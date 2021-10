Metaverso: Cripto unicornio argentino alojará una discoteca virtual

La apuesta pasa por ofrecerse como una empresa especializada en juegos donde los usuarios pueden ingresar al metaverso y jugar con otros

Decentral Games es una plataforma alojada en un sistema de realidad virtual y que se convirtió en un cripto unicornio argentino valuado en 1,5 mil millones de dólares, que apuesta a un sistema de transacciones en Ethereum (ETH) dentro del metaverso.

Gabriel Mellace, quien apostó por esta plataforma desde los inicios y hoy es el responsable de relaciones con inversores de Decentral Games, informó que la compañía lanzó su token DG en diciembre de 2020.

La apuesta pasa por ofrecerse como una empresa especializada en juegos donde los usuarios pueden ingresar al metaverso y jugar con otros en un entorno inmersivo, que replica la experiencia y la sensación de estar en la misma habitación junto a otras personas.

Luego de anunciar su asociación con las empresas Atari, Theta, Binance Smart Chain y Polygon, esta compañía sumó a Amnesia Ibiza de España, una de las discotecas más famosas del mundo.

El 9 de octubre, lanzarán el primer festival dentro del metaverso de Decentraland, universo propio de sus usuarios dentro de la blockchain basada en Ethereum, según informaron desde Decentral Games a iProfesional.

La actividad recibirá a DJ internacionales para un festival de transmisión en vivo de 24 horas. La programación incluye a Paul Van Dyk, Benny Benassi, Luciano, Anfisa Letyago, Bushwacka, Luca Donzelli, Caal, Sam Blacky y Romina Malespina, entre otros.

El festival será accesible en todo el mundo y de forma gratuita. El único requisito para ingresar es tener una computadora con una billetera criptográfica como Metamask o Formatic y conectarla a la web de Decentral Games.

Mellace resaltó:

"Estamos ante una revolución en el mercado del entretenimiento digital que cambiará totalmente la forma en que los usuarios interactúan desde sus casas, en una experiencia mucho más inmersiva y social donde no hay límite de hasta dónde esto puede llegar"

Este festival de música en el metaverso trabaja junto al proyecto Djenerates. Uno de los socios del festival es Theta, que proporcionará la plataforma de transmisión. Theta Network es una red de transmisión de video que ofrece recompensas criptográficas a los usuarios a cambio de ancho de banda no utilizado. Decentral Games también se unirá a la tendencia del "play to earn". Se espera que DG lance su modelo de "play to earn" a mediados de octubre.

Para Luis Acuña, jefe comercial de Golden Capital FX, "en la actualidad la Argentina se posiciona como uno de los ecosistemas cripto más desarrollados de toda América latina. Esto hace un paralelo entre un país sumergido en crisis económica pero que a su vez adopta a las cripto como su moneda representativa".

El metaverso es un nuevo mundo que los gigantes del sector tecnológico buscan explorar. Empresas como Facebook o Roblox Corporation ya han comenzado una carrera para ver quién logra convencer a sus usuarios de meterse en el metaverso y quién logra hacerlo primero. Se trata de un espacio virtual cuya existencia es desconocida para muchos e incluso la mayoría carece de la capacidad tecnológica para acceder.

Tal como explica The Wall Street Journal en un artículo publicado sobre el tema, el concepto del metaverso tiene su origen, en parte, de Snow Crash, novela de ciencia ficción pionera del escritor Neal Stephenson que en 1992 ya adelantó conceptos como los avatares, los memes o la Wikipedia.

En concreto, el metaverso es un gran mundo virtual y online en el que los usuarios pueden entrar, mejorar, crear o transformar espacios compartidos.

Un ejemplo práctico de ello se reveló el pasado jueves 19 de agosto: Facebook lanzó Horizon Workwooms, una app que, mediante el casco de realidad virtual Oculus Quest 2, permite a los usuarios entrar en oficinas virtuales y participar en reuniones de trabajo con los avatares de sus compañeros. El objetivo es conectar los entornos del trabajo presencial con el del teletrabajo.

El libro Snow Crash da origen a lo que actualmente se conoce como metaverso

"En el futuro, trabajar juntos será uno de los usos principales del metaverso", indicó Mark Zuckerberg durante el anuncio de la aplicación.

Independientemente del uso del espacio virtual, los usuarios interactúan en ellos, o con otras personas, a través de sus representaciones digitales: los avatares. Estos llevan años vinculados al mundo del gaming gracias a los juegos masivos online y se han convertido en una forma de expresión para el consumidor al poder personalizar su apariencia, ropa, gestos y a veces incluso su voz.

Más allá de recrear reuniones de trabajo, el metaverso también puede servir para visitar museos, ir al cine, concurrir a un recital y tomar un café con conocidos, precisamente por los avatares.

Pero Facebook no es la única interesada en el metaverso. Roblox es un famoso juego / plataforma online, sobre todo entre los gamers más jóvenes, que en su lanzamiento en 2006 ya destacó por dar libertad a sus usuarios para crear mapas, personajes, modos o juegos enteros. Desde hace un tiempo que su compañía, Roblox Corporation, quiere que sus jugadores expandan también el metaverso.

Precisamente fue Dave Baszucki, director general de Roblox Corporation, quien declaró a inicios de semana la intención de ver su juego / plataforma como un futuro nexo de experiencias virtuales e inmersivas con conciertos, aulas educativas, salas de reuniones, entre otros. En este sentido, aseguró que sus empresas están invirtiendo en tecnología y trabajadores para crear y moderar dichas experiencias.

"Debe ser una plataforma segura en donde los niños de 6 años y los treintañeros se sientan igual de bien recibidos y puedan colaborar juntos", explicó el director de Roblox.

Nvidia, Microsoft o Match Group son algunas de las otras empresas cuyos directores o representantes han hablado abiertamente sobre su interés en buscar formas de dar a sus clientes acceso al metaverso y a las herramientas para interactuar con él o transformarlo.

Mark Zuckerberg aseguró que metaverso tendrá muchos usos en el futuro

No obstante, el sector tecnológico debe resolver varios desafíos si quiere convertir este mundo virtual en la próxima tendencia. Para empezar, existen todavía muchas barreras técnicas y económicas.

Por ejemplo, en el caso del Horizon Workrooms, los trabajadores interesados en tener reuniones virtuales primero deben adquirir un casco virtual que cuesta más de 300 euros. Y luego deben comprarlo también sus compañeros, claro está.

En el caso de Roblox, sus conceptos y mecánicas están muy arraigadas en el mundo del gaming para jóvenes como para llegar a una audiencia más general. Esta transición llevará su tiempo y requerirá un gran esfuerzo marquetiniano.

El recién lanzado "Horizon Workrooms" de Facebook es una de las iniciativas más recientes sobre el metaverso.

A decir verdad, y tal y como apunta WSJ, más allá de ocasiones iniciativas concretas como la de Facebook, aún no está claro a nivel técnico y estructural cómo se conectarán tantas personas, cómo los avatares creados desde diferentes servicios podrán ser compatibles entre ellos, o cómo se adaptarán las herramientas de interacción para que sean fáciles de entender.

Al menos, Zuckerberg es muy consciente de que es un proceso que va para largo: ha descrito los planes de Facebook al respecto como "una marcha larga que durará años y que necesitará inversiones en protocolos tecnológicos, chips, dispositivos y software, entre otras cosas".

Facebook no se ha olvidado de un elemento que ya le ha ocasionado polémicas: la privacidad de los primeros usuarios del metaverso. La compañía asegura que tomará medidas para proteger los datos de sus clientes y que esto será un reto; los pasos que se han tomado en su red social no valdrán en este nuevo espacio aun por descubrir.