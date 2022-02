¿Te diste cuenta?: Google cambia el logo de su navegador Chrome

Pasa más seguido de lo que uno cree: tenés a la vista un logotipo o un disñeo a diario en tu celular o PC pero no reparaste que se trata de un elemento viejo o con un aspecto anticuado. Eso solo ocurre cuando aparece una nueva reinterpretación y, solo así, tomás conciencia de que hay algo nuevo.

Desde el viernes, Google puso en marcha un proceso de remodelación del logotipo de Chrome, uno de los más reconocibles de las aplicaciones que tenemos instaladas en nuestros terminales con iOS y Android.

Google comenzó a cambiar el logo de su aplicación de Chrome de forma progresiva, en un proceso que llevará todavía algunas jornadas más pero que nos deja un aspecto que rejuvenece lo visto en el último logo del navegador, cambios que datan de 2014.

El anunció llegó gracias a publicaciones subidas por los propios diseñadores de Google, quienes aprovecharon para contar lo que habían modificado. Un logo que parece tener varios círculos tirados de cualquier manera pero que guardan detrás un complejo proceso de diseño. Los colores se ven más brillantes y el círculo azul más grande. Elvin Hu, uno de los padres de la criatura dentro de Google, explicó:

Some of you might have noticed a new icon in Chrome’s Canary update today. Yes! we’re refreshing Chrome’s brand icons for the first time in 8 years. The new icons will start to appear across your devices soon. pic.twitter.com/aaaRRzFLI1 — Elvin ???? (@elvin_not_11) February 4, 2022