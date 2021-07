¿Tu negocio es invisible para Google? Esta guía te ayudará a resolverlo

Los propietarios de negocios son cada vez más conscientes de la importancia de Internet y utilizan la optimización de motores de búsqueda (SEO, sigla en inglés) para aumentar los ingresos de su negocio. Subir a la cima del motor de búsqueda de Google es algo que casi todos los propietarios de negocios deberían desear, ya que puede aumentar exponencialmente los ingresos.

¿Qué es SEO y por qué necesito saberlo?

La optimización de motores de búsqueda es el proceso de mejorar su presencia en línea de una manera que pueda otorgar más exposición, mayor tráfico de usuarios y clientes mejor calificados.

Para ayudarlo a comprender más sobre este tema y mejorar el SEO de su empresa, tres expertos en optimización de motores de búsqueda compartieron al medio digital estadounidense Forbes los sigueintes consejos.

El SEO es diferente para las empresas en línea y fuera de línea

Cuando las personas con negocios fuera de línea escuchan sobre SEO, inmediatamente pueden pensar: "¿Por qué debo preocuparme por mi presencia en los motores de búsqueda?"

Aunque esta línea de pensamiento puede parecer lógica, aquellos con negocios locales como dentistas, mecánicos, etc. pueden beneficiarse significativamente de algunos conocimientos básicos de SEO.

Sin embargo, no utilizará las mismas estrategias que las de los negocios en línea si su negocio depende de los clientes locales. Un negocio de comercio electrónico en línea tendrá un enfoque y una estrategia muy diferentes a los de un dentista que busca clientes en un radio de 30 kilómetros

Clayton Johnson, un experto en SEO de la empresa The Hoth, afirmó además: "Por ejemplo, si usted es una empresa de construcción, querrá crear una página separada en su sitio web para la remodelación de cocinas de Chicago, remodelación de baños de Chicago, reparación de techos de Chicago , etc. "

El SEO es clave para el ecommerce.

El SEO no es solo para Google

Si desea ingresar al SEO, no necesita enfocarse en Google. Amazon, Reddit, Yahoo, YouTube, Bing y otros tienen estándares para SEO y requieren diferentes estrategias. Tenga en cuenta que es posible que deba optimizar su negocio en múltiples plataformas.

El SEO está en constante cambio, y los mejores expertos están en el pulso para ver qué es realidad o ficción y brindar consejos imperecederos que cualquier emprendedor puede implementar hoy.

Los sitios más destacados obtienen más vistas

Una cosa que sigue siendo constante con Google es que dan preferencia a los sitios con más simpatía. Por lo general, esto se construye con el tiempo, la creación de vínculos de retroceso y la cantidad de contenido que tiene.

Matt Diggity, de la empresa Diggity Marketing, lo explica perfectamente al decir que "Google continúa recompensando a los sitios más grandes de Internet (en términos de antigüedad, contenido y vínculos de retroceso) y, a menudo, deja sitios más pequeños con contenido mucho mejor en la página dos o peor". Para tener éxito en SEO, debe sobresalir en todas estas áreas y hacerlo con una consistencia sólida.

Elementos fundamentales de la Web

Google comenzó a dar preferencia a los sitios que se cargan más rápido. Como concluye Tim Soulo, de la empresa Ahrefs, "se ha prestado mucha atención a la actualización de la "Experiencia de la página "de Google y a los llamados Core Web Vitals.

Google quiere ofrecer páginas a las personas con buena usabilidad, que se carguen rápido y se vean genial en dispositivos móviles. Diggity está de acuerdo y dice que "cuando le facilitas la vida a Google, ellos te facilitan la vida. Google quiere recomendar sitios web rápidos a sus usuarios, así que haz que tu sitio web sea rápido".

Actualizaciones para intenciones de búsqueda

Google también mejora para determinar cuál es la intención del buscador y qué tipo de contenido responderá mejor a sus preguntas. Como afirma Johnson: "La mejor manera de entender cómo clasificar una palabra clave es buscarla en Google y tomar nota de los tipos de contenido que están apareciendo. ¿Son páginas de ventas? ¿Guías detalladas? ¿Listas de los mejores? Querrá asegurarse de que comprende la intención de búsqueda de las palabras clave para las que está tratando de clasificar y modelar su contenido según lo que se clasifica en Google".

Mejoras en la localización

Google suele tener acceso a tu ubicación exacta. En consecuencia, están mejorando a la hora de ofrecer resultados de búsqueda más relevantes para su área. Clayton Johnson lo explica con más detalle: "si solo busca" sushi", no obtendrá los mejores lugares de sushi en los EE.UU.

Es probable que obtenga los mejores lugares de sushi en su ciudad... Eso brinda una gran oportunidad para las empresas locales para optimizar realmente su sitio web al incluir su ubicación en las etiquetas de título y el contenido del sitio ".

Imagina que tienes un restaurante de sushi en Boston, Massachusetts. Johnson podría recomendarle que coloque etiquetas como "restaurante de sushi en Boston", "mejores restaurantes de sushi en Boston", etc., en varias ubicaciones de su sitio, como las etiquetas de título y los blogs.

La aparición del comercio en Google es fundamental para sus ventas.

Mejora el SEO en el negocio en línea

Al crear un negocio en línea, como un sitio de comercio electrónico o un sitio afiliado, existe una receta para el éxito que los expertos le recomendarían seguir. Para empezar, Soulo recomienda que "haga una investigación exhaustiva de la competencia. Esto le ayudará a comprender qué páginas de sus competidores les generan más tráfico de búsqueda y qué páginas de sus competidores atraen enlaces de otros sitios web de su industria".

Además, Soulo le aconseja llevar las cosas aún más lejos y "hacer una auditoría del sitio de SEO. Hay muchas herramientas en línea que escanean su sitio web en busca de cientos de problemas comunes de SEO y le darán recomendaciones prácticas para solucionarlos".

El proceso de utilizar palabras clave en su sitio web generalmente se realiza a través de blogs. Como dijo Johnson, "invertir en contenido de blog es enorme. Hay miles de palabras clave además de lo que realmente vende que pueden ayudarlo a atraer a su cliente objetivo, y el contenido de blog no solo puede ayudarlo a clasificar para estas palabras clave, sino también transmitir su experiencia y autoridad, empujando a sus visitantes por el embudo de ventas ".

Diggity nos recuerda la importancia de los backlinks. "El algoritmo de Google se basa en el concepto de backlinks. No es de extrañar que los sitios web con mayor exposición SEO tengan una cantidad increíble de backlinks. No ignore este paso fundamental del proceso de SEO".

En resumen, los expertos aconsejan a las empresas en línea que investiguen las palabras clave, a la competencia, inviertan en contenido regular de blogs, mejoren la velocidad del sitio y generen backlinks.

Mejora el SEO en el negocio local

Si su negocio se basa en fuera de línea, aún debe concentrarse en cómo puede mejorar su SEO. Como dijo Diggity, "El primer paso es crear un sitio web. O, al menos, crear un registro de Google My Business. No se puede competir en la carrera de SEO sin un vehículo".

Soulo sugiere que luego debería "agregar más contenido a su sitio web. Como propietario de una pequeña empresa, es probable que haya mucha información sobre su empresa y sus productos / servicios que no se puede encontrar en su sitio web en este momento. Asegúrese de para que toda esa información esté disponible en línea. Y si tiene algún conocimiento único de la industria, inicie un blog y comparta ese conocimiento con el mundo en forma de artículos de blog. Cuanto más contenido publique en línea, más fácil será para las personas encontrarte."

Clayton está de acuerdo y agrega que se debe "tener en cuenta lo que desea que el usuario haga cuando visite su sitio. Querrá decirles a sus usuarios que lo llamen, completen un formulario de contacto, aprovechen una promoción, etc." El tráfico que obtienes del SEO no tendrá valor si el usuario no sabe qué paso dar. Debes decirle explícitamente a los usuarios qué hacer ".

Una vez que tenga contenido en juego, deberá encontrar formas de obtener más vistas. Soulo dice que su último paso debería ser "asociarse con blogueros y otras empresas de su industria para promocionar su sitio web. No importa qué tan rico en contenido o atractivo sea su sitio web. Si no dedica tiempo , dinero y esfuerzo para promocionarlo: Google no sabrá que merece atención. Por lo tanto, asegúrese de que otros sitios web de su industria hablen de usted ".

Herramientas esenciales para SEO

Después de desglosar parte de la información más relevante sobre SEO para negocios en línea y fuera de línea, así como las tendencias crecientes, es posible que se pregunte qué herramientas puede usar hoy para mejorar su SEO. Aquí hay algunas herramientas de SEO para revisar.

Ahrefs : es una excelente herramienta para analizar los vínculos de retroceso de un sitio web, las clasificaciones de palabras clave y el estado general de SEO. Además, muchas personas usan Ahrefs como un medio para auditar la competencia.

: es una excelente herramienta para analizar los vínculos de retroceso de un sitio web, las clasificaciones de palabras clave y el estado general de SEO. Además, muchas personas usan Ahrefs como un medio para auditar la competencia. SEO para surfistas : Surfer es una herramienta de SEO que se puede utilizar para analizar el contenido de su página y optimizar su SEO general en la página. Para hacer esto, están usando más de 500 señales en la página para determinar cómo puede mejorar su contenido.

: Surfer es una herramienta de SEO que se puede utilizar para analizar el contenido de su página y optimizar su SEO general en la página. Para hacer esto, están usando más de 500 señales en la página para determinar cómo puede mejorar su contenido. El Hoth : Desde SEO dentro de la página hasta fuera de la página, el Hoth lo hace todo. Ya sea que necesite blogs, vínculos de retroceso y mucho más, ha demostrado su eficacia en esta industria repetidamente.

: Desde SEO dentro de la página hasta fuera de la página, el Hoth lo hace todo. Ya sea que necesite blogs, vínculos de retroceso y mucho más, ha demostrado su eficacia en esta industria repetidamente. SEM Rush: es otra herramienta de SEO efectiva para rastrear su clasificación, ver qué palabras clave podría usar, rastrear a su competencia, ayudar con anuncios y mucho más.

SEO simplificado

En resumen, los expertos afirman que debe crear un sitio web, crear contenido relevante para cada uno de sus servicios, configurar un embudo para conectar a sus clientes con su negocio y luego asociarse con otros blogs y negocios en un nicho. El SEO suele ser demasiado complicado, pero seguir los consejos de expertos enumerados anteriormente junto con un poco de paciencia traerá resultados poderosos.