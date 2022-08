Bloquear un celular robado: cómo hacer si no tenés más acceso a tu teléfono

Perder tu teléfono o que te lo roben puede ser devastador y te plantea la necesidad de bloquear un dispositivo. Existen problemas obvios que afectarán tu billetera, pero también hay muchas otras cosas de las que preocuparte y que te obligarán a saber cómo bloquear un celular robado.

Tus contraseñas, fotos e información de tu tarjeta de crédito podrían caer fácilmente en las manos equivocadas.

Si perdiste tu teléfono, hay algunas cosas clave que debés hacer tan pronto como te dés cuenta de que se ha ido.. Y si tenés tu teléfono a mano, aseguráte de seguir algunos de estos pasos para estar mejor preparado si lo perdés en algún momento.

Un paso clave para bloquear un celular robado es que tenga una clave complicada de acceso.

Cómo bloquear celular robado: lo que debés antes de perder tu teléfono

Entre el riesgo de que se te caiga del bolsillo o te lo robe otra persona, nos puede pasar a cualquiera de nosotros, por lo que es necesario conocer cómo bloquear un celular robado.

En lugar de entrar en pánico después de que desaparezca, es mucho mejor que tomés las precauciones adecuadas para minimizar el daño de perder tu teléfono. Estos son solo algunos pasos para implementar mientras aún tenés tu teléfono seguro en casa.

Establecé un código de acceso seguro

En primer lugar, para bloquear celular robado, debés establecer un PIN o contraseña seguros. Eso significa no usar 1234 o 0000. Si alguien encuentra tu teléfono perdido, lo primero que hará es intentar desbloquearlo con un código simple, y eso puede generar una gran cantidad de problemas que no deseás.

Para habilitar un PIN o contraseña en un teléfono móvil con el sistema operativo Android, hacé esto:

Ir a Configuración.

Hacé clic en Seguridad.

Elegí Bloqueo de pantalla en la sección Seguridad del dispositivo .

. Elegí el estilo de bloqueo de pantalla que deseés.

de pantalla que deseés. Ingresá un nuevo código de acceso o patrón de desbloqueo.

La configuración de tu teléfono Android puede requerir diferentes pasos si no tiene la interfaz de usuario de Android.

Si sos un usuario de iPhone, podés activar un código de acceso y así bloquear celular robado haciendo lo siguiente:

Abrí Configuración.

Elegí Face ID y contraseña (o Touch ID y contraseña , según tu dispositivo).

y (o Touch ID y contraseña , según tu dispositivo). Encendé la contraseña .

Ingresá una nueva contraseña.

Si tu teléfono tiene un escáner de huellas dactilares o reconocimiento facial, aseguráte de activarlos, ya que agregan otra capa de seguridad que será difícil de descifrar para un ladrón y te servirá para bloquear celular robado. Habilitarás estas opciones en la misma área donde activaste tu contraseña.

Activá Buscar mi dispositivo o Buscar mi iPhone

Debés habilitar Buscar mi dispositivo (Find My Device en inglés) o Buscar mi iPhone en la configuración para asegurarte de que realmente podés encontrar, deshabilitar de forma remota y borrar tu teléfono perdido. Es un paso fundamental para cómo bloquear celular robado.

Esto hará que sea mucho más probable que realmente puedas recuperar tu preciado dispositivo, lo que te ahorrará un montón de dolores de cabeza y dinero. Para habilitar Find My Device en Android, debés hacer lo siguiente:

Ir a Configuración .

Elegí Seguridad .

Elegí Buscar mi dispositivo .

Aseguráte de que la opción esté encendida .

En un iPhone, deberás hacer lo siguiente:

Abrí Configuración .

Tocá tu nombre en la parte superior de la pantalla de Configuración.

Tocá Buscar mi iPhone o Find My iPhone.

Activá las funciones que deseés utilizar.

Cómo bloquear celular robado: hacé una copia de seguridad de tu teléfono

Dependiendo de lo que tengas en tu teléfono, probablemente querrás hacer una copia de seguridad de tus datos.

Hay muchas formas en que podés hacer esto, y cualquiera de los servicios populares te permitirá recuperar tus datos en tu nuevo dispositivo si no podés recuperar el anterior. Hacer una copia de seguridad de tu teléfono vale el esfuerzo, ya que harás que configurar un nuevo teléfono sea mucho más fácil.

Cómo hacer una copia de seguridad de tu teléfono Android

Hacer una copia de seguridad de la mayoría de tus datos es fácil con Google y se ha vuelto mucho más fácil en los últimos años. Desafortunadamente, todavía no existe un método de copia de seguridad integral para teléfonos Android a través de Google, sino diferentes tipos de datos individualmente.

Si aún no estás usando Google Photos, deberías hacerlo. El servicio realiza automáticamente en la nube informática una copia de seguridad de cada foto y video que tomás por lo que nunca más tendrás que hacer una copia de seguridad de tus medios manualmente.

Si la aplicación Fotos aún no está en tu teléfono, podés descargarla. Una vez que está instalada, deberás asegurarte de que Fotos está configurado para hacer una copia de seguridad de tus archivos automáticamente.

Google Drive te permite almacenar sus otros archivos en la nube, lo que significa que podrá acceder a ellos desde cualquier dispositivo conectado. Google Drive y Photos fragmentan las herramientas de respaldo de Google, pero las cosas se vuelven mucho más fluidas con todos los demás datos esenciales.

La herramienta de copia de seguridad nativa en la nube de Android puede almacenar configuraciones, aplicaciones, mensajes SMS e incluso tu historial de llamadas. Esto facilita la restauración de todo en un teléfono nuevo.

Cómo hacer una copia de seguridad de tu iPhone

Podés usar muchas de las opciones de terceros si tenés un iPhone, pero el servicio iCloud integrado de Apple es la mejor opción. Para habilitar la copia de seguridad en iPhone, simplemente debés hacer lo siguiente:

Ir a Configuración

Tocá tu nombre en la parte superior de la pantalla de Configuración

Tocá iCloud

Desplazáte hacia abajo y tocá Copia de seguridad de iCloud

Marcá la casilla para activar la copia de seguridad

Cómo bloquear celular robado: anotá el IMEI de tu teléfono

Si alguna vez te roban el teléfono, existe la posibilidad de que el ladrón intente venderlo en algún sitio en Internet. Antes de que esto suceda, querrás anotar el IMEI de tu teléfono para que puedas verificar que el teléfono robado es tuyo si alguna vez aparece.

Cómo obtener el IMEI de tu teléfono en Android

Vé a Configuración .

Desplazáte hacia abajo y elegí Acerca del teléfono .

Verás el IMEI de tu teléfono. Anotá este número y guardálo en un lugar seguro.

Cómo obtener el IMEI en un iPhone

Abrí la aplicación Teléfono .

Marcá los siguientes caracteres y números: * # 06 # (¡No es necesario presionar el botón de llamada!).

El IMEI de tu dispositivo debería aparecer automáticamente.

Cómo bloquear celular robado: considerá obtener un seguro

Algunos creen que el seguro es una pérdida de dinero y otros no pueden vivir sin él. Podés apoyarte en cualquier lado de una lista interminable de argumentos, pero la verdad es que se siente muy bien cuando pierde o te roban tu teléfono, y todo lo que tenés que hacer para obtener un reemplazo es presentar un reclamo al seguro.

Considerá obtener un seguro de cobertura total para tu teléfono, de modo que esté cubierto en caso de pérdida o robo. La buena noticia es que la mayoría de estos seguros también cubren daños accidentales y algunas pólizas pueden extender el período de garantía.

Bloquear un celular robado es una medida indispensable de seguridad.

¿Qué hacer si perdés tu teléfono?

Si tu teléfono está perdido actualmente, hay algunas cosas claves que debés hacer para minimizar el daño. Algunos de ellas pueden ayudarte a recuperarlo, y otras te servirán para que no roben tu información personal en caso de que tengas dificultades para localizar el teléfono perdido.

Llamá o enviá un mensaje de texto a tu teléfono perdido

Lo primero que querrás hacer cuando perdés tu teléfono es llamarlo o enviarle un mensaje de texto. A veces creés que tu teléfono está perdido y que en realidad está en los cojines del sofá.

Si está realmente perdido, es posible que alguien lo haya encontrado y esté tratando de devolvértelo. Si la persona no está intentando robar tu teléfono, probablemente no pueda desbloquearlo, pero podrá responder una llamada y, con suerte, reunirse con vos para devolverte el dispositivo. Es importante hacer esto tan pronto como te dés cuenta de que falta porque una vez que la batería del teléfono se agote, la persona que lo encontró no podrá contestar más.

Hacé que suene

También podés usar Find My Device (Android) o Find My iPhone para hacer que tu teléfono perdido reproduzca un sonido, lo cual es útil si no tenés otro dispositivo a mano para llamar o enviar mensajes de texto.

Cómo reproducir un sonido en tu teléfono Android perdido

Vé a http://android.com/find en una computadora cercana u otro teléfono.

Si se te solicita, iniciá sesión en tu cuenta de Google.

Hacé clic en tu dispositivo.

Hacé clic en Reproducir sonido .

Cómo reproducir un sonido en tu teléfono iPhone perdido

Vé a http://icloud.com/find en una computadora cercana u otro teléfono.

Iniciá sesión con tu ID de Apple.

Hacé clic en tu dispositivo.

Hacé clic en Reproducir sonido.

Cómo bloquear celular robado: paso a paso

Si no podés ponerte en contacto con nadie cuando intentás llamar o enviar un mensaje de texto a tu teléfono, querrás bloquear celular robado para asegurarte de que no se roben datos confidenciales de tu teléfono perdido. Para bloquear celular robado, necesitarás haber habilitado la función antes de que tu teléfono desapareciera.

Cómo bloquear celular robado: paso a paso en Android

Vé a http://android.com/find .

Si se te solicita, iniciá sesión en tu cuenta de Google.

Hacé clic en el dispositivo que deseás desactivar.

Hacé clic en Dispositivo seguro para bloquear celular robado.

Si tenés un dispositivo Android activado en tu cuenta de Google, podrás desactivarlo y borrar todos los datos de forma remota. Nuevamente, esto debe habilitarse antes de que tu dispositivo se pierda.

Cómo bloquear celular robado: paso a paso en iPhone

Vé a http://icloud.com/find .

Iniciá sesión con tu ID de Apple.

Hacé clic en el dispositivo que te falta para bloquear celular robado.

Activá el modo perdido para bloquear celular robado.

Cómo bloquear celular robado: rastreá tu teléfono

Un movimiento potencialmente arriesgado que podés hacer, además de bloquear celular robado, es rastrear tu teléfono a través del GPS desde otro dispositivo (suponiendo que hayas activado la capacidad para hacerlo antes de perderlo).

Si sospechás que te robaron el dispositivo, dirigirse a la ubicación que se muestra podría ser peligroso y no es aconsejable. En su lugar, debés informar a la policía. Pero si se pierde, rastrearlo a través de GPS puede llevarte a donde lo hayas perdido.

Cómo bloquear celular robado: rastreá tu dispositivo Android

Vé a http://android.com/find .

Si se te solicita, iniciá sesión en tu cuenta de Google.

Verás la última ubicación conocida de tu dispositivo, que debería ser reciente si tu dispositivo está encendido.

Cómo bloquear celular robado: rastreá tu iPhone

En un iPhone, el proceso es similar, pero deberás utilizar el servicio Find My de Apple:

Vé a http://icloud.com/find .

Iniciá sesión con tu ID de Apple.

Verás las últimas ubicaciones conocidas de los dispositivos registrados en tu cuenta.

Cómo bloquear celular robado: informá a tu operador

Otro paso importante es informar a tu proveedor de servicios que falta el dispositivo para que puedan suspender tu servicio y así bloquear celular robado. Esto hará que la persona que tiene tu teléfono no pueda usarlo.

No importa el plan que tengas con tu proveedor, es probable que no deseés que puedan llamar y enviar mensajes de texto a tus contactos si logran superar las medidas de seguridad que ofrece tu teléfono.

Hacer esto y bloquear celular robado variará según el operador, pero todos los principales operadores de telefonía deben tener un número de servicio al cliente al que puedas llamar o una tienda local para informarles que tu teléfono ha desaparecido.

Cómo bloquear celular robado: borrá tu dispositivo

Cuando hayas aceptado que no vas a recuperar tu teléfono perdido, es hora de eliminar de forma remota todos los datos para asegurarte de que quien lo tenga no pueda acceder a tus cosas privadas.

Es una instancia diferente para bloquear celular robado. Este es un paso absolutamente crítico, ya que todos tenemos toneladas de cosas importantes en nuestros teléfonos a las que no queremos que accedan extraños.

Cómo bloquear celular robado: borrá tu dispositivo Android perdido

Vé a http://android.com/find .

Si se te solicita, iniciá sesión en tu cuenta de Google.

Hacé clic en el dispositivo que deseás borrar.

Hacé clic en Borrar dispositivo .

Cómo bloquear celular robado: borrá tu iPhone perdido

Vé a http://icloud.com/find .

Iniciá sesión con tu ID de Apple.

Hacé clic en Borrar iPhone para deshacerte de todo.

Con cualquiera de estas opciones, debés tener en cuenta que incluso si lográs recuperar el teléfono perdido, no tendrás ningún dato. Es por eso por lo que enfatizamos la importancia de hacer una copia de seguridad de tu dispositivo de antemano, ya que te hará la vida mucho más fácil.

Cómo bloquear celular robado: llamá a la policía

Si bien es una posibilidad remota, si te robaron el teléfono, es una buena idea presentar un informe policial. Es poco probable que esto haga que te devuelvan el teléfono, pero no está de más avisar a las autoridades locales.

El celular es el centro de la vida digital de millones de personas.

Cómo bloquear celular robado: otras cosas que podés hacer