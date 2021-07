Estos son los requisitos para trabajar en Google

La empresa busca personal para brindar soporte en la implementación de herramientas de migración de centros de datos, Big Data y análisis

La filial de Google en la Argentina inaugurará un nuevo centro de ingeniería y servicios para brindar soporte a clientes locales y globales, y ayudarlos a operar en la nube y contribuir al crecimiento del ecosistema digital. Para esta búsqueda se difundieron los requisitos para trabajar en Google.

Aquellos que los cumplan, formarán el talento local para ocupar nuevas posiciones en su centro.

Puntualmente, quienes acrediten los requisitos para trabajar en Google, brindarán soporte para la implementación de herramientas de migración de centros de datos, Big Data, análisis e inteligencia artificial. Los puestos a cubrir son los siguientes:

Arquitectos de Infraestructura de nube.

Arquitecto de datos en la nube.

Arquitecto de la nube (SAP).

Arquitecto de fundamentos de la nube.

Si bien no se conocen la cantidad de vacantes que deberán cubrir, según el relevamiento del sitio Glasdoor, el salario promedio en el área ronda aproximadamente los 145.000 pesos.

Requisitos para trabajar en Google: ¿cuáles son?

Para poder ocupar los cargos, se necesitan acreditar estos requisitos para trabajar en Google:

Estudios

Tener estudios de grado en los campos de ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas, por ejemplo.

Experiencia

Otro de los requisitos para trabajar en Google es contar con experiencia en proyectos. Si bien no es excluyente, te sumará puntos a la hora de evaluarte.

Idioma

Tener conocimientos de inglés y hablarlo de manera fluida forma parte de los requisitos para trabajar en Google. Si cumplís con el perfil pero no dominás el inglés, tus posibilidades se verán reducidas.

Liderazgo

Se trata de uno de los más determinantes requisitos para trabajar en Google. La empresa busca capacidad de liderazgo para manejar y dirigir proyectos tanto personales como grupales.

Google evaluará el modo cómo creciste profesionalmente, qué retos superaste, qué objetivos te pusiste y lograste con éxito, en qué áreas te has desempeñado y qué proyectos dirigiste a lo largo de tu formación académica o profesional.

Creatividad e innovación

Google evalúa la capacidad que tienen sus candidatos para proponer alternativas, soluciones y nuevos modos de hacer y producir.

También busca la capacidad de trascender los límites de lo establecido para innovar y marcar la diferencia.

Voluntad e iniciativa

Google busca que sus empleados persistan por gusto en el crecimiento y satisfacción. Google analizará lo que hiciste por mera voluntad e iniciativa y seleccionará a personas proactivas.

Amor total por la tecnología

No basta con demostrar conocimientos específicos sobre el área o el puesto, sino también la pasión por la tecnología.

Poseer Googliness

Se trata de la actitud que demuestra el candidato para afrontar los retos que le impone la compañía. Entre los requisitos para trabajar en Google, el Googliness es uno de los más determinantes.

Refiere directamente a la actitud ante las exigencias, retos y modos de ver la vida.

Uno de los principales negocios de Google es la computación en la nube.

Proceso de selección

En esta empresa admiten que los procesos de contratación y los requisitos para trabajar en Google pueden parecer abrumadores, pero no quieren que los candidatos se sientan desanimados.

Todos los postulantes desde el nivel de entrada hasta el liderazgo, tienen acceso a la misma información y recursos.

El proceso de contratación de Google es una parte importante de su cultura. Google dice que se preocupa por construir un lugar de trabajo más representativo e inclusivo, y eso comienza con la contratación y los requisitos para trabajar en Google.

"Para construir verdaderamente para todos, sabemos que necesitamos una diversidad de perspectivas y experiencias, y un proceso de contratación justo es el primer paso para lograrlo", afirma la compañía.

Con eso en mente, la empresa desglosa el proceso, incluyendo los requisitos para trabajar en Google, para convertir estas declaraciones abstractas en un mapa tangible para que el postulante lo siga a medida que presenta su solicitud.

Autorreflexión antes de investigar los requisitos para trabajar en Google

Si bien en la empresa están seguros de que el postulante está listo para sumergirse en las profundidades de la búsqueda de empleo, recomiendan que, antes de revisar los requisitos, comience con un primer paso que a menudo se pasa por alto: concentrarse en uno.

"¿Alguna vez has descubierto que sos bueno en algo que no te apasiona? Muchos de nosotros lo hemos hecho. Esto puede ser el resultado del trabajo que te gusta hacer, o puede ser algo en lo que hayas tenido que ser bueno debido a un proyecto o función anterior. Cuantas más habilidades tengas, mejor, pero es difícil construir una carrera satisfactoria en algo que no te entusiasma", advierte la empresa.

Antes de comenzar a presentar la solicitud, la empresa recomienda al postulante tomarse un tiempo para hacerse algunas de estas preguntas:

¿Hay algo que aprendiste que facilitó todo lo que vino después?

que facilitó todo lo que vino después? ¿Han surgido más logros como resultado de un esfuerzo solitario o trabajo en equipo?

¿Qué es lo que disfrutás más: resolver problemas o impulsar la discusión ?

? ¿Cuál es el trabajo más gratificante que has tenido ? ¿Por qué?

? ¿Por qué? Describí el mejor equipo con el que has trabajado. ¿Qué hiciste para que esa experiencia se destacara?

"Ahora, entate con tu historia por un momento. Considerá todos los elementos mejores y más gratificantes de tu experiencia y permitiles unirse para crear una imagen de hacia dónde quieres ir a continuación en tu carrera", recomiendan desde Google.

En Google dicen apostar a la diversidad para crecer.

¿Por qué es necesario el ejercicio de visualización?

"Tus habilidades, intereses y metas son el resultado de tu vida, tus experiencias, tus triunfos y tus fracasos. Si lo contratamos en función de sus habilidades, contrataremos a un empleado capacitado. Si lo contratamos en función de sus habilidades, sus pasiones duraderas y sus distintas experiencias y perspectivas, obtendremos un Googler. Eso es lo que queremos", responde la empresa.

Búsqueda de trabajo antes de ver los requisitos para trabajar en Google

Una vez que hayas tomado un tiempo para concentrarte en lo que estás buscando, podrás tener una mejor idea de lo que es Google, de qué se trata y cómo es trabajar en allí, y recién después investigar los requisitos para trabajar en Google.

"Nuestro objetivo es que sientas que nos conocés un poco mejor y que tenés suficiente información para sentir que estás solicitando los trabajos adecuados. Consultá nuestra empresa y los sitios de nuestros equipos. Ve nuestro canal de YouTube y nuestras ubicaciones. Leé nuestro blog y cómo nos preocupamos por los empleados de Google. El objetivo aquí es que el trabajo o los trabajos en los que aterrices deben existir en la intersección de lo que sos y lo que somos nosotros", recomienda la empresa, antes de investigar los requisitos para trabajar en Google.

Una vez realizada esa investigación, el postulante debería tener una mejor idea de cómo es Google y qué parte de la empresa y función parece ser la mejor opción para el lugar al que desea ir.

Requisitos para trabajar en Google: el rol del CV

Es tentador tomar el último currículum y actualizarlo, modificándolo un poco aquí y allá para incluir tu último trabajo y así cumplir con los requisitos para trabajar en Google. Pero en Google sugieren que profundices un poco más.

Mantené tu antiguo currículum a tu lado para inspirarte pero comenzá con un documento en blanco y creá un currículum diseñado específicamente para cada trabajo que desees.

Para cada puesto en Google, hacé lo siguiente para crear tu currículum específico para el trabajo, si es que cumplís con los requisitos para trabajar en Google:

Alineá tus habilidades y experiencia con la descripción del trabajo . Vinculá tu trabajo directamente a las calificaciones del puesto (y no olvidés incluir datos).

. Vinculá tu trabajo directamente a las calificaciones del puesto (y no olvidés incluir datos). Sé específico sobre los proyectos en los que has trabajado o administrado. ¿Cuál fue el resultado? ¿Cómo mediste el éxito? En caso de duda, apoyáte en la fórmula, "logró [X] según lo medido por [Y], haciendo [Z]". Es fundamental, además de cumplir con los requisitos para trabajar en Google.

Si tuviste un rol de liderazgo, contálo . ¿Qué tan grande era el equipo? ¿Cuál fue el alcance de tu trabajo?

. ¿Qué tan grande era el equipo? ¿Cuál fue el alcance de tu trabajo? Si sos un graduado universitario reciente o tenés experiencia laboral limitada, incluí proyectos relacionados con la escuela o cursos que demuestren habilidades y conocimientos relevantes. Es fundamental, además de cumplir con los requisitos para trabajar en Google.

o tenés experiencia laboral limitada, incluí proyectos relacionados con la escuela o cursos que demuestren habilidades y conocimientos relevantes. Es fundamental, además de cumplir con los requisitos para trabajar en Google. El CV debe ser breve. Google no tiene un requisito de extensión, pero la concisión y la precisión son la clave, así que pensálo dos veces antes de dejar que tu currículum se mueva a varias páginas y apuntá cuidadosamente con tu información.

Cartas de presentación: ¿forman parte de los requisitos para trabajar en Google?

No son obligatorias (y pueden o no ser consideradas), por lo que es tu decisión si incluís una.

Si decidís incluir una carta de presentación, muchas de las mismas sugerencias que Google tiene para crear un buen currículum también se aplican aquí.

Por ejemplo, adaptála al trabajo que estás solicitando, decí cómo has marcado la diferencia y utilizá los datos para respaldarlo. Dibujá una línea directa entre tu pasión y tu posición. Todo esto es importante, además de cumplir los requisitos para trabajar en Google.

Varias búsquedas abiertas de Google son para trabajos en su nube.

Calidad antes que calidad

En la empresa dicen que quieren que, además de acreditar los requisitos para trabajar en Google, el postulante se concentre en los trabajos, que se deleite y que coincida en lugar de enviar docenas de solicitudes. "La calidad, no la cantidad, es el camino para seguir", afirma Google.

Con la herramienta de búsqueda de carreras, podés decir quién sos, qué hacés, dónde te gustaría estar, etc., y luego comenzar a buscar algunos de los listados que coincidan, y ver los requisitos para trabajar en Google.

Mientras navegás, tené en cuenta que podés solicitar hasta tres trabajos cada 30 días.

La mayoría de los empleados de Google solicitaron otros puestos en la empresa antes de llegar a las entrevistas. No obtener un puesto a menudo puede ser una cuestión de tiempo, más que un reflejo de tus habilidades o calificaciones.

Entonces, si las cosas no funcionan con tu primera solicitud, no permitas que eso te impida postularte para otros puestos en el futuro.

Entrevistas de selección en Google

Si un miembro del equipo de personal de Google cree que podrías ser compatible con un trabajo que solicitaste, ingresarás a su proceso de contratación.

Si bien el proceso puede diferir ligeramente para diferentes roles o equipos, se aplican los mismos conceptos básicos ya sea que solicitaste un trabajo de tecnología o un trabajo de marketing, una pasantía o un puesto de liderazgo.

No todos estos pueden aplicarse para tu puesto, pero estas son algunas de las formas en que Google evalúa a los candidatos en su proceso de contratación:

Evaluaciones en línea : es posible que se te solicite que realices una breve evaluación en línea, como un cuestionario de codificación, después de haber enviado tu currículum.

: es posible que se te solicite que realices una breve evaluación en línea, como un cuestionario de codificación, después de haber enviado tu currículum. Charlas virtuales breves : antes de sumergirte en entrevistas más detalladas, normalmente tendrás una o dos conversaciones más breves por teléfono o video. Por lo general, serán con un reclutador y luego con el gerente de contratación o un compañero del equipo, y están diseñados para evaluar las habilidades clave que necesitarás para el puesto.

: antes de sumergirte en entrevistas más detalladas, normalmente tendrás una o dos conversaciones más breves por teléfono o video. Por lo general, serán con un reclutador y luego con el gerente de contratación o un compañero del equipo, y están diseñados para evaluar las habilidades clave que necesitarás para el puesto. Trabajo de proyecto : a veces Google pide a los candidatos que completen un pequeño proyecto antes de sus entrevistas en profundidad. Esto podría abarcar desde preparar un estudio de caso hasta proporcionar ejemplos de escritura o código. No te preocupes, no dan tanto miedo y no te lo enviarán sin previo aviso. Esto ayuda a Google a comprender cómo pensás y abordás los problemas.

: a veces Google pide a los candidatos que completen un pequeño proyecto antes de sus entrevistas en profundidad. Esto podría abarcar desde preparar un estudio de caso hasta proporcionar ejemplos de escritura o código. No te preocupes, no dan tanto miedo y no te lo enviarán sin previo aviso. Esto ayuda a Google a comprender cómo pensás y abordás los problemas. Entrevistas en profundidad : Este proceso puede ser riguroso (por lo general, de 3 a 4 entrevistas en un día, ya sea en video o en persona). "Nos guiamos por nuestro objetivo de crear una experiencia equitativa e inclusiva en la que los candidatos de una amplia variedad de orígenes tengan la oportunidad de tener éxito", afirma la empresa. Al final, Google quiere sobre todo evaluar tus habilidades y ver si vos y este rol coinciden. Entonces Google realiza sus entrevistas usando esta guía: 1- Entrevista estructurada : cada candidato es evaluado usando rúbricas claras. Google usa esas rúbricas para todas las personas consideradas para ese puesto, de modo que todos sean evaluados desde la misma perspectiva, permitiendo que emerja su distinción. 2- Preguntas abiertas : Google hace preguntas abiertas para aprender cómo resolvés los problemas. Google quiere comprender cómo funciona tu mente, cómo interactúas con un equipo y cuáles son tus fortalezas.

: Este proceso puede ser riguroso (por lo general, de 3 a 4 entrevistas en un día, ya sea en video o en persona). "Nos guiamos por nuestro objetivo de crear una experiencia equitativa e inclusiva en la que los candidatos de una amplia variedad de orígenes tengan la oportunidad de tener éxito", afirma la empresa. Al final, Google quiere sobre todo evaluar tus habilidades y ver si vos y este rol coinciden. Entonces Google realiza sus entrevistas usando esta guía:

Google tiene un equipo de personal para ayudarte. Desde intérpretes de lenguaje de señas hasta equipos especializados, pausas para entrevistas y más tiempo, su objetivo es brindarte el apoyo que necesitás para que puedas concentrarse en tus conversaciones.

Decisión y oferta

Una vez que finalicen sus entrevistas, Google reunirá todo lo que contenga tu solicitud y entrevistas y lo revisará. Si Google decide que sos el mejor candidato para el puesto, tu reclutador se comunicará con vos con una oferta.

Una vez que hayas aceptado la oferta, el equipo de incorporación de Google te guiará a través del salario, los beneficios, la acreditación, el seguro, etc., después de lo cual estarás en camino de convertirse en un empleado.