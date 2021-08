Dónde está mi celular: cómo localizar un teléfono móvil apagado con estos trucos

Cualquiera que sea tu situación, existen opciones para usar incluso en casos extremos para localizar un celular con Android extraviado o robado

¿Cómo localizar tu celular? Para encontrar un teléfono Android perdido, en general necesitás una conexión a Internet que funcione para transmitir su ubicación. Para obtener los mejores resultados de ubicación, debés tener una conexión activa a una red WiFi.

Cualquiera que sea tu situación, existen opciones para usar incluso en casos extremos y localizar un celular.

¿Dónde está mi celular?: encontrá tu teléfono con Google y sus propios servicios

Find My Device es la herramienta oficial y fácil de usar de Google para localizar un celular o tableta Android perdida. Lo mejor de esto es que no necesitás instalar una aplicación para poder encontrar tus dispositivos. El único requisito con este método es que tu teléfono Android esté conectado a tu cuenta de Google, encendido y conectado a Internet.

Todo lo que necesitás para localizar el celular es visitar el sitio web Find My Device mientras estás conectado a tu cuenta de Google. Una vez que el sitio está cargado, intentará encontrar el celular automáticamente. Si tenés varios dispositivos Android registrados, aseguráte de elegir el correcto en el menú.

En una actualización reciente, Google implementó algunas de las funciones en su página de resultados de búsqueda . Esto significa que podés localizar cualquier dispositivo Android registrado directamente desde los resultados de búsqueda.

Al utilizar la frase de búsqueda "dónde está mi teléfono", Google muestra un pequeño mapa sobre los resultados de búsqueda en el que intentará encontrar el celular perdido. Una vez encontrado, podés dejar que suene haciendo clic en "Ring".

Aunque esto hace que sea más conveniente encontrar rápidamente tu teléfono perdido, no te ofrecerá todas las opciones que tiene con la interfaz completa de Find My Device para localizar un celular.

Find Your Device

Al usarlo, podés rastrear tus dispositivos Android registrados, dejar que tu teléfono suene y borrar los datos de tu teléfono.

Además de eso, Find Your Device no ofrece más opciones para controlar remotamente tu teléfono perdido. Si no tenés acceso a una computadora portátil cuando perdiste tu dispositivo, también podés usar el teléfono de otra persona para rastrearlo y localizar el celular.

En lugar de usar el navegador móvil, también se puede usar la aplicación Find My Device. Podés iniciar sesión usando el modo de invitado y las credenciales de tu cuenta de Google. Así deberías poder encontrar el dispositivo perdido, dejar que suene o borrar sus datos.

¿Aún así no encontrás el teléfono? Esto puede suceder por varias razones. Lo que debés esperar es que tu dispositivo simplemente no esté conectado a Internet o esté apagado. En ese caso, simplemente seguí intentando el rastreo hasta que se conecte nuevamente a los servicios de Google y así localizar el celular.

Usár Google Timeline para ver dónde está mi celular

Los requerimientos para usar Google Timeline para buscar un celular incluso si está apagado o la batería está agotada son los siguientes:

Tu dispositivo está conectado con tu cuenta de Google .

. Tu dispositivo tiene o tuvo acceso a Internet antes de que se apagara.

antes de que se apagara. Los informes de ubicación y el historial de ubicaciones deben activarse en tu dispositivo. Se puede hacer en la aplicación de configuración de Google en tu dispositivo.

A diferencia de la herramienta Find Your Device, la función Timeline de Google Maps en realidad no se centra en buscar el dispositivo perdido. Podés utilizar sus datos de ubicación para muchas cosas diferentes, como buscar rutas de viaje anteriores.

Sin embargo, también es una buena forma de localizar un celular perdido. Si tu dispositivo Android está apagado, podés usar los datos del historial de ubicaciones para identificar la última ubicación registrada. Esto significa que, incluso si se agota la batería de tu teléfono, es posible que aún puedas encontrar el celular.

Esto es lo que debés hacer. Ir a tu línea de tiempo (el antiguo Historial de ubicaciones de Google Maps) y aseguráte de que el día actual esté seleccionado en el calendario. Otra forma es ir directamente a Google Maps, abrir la barra lateral y seleccionar Línea de tiempo.

En la barra lateral izquierda, podés ver una línea de tiempo completa de ese día que incluye los nombres de todas las ubicaciones grabadas. A la derecha, podés ver todas las ubicaciones visualizadas en un mapa.

Además de Find My Device, que también usa GPS para rastrear, tu línea de tiempo solo usa ID de torres celulares y detección de ubicación Wi-Fi para recopilar datos de ubicación.

Esto significa que la precisión puede variar significativamente al momento de localizar el celular. La ventaja de la línea de tiempo es la capacidad de rastrear la ubicación de tu teléfono con frecuencia durante un período de tiempo.

Entonces, incluso si alguien lo robó, podrías identificar los lugares visitados con frecuencia, que podrían ser la casa o el lugar de trabajo del ladrón. Eso podría ayudarte y a las autoridades a atrapar a la persona.

¿Dónde está mi celular?: utilizá la información de ubicación de Google Photos

Los requerimientos para utilizar la información de ubicación de Google Photos para localizar celular son los siguientes:

Tu dispositivo tiene acceso a Internet .

. Habilitada la opción Copia de seguridad y sincronización en Google Photos.

Alguien debe tomar fotografías con tu dispositivo perdido.

En caso de que te roben tu dispositivo, es posible que puedas buscar celular utilizando la función de copia de seguridad y sincronización de Google Photos. Si activaste esta opción en la aplicación, todas las imágenes tomadas con tu teléfono se cargarán en su cuenta de Google Fotos.

¿Por qué son buenas noticias? Se carga la imagen y también la ubicación donde se tomó. Por lo tanto, en el caso de que el ladrón no haya cerrado sesión en tu cuenta de Google y haya probado la cámara de tu teléfono, es posible que aparezcan algunas imágenes nuevas en Google Photos.

Obviamente, esto solo funciona si tu teléfono perdido tiene una conexión a Internet activa y si le diste permiso a la aplicación de fotos para usar tu ubicación.

Tené cuidado en caso de que puedas identificar la ubicación de tu teléfono Android perdido, porque podría ser la dirección de la casa del ladrón. ¡No intentés encontrarlo vos mismo! Suponiendo que se cumplan todos esos requisitos, ¿qué debés hacer?:

Visitá este sitio e iniciá sesión con tu cuenta de Google en la que está conectado tu dispositivo Android .

. Comprobá si se tomaron fotografías después de que te robaron el dispositivo.

después de que te robaron el dispositivo. Si es así, hacé clic en la imagen.

Ahora, hacé clic en el icono de información en la esquina superior derecha.

en la esquina superior derecha. En la barra lateral que aparece, podés ver la información de la imagen , incluida la ubicación donde se tomó.

Encontralo con estas herramientas de terceros

Find My Mobile de Samsung

Los requerimientos para utilizar Find My Mobile de Samsung para localizar un celular perdido son los siguientes:

Tu dispositivo tiene acceso a Internet.

Necesitás tener una cuenta de Samsung y tu dispositivo registrado con ella.

y tu dispositivo registrado con ella. Find my mobile debe configurarse en tu teléfono Samsung habilitando controles remotos .

Si tenés un dispositivo Samsung, es posible que puedas buscar el celular perdido utilizando el servicio de rastreo propio de Samsung Find my mobile. Para que esto funcione, necesitás una cuenta de Samsung y registrar tu dispositivo antes de perderlo.

Si lo hiciste, iniciá sesión en el sitio web Find my mobile. Verificá la barra lateral izquierda y aseguráte de que tu dispositivo esté conectado a tu cuenta. Ahora, todo lo que necesitás hacer es seleccionar "Ubicar mi dispositivo" en la barra lateral y hacer clic en el botón de ubicar.

Si tu dispositivo está en línea y los controles remotos están habilitados, deberías ver su ubicación aproximada. Find my mobile te permite hacer otras acciones, como el bloqueo de tu dispositivo, dejar que suene con un mensaje y borrar sus datos.

Usá Dropbox para encontrarlo

Los requerimientos para usar Dropbox para encontrar tu teléfono perdido son los siguientes:

Tu dispositivo tiene acceso a Internet .

. Activaste "Carga de cámara" en tu aplicación de Dropbox.

Alguien debe tomar fotografías con tu dispositivo perdido.

En caso de que te roben tu dispositivo, Dropbox puede ser tu último recurso si todos los demás enfoques no te acercan a encontrar tu teléfono perdido. Sin embargo, para que esto funcione, debés instalar Dropbox en tu teléfono y la función "Carga de cámara" debe estar activada.

De esta manera, cada vez que el ladrón de tu teléfono toma una foto, se carga automáticamente en la carpeta "Cargas desde la cámara" de Dropbox .Entonces, si el ladrón se toma una "selfie", es posible que puedas identificarlo. Y si tenés suerte, puedas distinguir la ubicación mirando el fondo de las imágenes cargadas.

Hasta ahora, esa es la única forma en que Dropbox puede ayudarte. Dropbox no te proporciona la dirección IP de los dispositivos móviles que están conectados a tu cuenta de Dropbox. Esto solo es posible para PC de escritorio y portátiles hasta ahora.

Otras herramientas para encontrarlo

Es recomendable instalar aplicaciones de rastreo antes de que tu teléfono desaparezca. Aunque las herramientas propias de Google son probablemente las mejores opciones, hay algunas herramientas de terceros recomendables.

Por lo general, ofrecen más funciones de control remoto y pueden agregar una capa adicional de seguridad.

Utilizá Cerberus

Cerberus es una aplicación de rastreo que presenta una gran selección de opciones de control remoto. Esto incluye rastreo de ubicación básico, grabación secreta de audio o video, tomar fotografías remotas, activar una alarma y borrar tus datos.

Hay muchas más opciones que hacen de Cerberus la navaja suiza o las aplicaciones de rastreo. Lo que hace que esta aplicación sea aún mejor son algunas de las funciones más avanzadas. Por ejemplo, podés ocultar la aplicación Cerberus, lo que dificulta su detección y eliminación por parte del ladrón.

En caso de que tengas un dispositivo Android "rooteado", podés usar un archivo ZIP que se puede actualizar para instalarlo en tu teléfono. De esta manera, incluso si otra persona restablece tu teléfono Android perdido a la configuración de fábrica, Cerberus seguirá instalado en tu dispositivo.

Utilizá Lost Android

Lost Android es similar a Cerberus y ofrece muchas opciones de control remoto diferentes, incluido el seguimiento de tu teléfono perdido, borrar sus datos y tomar fotografías de forma remota.

No juzgues el aspecto básico del sitio web de Lost Android, que funciona como la interfaz desde la que podés localizar y controlar tu dispositivo. Hace bien su trabajo e incluso el desarrollador detrás de la aplicación afirma en el sitio que es un ingeniero y no un desarrollador web.

La instalación es sencilla. Después de instalar la aplicación a través de Play Store, abrila y otorgale permisos de administrador del dispositivo. Si perdés tu teléfono, visitá el sitio web de Lost Android , iniciá sesión con la misma cuenta de Google que en tu teléfono y elegí una de las funciones de seguimiento disponibles.

Utilizá Prey

Prey es conocida por sus herramientas antirrobo no solo para teléfonos inteligentes sino también para computadoras portátiles. Lo conveniente de Prey es que ofrece hasta tres dispositivos que podés rastrear con tu cuenta gratuita.

Aunque no ofrece tantas opciones de control remoto como Cerberus, cubre todas las funciones básicas y más importantes, como el rastreo por GPS, la toma de fotografías de forma remota e incluso el escaneo de redes WiFi-cercanas para un mejor rastreo.

¿Dónde está mi celular si está apagado, en modo avión o con la batería está agotada?

Este es un escenario común. Tu teléfono está perdido y su batería no durará para siempre o un posible ladrón podría haberlo apagado. ¿Ahora qué? No hay forma de ponerse en contacto con tu dispositivo. Necesita tener una conexión a Internet activa para enviar su ubicación aproximada.

Sin embargo, podés usar el historial de ubicaciones de tu teléfono para ver dónde se encontraba antes de que se detuviera la conexión a Internet. Para que esto funcione, el historial de ubicaciones debe estar activado en el celular. Si no hiciste eso, no tenés otra opción que esperar que alguien lo encienda y se conecte a la Red.

¿Cómo encontrar mi celular si cambié la contraseña de mi cuenta de Google?

Cambiar la contraseña de Google después de perder su teléfono es algo totalmente lógico. No deseás que otra persona tenga acceso a todos tus correos electrónicos, documentos, etc.

Podés continuar y cambiar tu contraseña sin perder la capacidad de rastrear tu dispositivo. Los métodos como Android Device Manager (ADM) seguirán funcionando.

¿Dónde está mi teléfono si alguien hizo un restablecimiento de fábrica?

Como su nombre ya lo indica, restablecer un teléfono lo devuelve a su configuración de fábrica. Lo más importante que necesitás, la conexión a tu cuenta de Google ya no estará allí.

Si no instalaste una aplicación de seguimiento con acceso de root, como Cerberus, ya no podrás localizarlo.

¿Puedo rastrear mi celular con el número IMEI del equipo?

No es posible localizar tu teléfono Android perdido con el número IMEI único de tu equipo. En algunos casos, la policía puede trabajar junto con un proveedor de telefonía para buscarlo utilizando su número IMEI.

Pero no creas que podés entrar en una comisaría y esperar que ellos hagan eso. Una cosa más realista que podés hacer es bloquear tu teléfono para que nadie pueda usarlo para hacer llamadas, enviar mensajes de texto o usar la web.

Para ello, lo mejor es ponerse en contacto con tu proveedor. Podés averiguar el número IMEI de tu teléfono marcando * # 06 #. Este código debería funcionar en la mayoría de los celulares.

¿Qué pasa si alguien cambió la tarjeta SIM?

Incluso si alguien coloca su tarjeta SIM en tu teléfono, es posible que puedas localizarlo. Cambiar de SIM no lo desconecta de tu cuenta de Google, lo cual es bueno, porque las herramientas de seguimiento aún deberían funcionar.

Lo único que se necesita en este escenario es que tu teléfono mantenga una conexión a Internet.

¿Dónde está mi celular si no aparece en Find My Device?

Esto puede deberse a muchas razones. Tu teléfono podría estar apagado, desconectado de Internet o de tu cuenta de Google. Tené en cuenta que cambiar la contraseña de tu cuenta de Google lo desconectará automáticamente de Google.

Intentar localizar un equipo con Find My Device no siempre funciona. Se recomienda que sigas intentando buscando tu teléfono perdido cada media hora aproximadamente. Es posible que tu teléfono tenga una mala conexión o que alguien más lo encienda y se conecte a la web. Pero si cambiaste tu contraseña de Google, Find My Device no podrá rastrearlo.