo de tu cuenta

Twitter es ideal para interactuar con diferentes audiencias, pero también está lleno de abuso y acoso. Te mostramos cómo protegerse mientras twitteas

El escándalo en torno al hackeo de la cuenta en Twitter del titular del diputado nacional por la UCR cordobesa Mario Negri reavivó la necesidad de conocer cómo mantenerse seguro y protegido en la red social del pajarito.

Recientemente, Negri habló sobre el hackeo que sufrió en tu cuenta de Twitter, de la cual salieron mensajes insultantes. "Me hackearon la cuenta. Entró un torrente de insultos", afirmó Negri sobre el hecho. Los tuits que salieron de tu cuenta fueron de un tono violento y mal gusto, y al no poder recuperar el control finalmente el usuario fue eliminado.

Los primeros mensajes se viralizaron rápidamente y alguien con acceso a la cuenta del dirigente radical logró borrarlos. Pero cuando ya parecía que se había controlado aparecieron nuevos mensajes. Finalmente, la cuenta fue directamente dada de baja

Nuevas herramientas de seguridad

Twitter permite a los usuarios conectarse con cualquier persona en el mundo, pero también se ha convertido en un lugar peligroso lleno de acoso y abuso. Las personas han sido blanco de campañas de acoso coordinadas que pueden involucrar cualquier cosa, desde amenazas y spam hasta piratería de cuentas y cosas peores.

Twitter ha sido criticado por no actuar lo suficientemente rápido para eliminar a los acosadores de su plataforma y, en muchos casos, permitir que prospere el abuso. En los últimos meses, Twitter ha comenzado a probar muchas funciones nuevas para cambiar la forma en que las personas interactúan en la plataforma.

Algunos, como evitar que las personas compartan un artículo que no han leído, pueden resultar útiles. Otros, como la capacidad de desactivar comentarios o enviar tweets de voz , prometen introducir nuevos problemas en lugar de resolver los actuales.

Cuando se trata de mantenerse seguro en Twitter, es importante tener en cuenta que las empresas de redes sociales prosperan en los conflictos. Si bien hay formas de proteger tu cuenta, no podés protegerse completamente de todas las formas de abuso.

La única forma garantizada de protegerse es pasar menos tiempo en las redes sociales o eliminar tu cuenta. Sin embargo, si vas a permanecer en Twitter, te mostramos cómo hacerlo lo más seguro posible.

Twitter provee herramientas para proteger cuentas.

Verificación de inicio de sesión

En estos días, una contraseña segura no es suficiente para mantener tu cuenta protegida. Para mayor seguridad, Twitter ofrece autenticación de dos factores y verificación adicional en torno al restablecimiento de contraseñas.

Podés acceder a estas configuraciones yendo a Más> Configuraciones y Privacidad> Cuenta> Seguridad. Luego, podés configurar cómo recibir la segunda forma de verificación: mensaje de texto, aplicación de autenticación o clave de seguridad.

Una vez que se activa la verificación de inicio de sesión, se te pedirá que ingreses tu contraseña y luego el código de inicio de sesión proporcionado a través de esa segunda forma de verificación.

Cuando no estás conectado a Twitter, podés utilizar los códigos de seguridad que te proporcionará Twitter cuando actives esta función. Solo aseguráte de guardarlos en un lugar seguro.

También podés usar la protección de restablecimiento de contraseña para asegurarte de que nadie pueda infiltrarse y luego bloquear tu cuenta de Twitter. Si marcás esta opción, deberás proporcionar una dirección de correo electrónico o un número de teléfono cada vez que intente cambiar tu contraseña.

Tuitear en privado

Una de las mayores fortalezas de Twitter es probablemente también su mayor debilidad. La capacidad de comunicarse con cualquier persona en la plataforma, no solo con aquellos en tu círculo de amigos inmediato, abre las cosas para una conversación más amplia. Pero eso también significa que no estás protegido de los extraños que te persiguen.

Si no querés que todos vean lo que estás escribiendo, protegé tus tweets para que solo tus seguidores puedan verlos. En computadoras de escritorio y dispositivos móviles, debés2 ir a Configuración y privacidad> Privacidad y seguridad y marcar la casilla junto a Proteger tus tweets . En dispositivos móviles, podés activar el interruptor.

A partir de este momento, tus tweets no serán visibles para los no seguidores, no aparecerán en las búsquedas y no podrán ser retuiteados. También aparecerá un candado junto a tu nombre, y los nuevos seguidores deberán ser aprobados por vos.

Desactivar la ubicación del tweet

Tenés la opción de enviar tweets con datos de ubicación adjuntos. Esta función puede ayudar a los usuarios a compartir dónde han estado y conectarse con otros en la misma ubicación.

Pero por muy bien intencionado que sea el uso compartido de la ubicación, transmitir tu ubicación actual en línea puede ser peligroso para algunos. La buena noticia es que Twitter te permite desactivar esta función en cualquier momento. En el escritorio, debés ir a Configuración y privacidad> Privacidad y seguridad> Información de ubicación y desmarcar Agregar información de ubicación a mis Tweets.

También podés eliminar los datos de ubicación de los tweets anteriores, pero debés tener en cuenta que podría llevar un tiempo implementarlos en todos los tweets. En el dispositivo móvil, debés ir a Configuración y privacidad> Privacidad y seguridad> Ubicación precisa y apagálo.

Twitter es una de los principales canales de comunicación de la clase política.

Controlar el etiquetado de fotografías

Twitter permite a sus usuarios etiquetarse entre sí en fotos como otro medio para compartir experiencias en toda la plataforma. Pero algunos lo han utilizado indebidamente para acosar o enviar spam a otros, por lo que Twitter te permite controlar quién puede etiquetarte en las fotos.

Debés ir a Configuración y privacidad> Privacidad y seguridad> Etiquetado de fotos , donde podés desactivarlo por completo o elegir quién puede etiquetarte: cualquiera puede etiquetarte o solo las personas a las que seguís pueden etiquetarte.

Editar la visibilidad

Twitter utiliza contactos telefónicos y de correo electrónico para encontrar personas que puedas conocer en Twitter y sugerirlas como personas a seguir. Eso significa que se mostrará a las personas que tengan tu información de contacto. Pero el hecho de que tengas el número de alguien en tu teléfono no significa que quieras que te persigan en Twitter.

Afortunadamente, esto está desactivado de forma predeterminada, pero podés asegurarte de que todo sea de tu agrado en Configuración y privacidad> Privacidad y seguridad> Visibilidad.

Podés evitar que los usuarios encuentren tu cuenta desactivando solo las direcciones de correo electrónico, solo los números de teléfono o ambos. Si no deseas ver sus contactos en Twitter, podés administrar sus contactos y eliminarlos de los registros de la aplicación.

Publicidad y seguimiento de datos

Aunque Twitter no se ha visto afectado por las controversias sobre la recopilación de datos con las que se ha enfrentado Facebook, la plataforma aún realiza un seguimiento de tu actividad para ofrecer anuncios personalizados. Si estás buscando proteger tu cuenta e información, es posible que también desees controlar cómo Twitter recopila y comparte los datos.

Debés ir a Configuración y privacidad> Privacidad y seguridad> Personalización y datos . Podés desactivar los anuncios personalizados y la personalización según la identidad, la ubicación y el dispositivo.

También podés evitar que Twitter comparta los datos recopilados con los anunciantes. Desactivá todas estas funciones a la vez moviendo el interruptor junto al encabezado Personalización y datos.

Apagá tus DM

Aunque Twitter es principalmente una aplicación de mensajería pública, también permite a los usuarios enviarse Mensajes Directos (DM, sigla en inglés) privados entre sí. Al principio, los mensajes directos solo se podían intercambiar entre dos personas que se seguían. Pero en 2015, Twitter permitió a las personas abrir sus DM a cualquier persona, lo que puede ser útil para algunos y peligroso para otros.

Verificá el estado de tus mensajes directos en Privacidad y seguridad> Mensajes directos para controlar quién puede enviarte mensajes y si pueden ver y leer tu mensaje. Desmarcá Recibir mensajes de cualquier persona para asegurarte de que las personas a las que no seguís no puedan enviarte un mensaje directo.

Desactivá Mostrar recibos de lectura para no advertir a las personas sobre el hecho de que has leído tu mensaje. También podés activar un filtro de calidad para eliminar lo que Twitter considera mensajes de "menor calidad".

Palabras mudas

A veces, ciertas palabras o frases pueden ser dañinas para que las vean los usuarios, por lo que Twitter te permite silenciar palabras. Al agregar una palabra a tu lista de silencio, significa que Twitter filtrará automáticamente cualquier tweet con esas palabras de tu feed.

Para silenciar una palabra, debés ir a Configuración y privacidad> Privacidad y seguridad> Silenciado> Palabras silenciadas. Tocá el signo más (escritorio) o el botón Agregar (dispositivo móvil) para agregar una nueva palabra. Desde allí, podés especificar cuánto tiempo desea silenciarlo: 24 horas, 7 días, 30 días o para siempre.

Luego, seleccioná desde dónde deseas silenciar la palabra (tu línea de tiempo, notificaciones o ambas) y si deseas silenciarla para alguien o solo para las personas que no seguís. Para eliminar una palabra silenciada de tu lista de bloqueados, tocála y seleccioná Eliminar palabra (móvil) o hacé clic en el icono del altavoz silenciado (escritorio).

Bloquear y silenciar cuentas

El bloqueo de una cuenta asegura que ya no aparecerá en tu línea de tiempo y evita que el usuario vea tu actividad. Sin embargo, los usuarios sabrán si los bloqueas, por lo que algunas personas prefieren silenciarlos. Cuando silencias una cuenta, eliminas sus tweets de tu feed. Si los seguís, seguirás viendo respuestas y menciones en tus notificaciones; si no los seguís, no aparecerán.

Hay dos formas de bloquear o silenciar. En la página de perfil de la cuenta, seleccioná el icono de tres puntos y elegí Silenciar o Bloquear. O tocá la flecha que apunta hacia abajo desde tu feed y elegí Silenciar o Bloquear.

Revisá las cuentas silenciadas a través de Configuración y privacidad> Privacidad y seguridad> Silenciadas> Cuentas silenciadas.

Revisá las cuentas bloqueadas a través de Configuración y privacidad> Privacidad y seguridad> Cuentas bloqueadas.

Ocultar contenido sensible

Twitter permite una amplia gama de contenido en su plataforma, lo que significa que algunos tweets pueden contener material sensible que normalmente no desearías que se muestre en tu línea de tiempo.

En Configuración y privacidad> Privacidad y seguridad , aseguráte de que la casilla junto a Mostrar medios que pueden contener contenido sensible no esté marcada. Si sos quien twittea información confidencial, marcá la casilla junto a Marcar los medios que twitteas como que contienen material que puede ser confidencial. También podés ir a Configuración y privacidad> Preferencias de contenido> Configuración de búsqueda y marcar Ocultar contenido sensible .

Activar el filtro de calidad

El filtro de calidad de Twitter le impide ver contenido de baja calidad, como tweets duplicados y automatizados para reducir el spam. Si no deseás pasar por la molestia de silenciar y bloquear palabras y cuentas, este filtro te puede ayudar. Activálo a través de Configuración y privacidad> Privacidad y seguridad> Notificaciones y asegúrese de que el filtro de calidad esté activado.

En Filtros avanzados, podés optar por silenciar las notificaciones de las personas: no las seguís; que no te siguen; con una nueva cuenta; que tienen una foto de perfil predeterminada; que no han confirmado tu correo electrónico; y que no han confirmado tu número de teléfono. Estas opciones están destinadas a protegerte de las cuentas que se utilizan con poca frecuencia o de forma anónima para acosar a los usuarios.

Informar sobre una cuenta

Si cree que una cuenta ha sido lo suficientemente abusiva como para justificar una acción por parte de Twitter, podés denunciarla. Al igual que bloquear y silenciar, tenés la capacidad de denunciar una cuenta desde la página de perfil o directamente desde un tweet.

Hace clic en el ícono de tres puntos en la página de la cuenta y seleccioná Informar, o abrí el menú desplegable en un tweet específico y seleccioná Informar tweet para decirle a Twitter por qué encontrás este contenido ofensivo y / o abusivo. Dependiendo de las razones que brindes, Twitter puede brindarte la oportunidad de agregar varios tweets a un solo informe.