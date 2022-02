¿Necesitás hacer llamadas en privado?: usá estos trucos para hacerlas ocultando tu número

Para proteger tu privacidad, te conviene aprender a llamar en privado, ocultando tu número cuando hagas llamadas a números o contactos que no conozcas

¿Cómo llamar en privado con número oculto? Las llamadas automáticas son una molestia desde hace muchos años, y con la tecnología en constante avance, solo empeorará. Y no son solo interrupciones en estos días. Muchas son llamadas de estafadores que buscan engañarte mediante la técnica de llamar en privado.

Te explicaremos en esta nota cómo llamar en privado, para qué sirve y cómo ocultar tu número telefónico al llamar.

¿Cuándo conviene llamar en privado?

A veces, los números de teléfono se compran o se filtran de las bases de datos en línea. Otras veces, tu número puede terminar en una lista cuando llamás a los centros de llamadas o respondés las llamadas automáticas.

Para proteger tu privacidad, te conviene aprender a cómo llamar en privado, ocultando tu número cuando hagas llamadas a números o contactos que no conozcas.

Te mostraremos cómo bloquear tu número de teléfono celular. Hay algunas maneras diferentes de hacerlo.

Cómo llamar en privado: marcá *67

La técnica del *67 para llamar en privado funciona para todos los teléfonos inteligentes y fijos.

Para usarlo, abrí el teclado del teléfono y marcá * – 6 – 7, seguido del número al que intentás llamar sin que vean tu número. El proceso es de uso gratuito y oculta completamente tu número, que aparecerá en el otro extremo como "Privado" o "Bloqueado" cuando se lea en el identificador de llamadas.

Sin embargo, tendrás que marcar *67 cada vez que desees bloquear tu número.

Existen diferentes trucos para usar cuando hay que llamar en privado.

Bloqueá tu número de forma predeterminada en iOS y Android

Si tenés un dispositivo iPhone o Android, podés llamar sin que vean tu número bloqueando automáticamente tu número ajustando una configuración simple. Tu número aparecerá privado para cada llamada que realicés.

Cómo llamar en privado en iPhone

Ir a Configuración.

Tocá el teléfono.

Pulsá Mostrar mi Identificador de llamadas.

Utilizá el interruptor de palanca para mostrar u ocultar su número

Cómo llamar en privado en Android

Abrí la aplicación del teléfono.

Abrir el Menú.

Seleccionar Configuración.

Hacé clic en Configuración de llamada.

Hacé clic en Configuración adicional.

Hacé clic en el identificador de llamadas.

Elegí Ocultar número y tu número se ocultará.

Para revertir esta función en Android de llamar en privado, solo tenés que elegir Mostrar número «o» Predeterminado de red.

También podés usar *82 para desbloquear temporalmente tu número en el caso de que tu llamada sea rechazada. Algunos proveedores y usuarios bloquearán automáticamente los números privados, por lo que el uso de este código te ayudará a evitar este filtro.

Hay situaciones en las que conviene llamar en privado.

Cómo llamar en privado: pedí a tu operador que bloquee y oculte tu número de teléfono

No todos los dispositivos tienen el mismo proceso para llamar en privado, y es un dolor bloquear por llamada.

Ahí es donde entra en juego tu operador de telefonía móvil. Si utilizás un tipo de teléfono diferente (o querés que todas las líneas de tu cuenta sean privadas), pedíles que lo hagan el predeterminado para las llamadas salientes y así llamar en privado.

Comunicáte a tu operador, luego aseguráte de decirle a la grabación que deseás hablar con "atención al cliente" o "soporte técnico" e informále tu pedido.

Cómo llamar en privado con una aplicación

Si no estás interesado en perder el tiempo con la configuración de tu teléfono u operador para aprender a llamar sin que vean tu número, una aplicación de grabación podría ser justo lo que necesitás. Utilizan tus datos de Internet para llamar en privado, lo que efectivamente le da a tu teléfono un segundo número para marcar.

Hay muchas aplicaciones que podés descargar para iOS o Android, pero estas son las favoritas para aprender a llamar en privado.

Burner

Es una de las más populares para llamar sin que vean tu número en dispositivos iOS y Android por una buena razón. Podés usar la aplicación para enrutar tus llamadas directamente a tu número secundario, lo que significa que ni siquiera tenés que molestarte en ocultarlo para llamar en privado.

La aplicación viene con una prueba gratuita de 7 días y cuesta 5,5 dólares por línea al mes después para llamar en privado.

Hushed

Hushed no es gratis, pero es más barato que muchos competidores. A 2,2 dólares por semana, podés obtener 60 mensajes de texto y 20 minutos de llamada.

Podés cancelar en cualquier momento. Un plan ilimitado mensual de 5,5 dólares también está disponible, pero incluso el plan básico permite a los usuarios callados hablar entre sí de forma gratuita.

Google Voice

Google Voice te permite elegir un nuevo número de teléfono para realizar llamadas de voz, mensajes de texto y mensajes de audio de forma gratuita.

Todo lo que necesitás para empezar es una cuenta de Google activa. A diferencia de las otras opciones, no es necesario pagar una cuota mensual con Google Voice. Utiliza tus minutos y datos telefónicos existentes, pero el número que se muestra será tu número de Google Voice.

Tomá el control de tu teléfono fijo

Aquí hay otra manera de averiguar cómo bloquear tu número cuando llamas a alguien. Ya sea que estés en un teléfono móvil o fijo, hay muchos códigos útiles que pueden ayudarte a controlar tu privacidad.

A continuación hay una lista de algunos de los "códigos de estrellas" más comunes que puede usar con su teclado táctil.

* 57 para Trace Call: rastreá el número de la última llamada entrante recibida. Útil cuando la llamada justifica una acción legal.

para Trace Call: rastreá el número de la última llamada entrante recibida. Útil cuando la llamada justifica una acción legal. * 60 para bloqueo de llamadas: evitá las llamadas de determinados números de teléfono y proporcioná a los llamantes una grabación que indica que no estás aceptando llamadas.

para bloqueo de llamadas: evitá las llamadas de determinados números de teléfono y proporcioná a los llamantes una grabación que indica que no estás aceptando llamadas. * 67 para bloque de identificación de llamadas: ocultá tu número de teléfono en los sistemas de identificación de llamadas.

para bloque de identificación de llamadas: ocultá tu número de teléfono en los sistemas de identificación de llamadas. * 69 para retorno de llamada: volvé a marcar el último número que te llamó.

para retorno de llamada: volvé a marcar el último número que te llamó. * 70 para llamada en espera: poné tu llamada en espera para que puedas responder a otra.

para llamada en espera: poné tu llamada en espera para que puedas responder a otra. * 72 para desvío de llamadas: reenviá tu llamada a otro número de teléfono.

para desvío de llamadas: reenviá tu llamada a otro número de teléfono. * 77 para rechazo de llamadas anónimas: bloqueá las llamadas de personas privadas.

para rechazo de llamadas anónimas: bloqueá las llamadas de personas privadas. * 80 para desactivar el bloque de llamadas (*60).

para desactivar el bloque de llamadas (*60). * 82 para desactivar el bloque de Identificación de llamadas (*67).

para desactivar el bloque de Identificación de llamadas (*67). * 87 para desactivar el Rechazo de Llamadas Anónimas (*77).

Cómo llamar en privado sólo en algunas llamadas

Ya sabés llamar en privado en iOS y en Android, pero conviene saber que esta configuración se aplica a todas y cada una de las llamadas salientes.

Para llamar sin que vean tu número en forma individualizada, hay un código que podés marcar en la aplicación de teléfono que sirve para ocultar la llamada que vayas a hacer inmediatamente.

Aplicando este código, el número tan solo se ocultará para las llamadas en las que lo introduzcas. En el resto tu número será visible. El código varía en función del país, pero en el caso de la Argentina es #31# seguido del número al que vas a llamar.

Por ejemplo, si vas a llamar al "111222333", el número que debés marcar es "#31#111222333", sin las comillas. El interlocutor recibirá la llamada, pero el número saldrá oculto.

Saber si alguien está bloqueando tu número

¿De qué sirve ocultar tu número para llamar en privado si nunca lográs conectar tus llamadas?

Algunas personas se suscriben a servicios automáticos de rechazo de llamadas que bloquean los números privados desde el principio. Esto puede hacer que sea difícil saber si el otro extremo de la línea está ausente o intencionalmente te ignora.

Estas son algunas maneras en las que podés saber si estás bloqueado:

Se obtiene un tono musical seguido de una grabación genérica. Normalmente, esto se lee como «Este número ya no está en servicio» o «Este número no está aceptando llamadas ahora. Por favor, inténtelo de nuevo más tarde."

El teléfono suena una vez y va directamente al buzón de voz.

El teléfono va directamente al buzón de voz cada vez que se repiten las llamadas.

El teléfono suena continuamente sin conectarse.

No hay tono de llamada o cualquier audio en absoluto.

Si parece que tu número ha sido bloqueado, podés intentar con marcar *82 antes de marcar. Esto desbloqueará tu número y te permitirá pasar por cualquier filtro que el receptor haya puesto en su lugar.

Por supuesto, puede que no te estén bloqueando en absoluto. Sé paciente y usá tu mejor juicio. La persona puede haber perdido o dañado su teléfono sin que lo sepas.

Llamar en privado es una técnica que se usa mucho en actividades de ventas.

Averiguá quién te llama desde un número privado u oculto

Es posible conocer el número desde el que te han llamado, aunque el emisor sepa cómo llamar en privado. Hay procedimientos sencillos para conocerlo.

Los métodos están basados en aplicaciones cuyo objetivo es descubrir la identidad de los números privados y las personas que hay detrás de todos los mensajes o llamadas que recibas, sin excepción. Un problema para quienes aprenden a cómo llamar sin que se vea el número.

Para ello consultan la mayoría de las bases de datos disponibles que relacionan nombres y números de teléfono, la mayoría de ellos previamente identificados y registrados en algún listado.

Algunas de estas bases de datos no son de acceso público y otras son listados de elaboración propia que relacionan números de teléfono con nombres, redes sociales o incluso páginas como Wikipedia.

Es un sistema simple pero bastante efectivo que, de ser llevado a cabo por nosotros mismos, nos llevaría demasiado tiempo. Las siguientes aplicaciones te sirven para averiguar quién te ha llamado desde un número privado y ponen un obstáculo para quienes aprenden a cómo llamar sin que se vea el número.

Truecaller

Truecaller es una de las más conocidas para averiguar la procedencia de un número privado y representa un problema.. Gracias a ellas podrás identificar e incluso bloquear las molestas llamadas de desconocidos.

Con Truecaller, además, podés realizar llamadas directamente desde la aplicación, ya que podés volcar en ella la información de tu agenda de contactos. Cuando instales Truecaller, la aplicación te pedirá que te registres con una cuenta de correo o tu perfil de Facebook y Twitter.

Una vez finalizada la instalación podrás realizar una prueba de su funcionamiento para qué veas lo fácil que es de utilizar. Además de todo esto, la aplicación tiene la opción de bloquear llamadas y SMS no deseados, como el spam o el telemarketing. La aplicación está disponible tanto para Android como para iOS y es gratis, aunque también dispone de una versión premium paga con funciones avanzadas.

Hiva

Hiva es una de las aplicaciones que más éxito ha tenido en los últimos tiempos para saber quién te llama con número privado.

La podemos encontrar de forma gratuita en la Play Store de Google pero además está disponible para descargar en iPhone. Con solo instalarla y otorgarle los permisos que nos solicita vamos a tener acceso a la información de infinidad de números privados.

La aplicación se encarga de hacerlo todo por nosotros, únicamente tendremos que marcar como no deseadas las de esas personas que la aplicación ha identificado y no volverán a molestarnos. Su lista negra además nos sugerirá algunas personas como no deseadas.

Contactive

Contactive también sirve para averiguar la propiedad de un teléfono oculto y, según sus desarrolladores, es capaz de identificar más de 600 millones de números de teléfono.

Es de uso gratuito y no sólo se limita a mostrar el nombre que hay detrás de cada número, sino también información como perfiles de Facebook, LinkedIn, páginas amarillas tradicionales, cuentas de correo, etc.

Su efectividad es impresionante y te hace sentir como si fueras un agente secreto con todo un departamento de inteligencia a tu servicio.

TrapCall

TrapCall ofrece también la posibilidad de ir creando nuestra propia "lista negra" de números indeseables.

Aunque requiere una cuota mensual de cinco dólares, ofrece algunas prestaciones extra como transcripción de mensajes de voz a texto, grabación automática de llamadas de voz, y por supuesto los servicios habituales en este tipo de aplicaciones.

Hay que tener en cuenta que a veces esos números sin identificar pueden ser de usuarios legítimos y que para nada albergan malas intenciones. Se trata, simplemente, de alguien que no consta en nuestra agenda.

Whoscall

Whoscall es una la aplicación que asegura conocer de dónde vienen las llamadas privadas de un mayor número de teléfonos con hasta medio millón de datos con información acerca de usuarios de WhatsApp y Facebook Messenger.