Paso a paso: cómo saber quién visitó mi perfil de Facebook

Es muy común querer saber quién vio nuestro perfil de Facebook, pero no siempre hay métodos precisos; el paso a paso para hacerlo en forma segura

Lo primero que el usuario debe hacer para saber quién vio su perfil de Facebook es ingresar a la cuenta de Facebook. En este punto es necesario destacar que conviene poner público el perfil.

A continuación, debe ir a su perfil.

Allí debe abrir el código fuente de la página presionando en tu teclado ‘Ctrl + U‘ o ‘F12‘. También puede cliquear derecho sobre la misma y en el menú seleccionar ‘Ver código fuente de la página’.

Se abrirá una ventana con el código de la misma. Este punto es clave, dado que aquí el usuario podrá saber quiénes son las personas que visitaron su perfil de Facebook.

Después debe presionar ‘Ctrl + F’, En ese momento se abrirá un cuadro de búsqueda. En este cuadro deberá escribir la palabra ‘friendslist‘ y te llevará a una zona del código en donde encontrarás un sinfín de números separados por comas y comillas.

Aquí visualizará diferentes códigos que terminan en ‘-2‘. Lo que debe hacer es el código previo a ese -2 para poder visualizar a las personas que ingresaron a su perfil.

Para esto, lo que se debe hacer es copiar todos los números que aparecen antes del -2. A continuación, debe pegarlo en la barra de direcciones con la URL inicial de Facebook, es decir: www.facebook.com/868655, por dar un ejemplo.

Al presionar ‘enter’, el buscador llevará al perfil de la persona que ingresó al del usuario que hizo la búsqueda.

Para saber quién vio tu perfil de Facebook es necesario seguir este paso a paso

Cómo recuperar mi cuenta de Facebook en pocos minutos

Es muy común que los usuarios pierdan sus cuentas de Facebook o de otras redes sociales. Los motivos pueden ser diversos, pero lo más frecuente es que olviden la clave, se les bloquee el correo electrónico con el que crearon la cuenta, entre otras causas frecuentes. Es por eso que, frente a esta situación, muchos se hacen la siguiente pregunta: "¿Cómo recupero mi cuenta de Facebook?".

Recuperar la cuenta de Facebook es un proceso que puede parecer engorroso e incluso difícil si se desconoce cómo hacerlo. Sin embargo, desde la web oficial de la red social de Mark Zuckerberg han brindado algunos consejos para aquellos usuarios que han tenido este inconveniente y no saben cómo resolverlo.

Cómo recuperar mi cuenta de Facebook

Si intentaste acceder a tu cuenta de Facebook y no lo has conseguido, necesitás seguir el proceso de recuperación de cuenta o de perfil.

No son pocos los usuarios a los que se les presentan problemas a la hora de iniciar sesión: tal como se ha mencionado, pérdida de la contraseña, de la dirección de correo electrónico, del número telefónico o incluso el hackeo de la cuenta, son los problemas que pueden presentarse al intentar acceder a la cuenta.

Para la tranquilidad de sus usuarios, Facebook posee herramientas que te permitirán recuperar tu cuenta en cuestión de minutos, siempre y cuando la información de recuperación haya sido configurada en el pasado.

No obstante, son varios los métodos que podés probar hasta agotar todas las instancias.

Cómo la recupera sin la contraseña

El caso más común es, sin lugar a dudas, la pérdida de la contraseña de acceso a la cuenta.

Si todavía tenés acceso a tu correo electrónico y recordás la dirección del mismo, recuperar tu cuenta será más que sencillo. Estos son los pasos que tenés que seguir en este caso:

Ingresá al sitio de Facebook en el sector para recuperar cuenta.

En el cuadro, colocá tu dirección de correo electrónico y presioná "Buscar".

A continuación, elegí la opción "Enviar código por correo electrónico" y presioná "Continuar".

Revisá tu correo electrónico y tomá nota de los 6 dígitos que te ha enviado Facebook.

Introducí el código de 6 dígitos en la página de Facebook y presioná "Continuar".

Asigná una nueva contraseña para tu cuenta y seguidamente presioná "Continuar".

Con solo seguir estos pasos habrás recuperado tu contraseña y podrás volver a utilizar la totalidad de los servicios que ofrece la red social Facebok.

De forma alternativa, en el paso 3 podrás elegir otros métodos para recuperar tu cuenta, por ejemplo, el método a través del inicio de sesión en Google.

Cómo recuperar mi cuenta de Facebook sin la contraseña

Cómo recuperar mi cuenta de Facebook sin el correo electrónico

El correo electrónico es otro punto importante al momento de recuperar la contraseña de Facebook.

Si te estás preguntando cómo recuperar mi cuenta de Facebook debés tener en cuenta los siguientes pasos para, en caso de que no te acuerdes tu correo electrónico o no tengas acceso a él.

Pero, ¿cómo recuperar mi cuenta de Facebook sin el correo electrónico? Hay una manera de hacerlo, que es a través de un celular que haya sido vinculado a la cuenta anteriormente.

Para saber cómo recuperar la cuenta de Facebook a través de esta modalidad es necesario leer atentamente los siguientes pasos:

Ingresá al sitio.

En el cuadro, introducí tu número telefónico y presioná "Buscar".

Seleccioná la opción "Enviar código por SMS" y presioná "Continuar".

En tu celular, revisá el SMS enviado por Facebook y anotá el código numérico de 6 dígitos.

Introducí el código de 6 dígitos en Facebook y presioná "Continuar".

Asigná una nueva contraseña para tu cuenta y seguidamente presioná "Continuar".

Una vez más, el proceso es sencillo y la pregunta "cómo recuperar mi cuenta de Facebook sin el mail" ha sido respondida; siguiendo estos pasos ya habrás recuperado tu cuenta de Facebook simplemente utilizando el número telefónico vinculado a la misma.

Cómo recuperar mi cuenta de Facebook sin correo electrónico

Cómo hago sin correo y sin número

Si perdiste el acceso a tu correo electrónico y tampoco tenés acceso al número telefónico registrado en tu cuenta, solamente queda una forma de recuperar tu cuenta. ¿Cómo recuperar mi cuenta de Facebook si me faltan el correo electrónico y la contraseña? Muy sencillo: con los contactos de confianza.

Para que esta opción funcione tendrías que haber configurado en el pasado los "amigos para contactar en caso de que pierdas el acceso a tu cuenta" en la sección "Seguridad e inicio de sesión" en Facebook.

Si no lo has hecho antes, este método no funcionará con tu cuenta y es posible afirmar que la has perdido.

Cómo recuperar mi cuenta de Facebook con ayuda de amigos

Si afortunadamente habías configurado previamente el listado de amigos a los que contactar en caso de perder el acceso a tu cuenta podrás recuperar tu cuenta de Facebook con la ayuda de estos amigos.

Andá al sitio web.

Escribí tu dirección de correo electrónico, teléfono, nombre de usuario o nombre completo y luego presioná el botón "Buscar".

Hacé clic el enlace "¿Ya no tienes acceso?"

Ingresá una dirección de correo electrónico o número telefónico al que tengas acceso actualmente y seguidamente presioná "Continuar".

Tocá el botón "Revelar mis contactos de confianza" y completá el formulario con los nombres completos de todos tus amigos de confianza asignados a tu cuenta.

Copiá el enlace especial y envialo a todos tus amigos de confianza.

Pedile a tus amigos de confianza que abran el enlace y te envíen el código de inicio de sesión.

Llená el formulario con los códigos de recuperación que te van pasando tus amigos.

Con estos pasos habrás recuperado exitosamente tu cuenta gracias a tus amigos de confianza.

Cómo recuperar mi cuenta de Facebook: consejos útiles para hacerlo

Esto tenés que hacer si está en riesgo o hackeada

Si has perdido el acceso a tu cuenta debido a un hackeo, Facebook tiene una sección especial para ese tipo de situaciones: es posible reportar una cuenta comprometida a través de un formulario.

Este formulario se encuentra habilitado para los casos en los cuales sientas que otra persona ha tomado control de tu cuenta sin tu autorización o bien, has sido víctima de algún virus informático que roba información.

Ingresá a la web, al sector Hacked.

Hacé clic en el botón "Mi cuenta está en riesgo".

Introducí la dirección de correo electrónico de tu cuenta y presioná "Buscar".

Ingresá la última contraseña que recuerdes y presioná el botón "Continuar".

Hacé clic en el botón "Proteger mi cuenta" para proceder al cambio de contraseña.

Este procedimiento puede variar ligeramente de acuerdo a la información introducida.

Claves para evitar futuros riesgos

Perder una cuenta en algún servicio no es nada agradable, mucho menos si se trata de una red social como Facebook, que te mantiene en contacto con todos tus amigos y te permite acceder a otros servicios relacionados.

Para no pasar por una situación similar en el futuro, es necesario que tomes ciertas medidas para asegurarte de que nunca perderás tu cuenta de Facebook.

La próxima vez, entonces, ya no tendrás que preguntarte cómo recuperar mi cuenta de Facebook, porque habrás tomado los recaudos necesarios.

Andá a configuraciones de Facebook y realizá lo que sigue para asegurar tu cuenta:

Verificá tu correo electrónico principal

En el apartado "Contacto" aseguráte de que la dirección que figura allí sigue siendo accesible para vos.

Agregá otras direcciones y números de teléfono para verificar tu cuenta: presioná "Editar" en el apartado "Contacto" y luego tocá el enlace "Agregar otra dirección de correo electrónico o número de teléfono" para agregar correos electrónicos o números telefónicos alternativos.

Serán útiles en el caso de que pierdas tu contraseña.

Cambiá tu contraseña regularmente

Para ello andá al apartado "Seguridad e inicio de sesión" y luego presioná el botón "Editar" ubicado a la derecha de "Cambiar contraseña".

Agregá amistades de confianza que puedan ayudarte a recuperar tu cuenta

En el apartado "Configuración de seguridad adicional", presioná el botón "Editar" ubicado a la derecha de "Elegir de 3 a 5 amigos para contactar en caso de que pierdas el acceso a tu cuenta" y seguidamente selecciona de 3 a 5 amigos de confianza que te podrían ayudar a recuperar tu cuenta en caso de perderla.

Si seguís estas recomendaciones, será muy difícil que tengas problemas de pérdida de tu cuenta en el futuro y, en caso de tenerlos, será mucho más sencillo recuperar tu cuenta.

¿Y si me pasa en Instagram?

Además de preguntarse cómo recuperar mi cuenta de Facebook, es bueno saber qué pasa si sucede lo mismo con otra red social, como Instagram por ejemplo.

Desde la web oficial de la red social -que pertenece a Facebook- afirman que si el usuario no tiene acceso al correo electrónico o al número de teléfono que ha usado para registrarse en Instagram, puede tratar de recuperar el acceso o actualizar la información de la cuenta de tu perfil.

Lamentablemente, en caso de no tener acceso a la cuenta de correo electrónico con la que se ha registrado y si no tiene vinculadas las cuentas de Instagram y Facebook, no será posible recuperar la cuenta.

Por eso, desde la web oficial brindan recomendaciones que se pueden seguir antes de comenzar con el proceso.

Cómo recuperar mi cuenta de Facebook: qué pasa si me pasa en Instagram

Tratar de recuperar el acceso a tu cuenta de correo electrónico

Si no tenés acceso a tu cuenta de correo electrónico, podés solicitar al proveedor del servicio de correo electrónico que te ayude a recuperar el acceso.

Muchos proveedores ofrecen formas de recuperar el acceso a tu cuenta en caso de que olvides la contraseña o si sos víctima de un hackeo.

Cuando trates de iniciar sesión en tu cuenta de correo electrónico, es posible que veas una opción como ¿Olvidaste la contraseña? o ¿No puedes iniciar sesión?, que te permitirá contactarte con el proveedor o solicitar asistencia adicional.

Es posible que tengas que suministrar un número de teléfono, respuestas a algunas preguntas de seguridad u otros datos para verificar tu solicitud de acceso. Instagram no puede brindarte asistencia para que recuperes el acceso a la cuenta de correo electrónico.

Cambiar la dirección de correo electrónico o el número de teléfono de la cuenta de Instagram

Si no podés recuperar el acceso a la dirección de correo electrónico o el número de teléfono que usaste para registrarte en Instagram, debés iniciar sesión en la plataforma y cambiar la dirección de correo electrónico o el número de teléfono del perfil con una nueva cuenta de correo electrónico a la que tengas acceso.

De esa manera, seguirás teniendo acceso a Instagram y te asegurás de que otras personas no accedan a tu cuenta de Instagram con una dirección de correo electrónico o un número de teléfono que ya no usás.

Una vez que hayas iniciado sesión en Instagram, podés obtener información acerca de cómo cambiar tu dirección de correo electrónico en tu perfil de Instagram.

Si te registraste en Instagram con tu cuenta de Facebook, la dirección de correo electrónico será la misma que asociaste con tu cuenta de Facebook.

Si no te registraste en Facebook o Instagram con un número de teléfono, no habrá una dirección de correo electrónico asociada con la cuenta, pero podés agregar una si lo deseás.

Después de cambiar la dirección de correo electrónico de Instagram, se envían solicitudes para confirmar o rechazar el cambio a la dirección de correo electrónico original y a la nueva.

Si no podés acceder a la cuenta de Instagram o a la dirección de correo electrónico o el número de teléfono que usaste para registrarte: