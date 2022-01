Una mujer ganó u$s3 millones en la lotería y se enteró al revisar este lugar en su PC

Lo normal es que todos estos presuntos premios de lotería que te encontrás en la bandeja de spam de tu correo electrónico sean una estafa pero... ¿y si uno de ellos era real y lo borraste?

¿Has echado un vistazo últimamente a tu bandeja de "spam" de tu correo electrónico? Seguro que tenés decenas de mensajes de estafas en forma de premios, devoluciones o parientes desconocidos. Lo normal es que los elimines todos con un solo clic y te olvides de ellos pero... ¿y si uno de esos premios era real?

Es lo que le ocurrió a Laura Spears, una estadounidense de 55 años. Uno de sus correos en la bandeja de spam la ha convertido en millonaria. En concreto ganó 3 millones de dólares que podría haber perdido si le hubiera dado al botón de borrar demasiado pronto.

Spears había comprado un boleto en línea de Mega Millions, una de las dos grandes loterías estadounidenses que se ofrece en 44 estados y cuyo premio mínimo es de 40 millones de dólares. Compró el ticket porque vio que el monto no dejaba de subir, pero enseguida se olvidó del tema.

"Unos días después, estaba buscando un correo traspapelado de alguien y me dio por ver si estaba en la bandeja de spam", explicó Spears a los representantes de la lotería. "Fue entonces cuando vi que había ganado el premio".

La primera reacción de esta mujer fue pensar que se trataba de un error o de una estafa. Pero realizó un movimiento cauteloso y racional: usar otra fuente para comprobar si lo que decía el e-mail era verdad.

"No me podía creer lo que estaba leyendo así que inicié sesión en mi cuenta de la lotería para confirmar el mensaje del e-mail", dijo. No aclaró si lo hizo a través de un enlace en el e-mail, una técnica habitual de los estafadores, conocida como "phishing", o ingresó directamente en la web de la lotería desde su navegador.

Ahora, con 3 millones de dólares en su bolsillo, Spears planea prejubilarse. Y promete ser más cauta antes de eliminar correo spam. "Ya he añadido a la Lotería de Michigan en mi lista de cuentas fiables solo por si acaso tengo tanta suerte que recibo otro e-mail con un premio enorme".

Aunque Spears ha sido afortunada, no ha superado la lista de principales premios en Mega Millions. En 2018, un solo participante de esta lotería estadounidense consiguió llevarse unos 1.500 millones de dólares y establecer el récord actual.

Cuando ganar la lotería trae problemas

Un insólito episodio de amor y traición ocurrió en Ontario, Canadá, y fue protagonizado por una pareja que de un día para el otro se volvió millonaria.

Todo comenzó en el año 2018 cuando Maurice Thibeault, un técnico de neumáticos, jugó un billete de lotería, algo que solía hacer frecuentemente con su esposa como parte de una rutina conyugal.

Para su enorme sorpresa, el hombre ganó el premio mayor y fue entonces cuando se desencadenaron una serie de eventos que terminaron por romper a la pareja hasta llegar al terreno de la batalla legal.

Un hombre ganó la lotería y dejó a su esposa: ella lo demanda

Maurice fue a cobrar los 3 millones de dólares canadienses sin comunicárselo a su pareja, Denise Robertson. Acto seguido, el hombre renunció a su trabajo y se fue de su casa. Todo era sospechosamente misterioso y fue entonces cuando Denise decidió ahondar en lo que estaba sucediendo.

Luego de investigar, la mujer comprobó lo que su novio le había ocultado y negado haber ganado el premio. De ahí en más, la mujer inició una batalla legal argumentando que el boleto había sido adquirido por ambos bajo la promeda que, en caso de ganarlo, se dividirían la suma.

Un hombre ganó la lotería y dejó a su esposa: ella lo demanda

Si bien la historia data de algún tiempo atrás la batalla legal para esclarecer la situación continúa vigente. Denise exige a su expareja la mitad del premio obtenido más un resarcimiento de miles de dólares por daños punitivos.

Mientras tanto Maurice niega que haya existido tal promesa y asegura que no compartirá el premio con, ahora, su ex pareja. El tercer protagonista de la historia es el regulador de la lotería, quien ante los hechos, decidió retener parte del premio hasta que se esclarezca la situación judicial.

Por ese motivo, Maurice recibió solo la mitad de la suma en efectivo, y en caso de que sea él la única persona que haya ganado la lotería, se le dará la otra mitad del premio. Caso contrario, si la justicia decide que Denise debe recibir su parte del dinero, se le entregará a ella la otra mitad.