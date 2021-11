Vas a resetear un celular para venderlo o regalarlo: no lo hagas sin hacer antes estos pasos

Antes de entusiasmarte demasiado con tu nuevo móvil, debés preparar tu antiguo equipo con Android o tu iPhone para venderlo o reciclarlo

Resetear un celular es una tarea cada vez más común por la masividad de los teléfonos móviles. Por ejemplo, tenés ese nuevo celular tan anhelado y no podés esperar para comenzar a conocer todas las nuevas funciones a tu alcance.

Pero primero, debés preparar tu smartphone viejo para venderlo o reciclarlo. Y eso significa que tendrás que atravesar un proceso que borrará todos tus datos para que otra persona no pueda acceder a tu información personal.

Cómo resetear un celular y por qué es importante

En pocas palabras: si no lo hacés, otra persona podrá acceder a él. Eso puede ser vergonzoso e intrusivo en el mejor de los casos, y muy peligroso en el peor de los casos. Si no das el paso de resetear tu celular antes de vendérselo a alguien, podrán ver todas tus fotos y documentos y también encontrar tu dirección y tener todas tus contraseñas. Incluso pueden recuperar mensajes de texto eliminados .

Y los riesgos de seguridad no terminan ahí. Si todavía el celular está conectado a Google Pay, Samsung Pay, tu cuenta bancaria o aplicaciones para otros servicios financieros, quienquiera que termine con tu teléfono, en teoría, podría gastar tu dinero y hacerse pasar por vos.

El riesgo de robo de identidad es muy real. No restablecer correctamente los valores de fábrica de tu teléfono antes de dárselo a otra persona es muy parecido a darle a alguien todos los detalles importantes de tu vida.

Esto es especialmente el caso si almacenás información importante como tu número de DNI, números de cuenta bancaria, contraseñas, direcciones y otra información personal en tu dispositivo.

¿Cuándo deberías resetear un celular?

Hay varias razones para resetear un celular, como las siguientes:

Vender tu teléfono

Cambiarlo por un nuevo dispositivo

Pasar tu teléfono a un pariente o amigo

Resetear tu teléfono a su configuración predeterminada significa comenzar desde cero y es importante hacerlo para mantener tu información personal protegida.

¿Este proceso elimina todo?

Cuando das el paso de resetear un celular, ya sea en tu iPhone o tu dispositivo con Android, se borrarán casi todos los datos de tu teléfono. Por eso es importante asegurarse de estar preparado ya que se eliminarán los siguientes datos:

Contactos

Fotos y videos

Publicaciones destacadas

Música

Contraseñas y archivos

Cuentas

Mensajes

Conviene cargar por completo la batería antes de resetear un celular.

Copia de seguridad

Antes de resetear un celular, debés hacer una copia de seguridad de todos tus datos. Borrar todos los datos de tu teléfono implica el riesgo de eliminar algo que te importa para siempre. Esto podría ser información personal, fotos, videos, archivos u otros datos. Los usuarios deben hacer una copia de seguridad de todos los datos que quieren conservar.

Técnicamente, hay formas de recuperar datos después de resetear un celular, pero hacerlo es complicado y no está garantizado en absoluto. Es mejor no correr ese riesgo. Solo debés tener cuidado de no seleccionar "Borrar memoria de la tarjeta SIM" junto con tu reinicio, ya que esto también reiniciará tu tarjeta SIM. De lo contrario, el restablecimiento se aplica solo a su teléfono y no a los datos de su tarjeta SIM.

Si te preocupan los métodos de pago que has guardado en tu teléfono, no lo estés. Se eliminarán con el proceso de resetear un celular, por lo que no tendrás que realizar ningún paso adicional antes de tiempo.

Hacé una copia de seguridad antes de resetear un celular

Lo primero que se debe hacer es hacer una copia de seguridad de su teléfono. Transferí tu información a un nuevo dispositivo o cargala en un servicio como iCloud, Google Drive o uno ofrecido por tu proveedor de telefonía asegurará que no pierdas todo durante un proceso de resetear un celular.

Conectáte a Wi-Fi antes de resetear un celular

El proceso de copia de seguridad previo a resetear un celular puede llevar mucho tiempo. Y es mejor guardar tus archivos a través de una conexión Wi-Fi segura, para que no uses muchos datos móviles durante la transferencia. Una vez que se complete la copia de seguridad, podrás restaurar tu configuración e información cuando obtengas un nuevo dispositivo.

Conocé tu información de inicio de sesión para restaurar los datos después de resetear un celular

Antes de resetear un celular, aseguráte de conocer tu información de inicio de sesión. Para los usuarios de iPhone, tu ID y contraseña de Apple te permitirán acceder a los datos almacenados en iCloud en tus dispositivos.

Se requiere un nombre de usuario y una contraseña de la cuenta de Google para restaurar los datos después de resetear un celular con Android. Por lo general, podés encontrar tanto tu ID de Apple como tu cuenta de Google en Configuración.

Desvinculá tu dispositivo y cerrá sesión en todas las cuentas antes de resetear un celular

Algunos pasos adicionales que deberás seguir para asegurarse de que todos los bits de tu información personal se eliminen de su dispositivo cuando te dispongas a resetear un celular:

Desvinculá o desconectá dispositivos Bluetooth, como tu reloj inteligente o auriculares inalámbricos

Cerrá sesión en todas las aplicaciones, servicios y cuentas de correo electrónico

Apagá Find My iPhone, Find My Device o Find My Mobile

Eliminá tarjetas de tu billetera móvil

Retirá tu tarjeta SIM o desactivá tu eSIM

Ahora que sabés qué hacer antes de comenzar, veremos los pasos sobre cómo resetear un celular si es iPhone o Android.

El proceso de resetear un celular Android puede variar según la marca.

Cómo resetear un celular Android

Una vez que hayas realizado una copia de seguridad de todos tus datos, estarás listo para comenzar los pasos para resetear un teléfono Android.

Deshabilitá la protección de restablecimiento de fábrica

La protección de restablecimiento de fábrica es una característica que restringe a cualquier persona, excepto al propietario del dispositivo, a restablecer el teléfono. Esto está determinado por la cuenta de Google que hayas iniciado sesión en el dispositivo.

Si no cerrás la sesión de tu cuenta de Google antes de resetear un celular, el nuevo propietario de tu teléfono no podrá superar el proceso de configuración inicial. Esto es un gran problema. Si olvidás realizar este paso, es posible que debas compartir tu contraseña de Google con el nuevo propietario o iniciar sesión.

Intentá evitar este problema lo mejor que puedas desactivando la protección de restablecimiento de fábrica antes de resetear un celular Android. Para hacer esto, simplemente cerrá sesión en todas tus cuentas de Google, que pueden incluir Gmail, Google Docs, GSuite y Google Play. Esto se puede hacer en la configuración del dispositivo en Cuentas o Google, dependiendo del teléfono que tengas.

Cómo resetear un celular: cifrar datos

El objetivo de un proceso de resetear un celular es borrar todo, pero eso no siempre sucede. Los datos a menudo permanecen ocultos en segundo plano y los piratas informáticos decididos pueden encontrarlos si no seguís algunos pasos adicionales.

Los teléfonos Android utilizan una especie de almacenamiento flash llamado unidad de estado sólido o SSD. La memoria flash está limitada por la cantidad de datos que se pueden sobrescribir en la unidad.

Si se sobrescribe demasiado, la unidad puede quedar inutilizable. Para ayudar a prevenir esto, cada vez que eliminás datos de tu teléfono, a menudo se marcan como disponibles para que otros datos ocupen su lugar en lugar de eliminarlos por completo.

Como resultado, un pirata informático podría usar un software especial para recuperar esos datos sobrescritos. Para evitar que el nuevo propietario del teléfono recupere tus datos, una de tus opciones es cifrar el teléfono.

En el pasado, tenías que hacer esto manualmente. Sin embargo, la mayoría de los teléfonos de los últimos años ya no tienen esta opción, porque se puede hacer automáticamente una vez que comience el proceso de resetear un celular.

Para estar seguro, verificá si tu teléfono tiene la opción de cifrar datos antes de resetear un celular. Podés realizar la encriptación en teléfonos que aún le permiten hacerlo manualmente yendo a Configuración> Seguridad> Encriptar teléfono.

Es posible cifrar una tarjeta SD manualmente si tenés instalado almacenamiento expandible. Sin embargo, esto no está relacionado con el proceso de resetear un celular. Aún así, es importante quitar tu tarjeta de memoria antes para guardarla y usarla en tu próximo teléfono.

Si bien cifrar tus datos puede ayudar a mantener tu información personal fuera del alcance de los piratas informáticos, sigue siendo importante saber cómo eliminar el software espía en un teléfono Android para asegurarte de que tu teléfono sea lo más seguro posible. Además, aseguráte de estar actualizado con el mejor almacenamiento en la nube de Android disponible.

Paso a paso

Los pasos para resetear un celular pueden variar según la marca de tu teléfono Android, pero hay una cosa que todos deben hacer. Antes de comenzar, aseguráte de que tu dispositivo se esté cargando.

Los procesos pueden llevar mucho tiempo, y es muy importante que tu teléfono no se interrumpa debido a que la batería se está agotando. Una vez que tengas una carga completa, seguí estos pasos para resetear un celular:

Abrí tu configuración.

Ve a Sistema> Avanzado> Restablecer opciones> Borrar todos los datos (Restablecimiento de fábrica)> Restablecer teléfono.

Es posible que debas ingresar una contraseña o PIN.

Finalmente, tocá Borrar todo.

Es probable que estos pasos para resetear un celular sean similares para otros dispositivos Android, pero aseguráte de consultar las instrucciones de tu marca para estar seguro. Otros teléfonos se pueden restablecer de manera similar, pero las opciones pueden estar ubicadas en un lugar ligeramente diferente en tu configuración.

Cómo resetear un celular: cargálo con datos basura

Si deseás estar absolutamente seguro de que tus datos personales están seguros luego de resetear un celular, hay un paso adicional que podés tomar: podés asegurarte de que todos tus datos se sobrescriban antes de vender o regalar tu teléfono.

Teóricamente podrías llenar el teléfono con la mayor cantidad de datos posible y luego realizar otro restablecimiento de datos de fábrica. Esto sobrescribiría todos los sectores de la unidad y haría imposible el acceso a sus datos antiguos.

Este probablemente no sea un paso necesario para los teléfonos más nuevos que ya cifran sus datos al restablecer los valores de fábrica. El SSD de un teléfono solo puede realizar un número limitado de sobreescrituras. Llenar el dispositivo Android con datos basura y luego reiniciarlo puede reducir la vida útil del disco duro. Por lo tanto, probablemente solo deberías hacer esto si tenés un teléfono mucho más antiguo que te preocupa.

Resetear un celular iPhone es un proceso sencillo..

Cómo resetear un celular iPhone

Hay algunas formas diferentes de resetear un celular iPhone, pero la más fácil es a través de Configuración:

Abrí Configuración , luego tocá General > Restablecer.

Tocá Borrar todo el contenido y la configuración . Es posible que debas ingresar tu código de acceso o ID de Apple y contraseña para confirmar tu decisión.

Tocá Borrar iPhone .

La pantalla de tu iPhone se oscurecerá y es posible que debas esperar unos minutos para que se borre por completo. Cuando veas que el dispositivo se vuelve a encender, se completará el restablecimiento de fábrica.

Cómo resetear un celular iPhone sin el código de acceso

¿Olvidaste la contraseña de tu iPhone? Cuidado: si ingresás los números incorrectamente demasiadas veces, el dispositivo se desactivará y te verás obligado a resetear un celular solo para desbloquearlo. Para iPhone X y modelos posteriores, se recomienda hacer lo siguiente.

Si tu iPhone está conectado a una computadora, desconectálo.

Mantené presionado uno de los botones de volumen y el botón lateral hasta que veas el control deslizante de apagado. Luego, arrastrá el control deslizante hacia la derecha y apagá el teléfono.

Mantené presionado el botón lateral y conectá tu iPhone a una computadora. Cuando veas la pantalla del modo de recuperación, soltá el botón lateral.

Si hiciste una copia de seguridad de tu teléfono antes de que se bloqueara, deberías poder restaurar tus datos después de eliminar el código de acceso. Si no hiciste una copia de seguridad de su teléfono, tus datos no se guardarán.